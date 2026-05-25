อ.ยิ่งศักดิ์ โผล่จัดโหนกระแสแทน หนุ่ม กรรชัย ชาวเน็ตแห่แซว ครูคนใหม่หน้าคุ้น
เพจโหนกระแสเปิดตัวพิธีกรรับเชิญ “อ. ยิ่งศักดิ์” นั่งเก้าอี้แทน หนุ่ม กรรชัย ทำโลกออนไลน์ฮือฮา หลังภาพจำจากรายการทอล์กฝีปากจัดยังชัดในใจคนดู
ทำเอาแฟนรายการโหนกระแสฮือฮากลางวัน หลังเพจรายการโพสต์เปิดตัวพิธีกรรับเชิญหน้าคุ้น คือ อ. ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์ ที่เข้ามารับหน้าที่ดำเนินรายการแทน หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย ในเทปวันที่ 25 พฤษภาคม 2569
เพจโหนกระแสโพสต์ข้อความเปิดตัวแบบหยอกล้อ ระบุว่า “นักเรียนไม่ต้องตกใจ ไม่ได้เข้าผิดห้อง” พร้อมแนะนำ “ครูคนใหม่หน้าคุ้น” ทำให้ชาวเน็ตจำนวนมากเข้าไปแสดงความคิดเห็นทันที เพราะ อ. ยิ่งศักดิ์ เป็นพิธีกรที่มีลีลาการถามตรง จังหวะจัดรายการชัด และเป็นหนึ่งในบุคคลที่คนดูจดจำได้จากรายการทอล์กหลายยุค
กระแสบนโลกออนไลน์ยิ่งคึกคักขึ้น หลังเพจและผู้ใช้เฟซบุ๊กหลายรายนำประเด็นนี้ไปพูดถึง พร้อมแซวว่าเป็นการข้ามภาพจำจากรายการ ยิ่งคุย ยิ่งลึก มาสู่รายการ โหนกระแส ซึ่งถือเป็นรายการทอล์กประเด็นร้อนที่มีฐานคนดูจำนวนมาก
อ. ยิ่งศักดิ์ เคยเป็นผู้ดำเนินรายการ ยิ่งคุย ยิ่งลึก ทางช่อง 7HD ซึ่งเป็นรายการพูดคุยประเด็นสังคมและข่าวบันเทิงในช่วงกลางวัน ทำให้การปรากฏตัวในรายการโหนกระแสครั้งนี้ถูกจับตาเป็นพิเศษ ทั้งจากแฟนรายการเดิมและผู้ชมที่คุ้นเคยกับสไตล์การดำเนินรายการของเจ้าตัว
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าเป็นการเปลี่ยนพิธีกรถาวร หรือมีการปรับรูปแบบรายการในระยะยาว จึงควรใช้คำว่า “จัดแทน”, “พิธีกรรับเชิญ” หรือ “รับหน้าที่ดำเนินรายการแทนในเทปดังกล่าว” มากกว่าการสรุปว่า หนุ่ม กรรชัย ถูกแทนที่ถาวร
สำหรับ หนุ่ม กรรชัย ถือเป็นพิธีกรหลักของรายการโหนกระแสมาอย่างต่อเนื่อง และเป็นภาพจำสำคัญของรายการ ทำให้ทุกครั้งที่มีพิธีกรคนอื่นเข้ามานั่งแทน มักได้รับความสนใจจากผู้ชม โดยเฉพาะครั้งนี้ที่ผู้มารับหน้าที่คือ อ. ยิ่งศักดิ์ ซึ่งมีเอกลักษณ์การจัดรายการโดดเด่นไม่แพ้กัน
ประเด็นนี้จึงกลายเป็นสีสันบนโลกออนไลน์ มากกว่าจะเป็นดราม่าหรือความขัดแย้ง เพราะผู้ชมส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับลีลาการดำเนินรายการของ อ. ยิ่งศักดิ์ และรอดูว่าบรรยากาศของโหนกระแสในเทปดังกล่าวจะออกมาในรูปแบบใด
