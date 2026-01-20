ข่าว

สาวผงะ เจอ “เล็บปลอม” ทั้งดุ้น หลุดอยู่ในกล่องสเต็กร้านดัง ชาวเน็ตงงพนง.ไว้เล็บยาวได้หรือไม่

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 20 ม.ค. 2569 18:25 น.| อัปเดต: 20 ม.ค. 2569 16:48 น.
69
สาวช็อก สั่งสเต็กร้านดัง เปิดเจอ "เล็บปลอม" อยู่ในสลัดผัก อ้วกแทบพุ่ง ชาวเน็ตสงสัยพนง.ครัวทำเล็บได้เหรอ?

สาวผงะ! สั่งสเต็กร้านดังมากินที่บ้าน เปิดเจอ “เล็บปลอม” ทั้งดุ้นอยู่ในสลัดผัก ชาวเน็ตสงสัยพนักงานร้านอาหารทำเล็บ-ไว้เล็บยาวได้เหรอ?

กำลังเป็นคลิปรีวิวอาหารที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกโซเชียล หลังจากมีผู้ใช้บัญชีติ๊กต็อกรายหนึ่งโพสต์คลิปอาหารที่เพิ่งสั่งมากินที่บ้านจากร้านสเต็กชื่อดังเจ้าหนึ่ง ในคลิปเผยให้เห็นสิ่งแปลกปลอมที่อยู่บนส้อม ซึ่งคือ “เล็บปลอม” ที่มีลักษณะยาวปลายเหลี่ยมสีฟ้าไล่ขาว ที่ถูกพบอยู่ในกล่องสเต็ก

สาวเจ้าของคลิปเขียนข้อความในคลิปว่า “สั่งสเต็กแถมเล็บปลอม พุ่งเลย 18/01/26” ในส่วนของแคปชั่นประกอบระบุว่า “ทำครัวไม่ควรใส่เล็บปลอม ควรใส่ถุงมือด้วยนะคะ #เล็บปลอมในอาหาร #เจอเล็บในอาหาร” ซึ่งคลิปดังกล่าวมีคนเข้าดูแล้วกว่า 1.2 ล้านครั้ง และมีคอมเมนต์มากถึง 668 คอมเมนต์

สาวสั่งสเต็กร้านดัง เปิดเจอ เล็บปลอม หลุดมาทั้งยวง อ้วกแทบพุ่ง-3

ชาวเน็ตที่ได้เห็นคลิป เล็บปลอมในสเต็กร้านดัง ต่างก็เข้ามาสอบถามเจ้าของโพสต์ว่าหลังเจอเล็บปลอมได้ติดต่อทางร้านหรือยังว่าจะรับผิดชอบอย่างไร เนื่องจากเป็นร้านอาหารพนักงานไม่ควรที่แม้แต่จะไว้เล็บยาวด้วยซ้ำ แต่นี่ถึงขั้นเป็นเล็บปลอมที่หลุดออกมาจากเล็บจริงเลย โดยทางสาวเจ้าของโพสต์ตอบกลับว่า “ถ่ายภาพและคลิปส่งให้ทางสาขาและสำนักงานใหญ่แล้ว โดยอัปเดตล่าสุดในช่วงกลางคืนวันเดียวกันทางร้านแจ้งว่าตรวจไม่พบสาเหตุว่ามาจากตรงไหน”

ขณะเดียวกันก็มีชาวเน็ตบางคนมองว่าเล็บปลอมที่เห็นอาจจะไม่ได้มาจากพนักงานร้านสเต็ก แต่อาจจะมาจากร้านผักสดที่ทางแบรนด์ของสาขานี้รับซื้อมาหรือเปล่า และในอีกหลาย ๆ คอมเมนต์ก็พากันคาดเดาว่าเป็นสเต็กของร้านไหนกันแน่ ซึ่งส่วนใหญ่มีความคิดเห็นไปในทางเดียวกัน

อย่างไรก็ตามสาวเจ้าของโพสต์ไม่ได้มีการโพสต์คลิปอัปเดตเพิ่มเติมแต่อย่างใด ซึ่งหากมีความคืบหน้าเข้ามาทางทีมข่าว เดอะไทยเกอร์ จะรายงานให้ทราบอีกครั้ง

สาวสั่งสเต็กร้านดัง เปิดเจอ เล็บปลอม หลุดมาทั้งยวง อ้วกแทบพุ่ง

คอมเมนต์ชาวเน็ต-5 คอมเมนต์ชาวเน็ต-4 คอมเมนต์ชาวเน็ต-3 คอมเมนต์ชาวเน็ต-2 คอมเมนต์ชาวเน็ต-1 คอมเมนต์ชาวเน็ต

@coolmintz

ทำครัวไม่ควรใส่เล็บปลอม ควรใส่ถุงมือด้วยนะคะ #เล็บปลอมในอาหาร #เจอเล็บในอาหาร

♬ เสียงต้นฉบับ – Coolzmint – Coolzmint

อ้างอิงจาก : TikTok @coolmintz

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
&quot;หนุ่ม กรรชัย&quot; เผย ตัดสินใจลดบทบาท &quot;ทนายแก้ว&quot; หลังทราบปมดราม่าสาววัย 19 ข่าว

“หนุ่ม กรรชัย” เผย ตัดสินใจลดบทบาท “ทนายแก้ว” หลังทราบปมฉาว สาววัย 19 ปี

2 นาที ที่แล้ว
ปู เมีย เด๋อ ดอกสะเดา โพสต์เศร้า “หมดบุญกันแค่นี้” เตรียมขอวีซ่าหาลูกสาว บันเทิง

ปู เมีย เด๋อ ดอกสะเดา โพสต์เศร้า “หมดบุญกันแค่นี้” เตรียมขอวีซ่าหาลูกสาว

5 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เพชร กรุณพล” ตอบแล้วเลิกคบ “น็อต” ไหม เถียงเดือด หลังจบรายการ

7 นาที ที่แล้ว
ไทม์ไลน์แชตระหว่างทนายดังกับสาว 19 เริ่มต้นเมื่อ 8 กันยายน 2568 ข่าว

เปิดไทม์ไลน์แชต “ทนายดัง-สาว 19” เจอประโยคเด็ด “คำขอโทษไม่พอ รับเป็นเงินเท่านั้น”

18 นาที ที่แล้ว
ลดราคาน้ำมัน 2568 เศรษฐกิจ

ปตท. เลิกขายน้ำมัน แก๊สโซฮอลล์ E85 มีผลทั่วประเทศ 1 กุมภา 69 เพราะสาเหตุนี้

23 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กรมฝนหลวง แจงเหตุจอดเฮลิคอปเตอร์ฉุกเฉิน ยืนยันไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ

25 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เบ๊น อาปาเช่ ยอมรับรู้เรื่อง ทนายแก้ว จากปากพ่อเด็ก 18 ก่อนโทรปรึกษา หนุ่ม กรรชัย

29 นาที ที่แล้ว
พลโทหญิง เจ้าคุณพระสินีนาถฯ เยือนอินเดียเพื่อสักการะต้นพระศรีมหาโพธิ์ ข่าวในพระราชสำนัก

เจ้าคุณพระสินีนาถ ไปอินเดีย สักการะต้นพระศรีมหาโพธิ์ เปิดโครงการ “เรือหลวงแห่งธรรม”

40 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ดร.เอ้” ตั้งคำถามรัฐบาล 6 ข้อ ครบสัปดาห์เครนถล่ม ลั่นคนไทยต้องไม่ตายฟรี

49 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชายอินเดีย บุกฆ่านักศึกษาสาว แค้นไม่รับรัก ก่อนจัดฉากเหมือนฆ่าตัวตาย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พิธีบำเพ็ญกุศลสำหรับ ผศ.ดร.สุกัญญา ศรีโพธิ์ ณ วัดเสมียนนารี ข่าว

อาลัย ผศ.ดร.สุกัญญา ศรีโพธิ์ อดีตคณบดีสวนสุนันทา เสียชีวิตอย่างสงบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

บิ๊กโจ๊ก ส่งทนาย ยื่นเอาผิด บิ๊กเต่า-ผู้การ ปปป. มาตรา 157

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ม้าสีหมอก งวด 1 กุมภาพันธ์ 2569 เลขเด็ด

เลขเด็ด ม้าสีหมอก งวด 1 ก.พ. 69 ปล่อยชุดเต็มบน-ล่าง คอหวยแห่จดหวังรับทรัพย์ต้นเดือน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตือนภัย! สาวรอรถริมทาง เจอชายคลั่งวิ่งทุบหลัง ชาวบ้านเผยเห็นประจำ เคยทำร้ายชาวต่างชาติ ข่าว

เตือนภัย! สาวรอรถริมทาง เจอชายคลั่งวิ่งทุบหลัง ชาวบ้านเผยเห็นประจำ เคยทำร้ายชาวต่างชาติ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ภูมิใจไทย ยื่น กกต. เอาผิด ผู้สมัคร สส.เพื่อไทย กล่าวหา “อนุทิน” มีบ่อนอยู่ที่เขมร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

แก๊งเด็กนรก 9-15 ปี ราดน้ำมันเผาลุงเร่ร่อนขณะหลับ หวังถ่ายคลิปทำคอนเทนต์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าของร้านสูท เคลื่อนไหวล่าสุด โพสต์ตัดพ้อ-โทษตัวเอง ทำลูกสาวถูกทนายดังลวนลาม ยันไม่ต้องการเงิน จะเอาเรื่องถึงที่สุด ข่าว

เจ้าของร้านสูท โทษตัวเอง ทำลูกสาวถูกทนายดังลวนลาม ยันไม่ต้องการเงิน จะเอาเรื่องถึงที่สุด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่นเดินเครื่องปฏิกรณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก หลังเกิดวิกฤตฟุกุชิมะเมื่อปี 2011

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

บุกรวบ ปลัดอำเภอเชียงดาว พร้อมพวก สวมสิทธิ์สัญชาติไทยให้คนจีน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพจดัง สรุปดราม่า “เรื่องของทนายดัง” พัวพันคดีฉาว สาววัย 19 บนรถ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ไทย เตรียมร่วมฝึกคอบร้าโกลด์ ร่วมกับสหรัฐ-มิตรประเทศ เริ่ม 24 ก.พ.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปู มัณฑนา โพสต์รูปจิบไวน์อ่านข่าว ทนายดัง ลั่น รอดูความฉิXหาย หน้ากากคนดีหลุดทีละคน บันเทิง

ปู มัณฑนา โพสต์รูปจิบไวน์อ่านข่าว ทนายดัง ลั่น รอดูความฉิXหาย หน้ากากคนดีหลุดทีละคน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ราชกิจจาฯ สั่งเพิกถอนทะเบียน ยาแคปซูลสมุนไพรยี่ห้อดัง พบผสมยาแผนปัจจุบัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ดินถล่มนิวซีแลนด์ เจออิทธิพลฝนถล่ม เจ้าหน้าที่เร่งตามหาผู้สูญหาย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เรืองไกร” ยื่น กกต. ตรวจสอบนโยบาย “พี่เต้” กรณีผู้หญิงมีสามีได้ไม่เกิน 4 คน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 20 ม.ค. 2569 18:25 น.| อัปเดต: 20 ม.ค. 2569 16:48 น.
69
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ปู เมีย เด๋อ ดอกสะเดา โพสต์เศร้า “หมดบุญกันแค่นี้” เตรียมขอวีซ่าหาลูกสาว

ปู เมีย เด๋อ ดอกสะเดา โพสต์เศร้า “หมดบุญกันแค่นี้” เตรียมขอวีซ่าหาลูกสาว

เผยแพร่: 22 มกราคม 2569

“เพชร กรุณพล” ตอบแล้วเลิกคบ “น็อต” ไหม เถียงเดือด หลังจบรายการ

เผยแพร่: 22 มกราคม 2569
ลดราคาน้ำมัน 2568

ปตท. เลิกขายน้ำมัน แก๊สโซฮอลล์ E85 มีผลทั่วประเทศ 1 กุมภา 69 เพราะสาเหตุนี้

เผยแพร่: 22 มกราคม 2569
พลโทหญิง เจ้าคุณพระสินีนาถฯ เยือนอินเดียเพื่อสักการะต้นพระศรีมหาโพธิ์

เจ้าคุณพระสินีนาถ ไปอินเดีย สักการะต้นพระศรีมหาโพธิ์ เปิดโครงการ “เรือหลวงแห่งธรรม”

เผยแพร่: 22 มกราคม 2569
Back to top button