สาวผงะ เจอ “เล็บปลอม” ทั้งดุ้น หลุดอยู่ในกล่องสเต็กร้านดัง ชาวเน็ตงงพนง.ไว้เล็บยาวได้หรือไม่

สาวผงะ! สั่งสเต็กร้านดังมากินที่บ้าน เปิดเจอ “เล็บปลอม” ทั้งดุ้นอยู่ในสลัดผัก ชาวเน็ตสงสัยพนักงานร้านอาหารทำเล็บ-ไว้เล็บยาวได้เหรอ?
กำลังเป็นคลิปรีวิวอาหารที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกโซเชียล หลังจากมีผู้ใช้บัญชีติ๊กต็อกรายหนึ่งโพสต์คลิปอาหารที่เพิ่งสั่งมากินที่บ้านจากร้านสเต็กชื่อดังเจ้าหนึ่ง ในคลิปเผยให้เห็นสิ่งแปลกปลอมที่อยู่บนส้อม ซึ่งคือ “เล็บปลอม” ที่มีลักษณะยาวปลายเหลี่ยมสีฟ้าไล่ขาว ที่ถูกพบอยู่ในกล่องสเต็ก
สาวเจ้าของคลิปเขียนข้อความในคลิปว่า “สั่งสเต็กแถมเล็บปลอม พุ่งเลย 18/01/26” ในส่วนของแคปชั่นประกอบระบุว่า “ทำครัวไม่ควรใส่เล็บปลอม ควรใส่ถุงมือด้วยนะคะ #เล็บปลอมในอาหาร #เจอเล็บในอาหาร” ซึ่งคลิปดังกล่าวมีคนเข้าดูแล้วกว่า 1.2 ล้านครั้ง และมีคอมเมนต์มากถึง 668 คอมเมนต์
ชาวเน็ตที่ได้เห็นคลิป เล็บปลอมในสเต็กร้านดัง ต่างก็เข้ามาสอบถามเจ้าของโพสต์ว่าหลังเจอเล็บปลอมได้ติดต่อทางร้านหรือยังว่าจะรับผิดชอบอย่างไร เนื่องจากเป็นร้านอาหารพนักงานไม่ควรที่แม้แต่จะไว้เล็บยาวด้วยซ้ำ แต่นี่ถึงขั้นเป็นเล็บปลอมที่หลุดออกมาจากเล็บจริงเลย โดยทางสาวเจ้าของโพสต์ตอบกลับว่า “ถ่ายภาพและคลิปส่งให้ทางสาขาและสำนักงานใหญ่แล้ว โดยอัปเดตล่าสุดในช่วงกลางคืนวันเดียวกันทางร้านแจ้งว่าตรวจไม่พบสาเหตุว่ามาจากตรงไหน”
ขณะเดียวกันก็มีชาวเน็ตบางคนมองว่าเล็บปลอมที่เห็นอาจจะไม่ได้มาจากพนักงานร้านสเต็ก แต่อาจจะมาจากร้านผักสดที่ทางแบรนด์ของสาขานี้รับซื้อมาหรือเปล่า และในอีกหลาย ๆ คอมเมนต์ก็พากันคาดเดาว่าเป็นสเต็กของร้านไหนกันแน่ ซึ่งส่วนใหญ่มีความคิดเห็นไปในทางเดียวกัน
อย่างไรก็ตามสาวเจ้าของโพสต์ไม่ได้มีการโพสต์คลิปอัปเดตเพิ่มเติมแต่อย่างใด ซึ่งหากมีความคืบหน้าเข้ามาทางทีมข่าว เดอะไทยเกอร์ จะรายงานให้ทราบอีกครั้ง
@coolmintz
อ้างอิงจาก : TikTok @coolmintz
