ข่าวต่างประเทศ

สลด สาวอุดรยอดกตัญญ ปลิดชีวิตในเกาหลี เครียดเจ้าหนี้ทวงโหดโพสต์ประจาน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 25 พ.ค. 2569 14:00 น.| อัปเดต: 25 พ.ค. 2569 14:00 น.
63
สลด สาวอุดรยอดกตัญญ ปลิดชีวิตในเกาหลี เครียดเจ้าหนี้ทวงโหดโพสต์ประจาน

สาวอุดรฯ ป่วยซึมเศร้าเครียดสะสม ดิ่งจบชีวิตตัวเองในห้องพักกรุงโซล หลังกู้เงินหมุนเวียนค้าขาย แต่โดนเบี้ยวหนี้จนต้องยืมต่อ ท้ายที่สุดเจอเจ้าหนี้ทวงโหดโพสต์ประจานโซเชียล สามีเกาหลีใต้เร่งดำเนินคดีถึงที่สุด

ข่าวเศร้าของคนไทยในเกาหลี น.ส.เอ อายุ 40 ปี ชาวจังหวัดอุดรธานี เสียชีวิตภายในห้องเช่าที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ หลังจากหายตัวไป 2 วัน จนสามีชาวเกาหลีใต้กับลูกสาววัย 13 ปีออกตามหาจนพบ มีกลุ่มคนไทยในเกาหลีใต้ต่างโพสต์ข้อความร่วมไว้อาลัย

ขณะนี้สามีชาวเกาหลีใต้กำลังดำเนินเรื่องจัดการพิธีศพ ดำเนินคดีกับกลุ่มเจ้าหนี้ที่กดดันอย่างหนักจนเป็นเหตุให้ผู้ตายคิดสั้น

ครอบครัวของผู้ตายเล่ากับสื่อว่า หญิงสาวเดินทางไปทำงานที่เกาหลีใต้ร่วม 15 ปี จนแต่งงานจดทะเบียนสมรสกับสามีชาวเกาหลีใต้ ระยะหลังผู้ตายเช่าห้องพักแยกออกมาเพื่อทำธุรกิจส่วนตัว นำอาหารแห้งและเครื่องครัวจากไทยไปเร่ขายให้คนไทยในแคมป์คนงาน แต่เนื่องจากเป็นคนใจดียอมให้ลูกค้าแปะสำรองเงินจ่ายทีหลังจนถูกเบี้ยวหนี้สะสม ทำให้ขาดสภาพคล่องและต้องไปกู้ยืมเงินจากเพื่อนคนไทยที่มีสามีเกาหลีด้วยกันเพื่อมาหมุนเวียน

ยอดหนี้สินสะสมอยู่ที่ประมาณ 30 ล้านวอน หรือราว 6 แสนบาท แม้ผู้ตายจะใช้คืนเงินต้นไปหมดแล้ว แต่กลับถูกเจ้าหนี้คิดดอกเบี้ยเพิ่มเป็นเท่าตัวจนไม่สิ้นสุด ก่อนเกิดเหตุผู้ตายอัดคลิปตัดพ้อลงเฟซบุ๊กว่าจะจบชีวิตตัวเอง แต่กลับถูกเจ้าหนี้โพสต์ประจานซ้ำเติม ท้าทายให้ไปผูกคอตายจริง

ทั้งนี้ กลุ่มเพื่อนและอดีตเจ้านายของผู้ตายกำลังรวบรวมเงินเพื่อเตรียมไปช่วยใช้หนี้ให้ แต่ติดต่อผู้ตายไม่ได้จนกระทั่งเกิดเหตุสลดขึ้น ผู้ตายป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามานาน 5-6 ปี เป็นเสาหลักที่ส่งเงินดูแลครอบครัวมาโดยตลอด

ด้านแม่ของผู้ตายระบุว่า ลูกสาวเป็นคนสู้ชีวิต ออกเดินทางทำงานต่างประเทศตั้งแต่ยังอายุไม่ถึง 20 ปี ส่งเงินกลับมาให้พ่อแม่ใช้ทุกเดือน ส่วนลูกสาวคนเล็กวัย 13 ปีจะให้ใช้ชีวิตอยู่กับพ่อและญาติทางเกาหลีใต้ดูแลต่อไป ตอนนี้ครอบครัวที่ประเทศไทยทำได้เพียงรอรับเถ้ากระดูกกลับมาบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดเท่านั้น

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
การวิเคราะห์ราคาประจำเดือน ไฮไลต์สำคัญของตลาดการเงินในเดือนพฤษภาคม ข่าวธุรกิจ

การวิเคราะห์ราคาประจำเดือน ไฮไลต์สำคัญของตลาดการเงินในเดือนพฤษภาคม

4 วัน ที่แล้ว
เพจดังเตือนภัย &quot;ทองคำเปลวจีน&quot; คือทองแดง กินแล้วสารพิษสะสม ขายแล้วแสนกระปุก! ข่าว

เพจดังเตือนภัย “ทองคำเปลวจีน” คือทองแดง กินแล้วสารพิษสะสม ขายไปแสนกระปุก!

3 นาที ที่แล้ว
กองทัพภาคที่ 2 เผยไทม์ไลน์ ทหารกัมพูชา รัวปืนใกล้ชายแดน ห้วยตามาเรีย ข่าว

กองทัพภาคที่ 2 เผยไทม์ไลน์ ทหารกัมพูชา รัวปืนใกล้ชายแดน ห้วยตามาเรีย

16 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สลด 2 ศพ แฟลตตำรวจ นั่งร้านถล่มชั้น 5 กำลังสร้าง ร่างคนงานร่วง

30 นาที ที่แล้ว
เทรนด์สุดแปลก! กินหม้อดินเผาจิ๋ว ฮิตจนคนแห่ทำตาม ผู้เชี่ยวชาญชี้ เสี่ยงโรค-สารพิษ ข่าวต่างประเทศ

สุดแปลก! เทรนด์กินหม้อดินเผาจิ๋ว ฮิตจนคนแห่ทำตาม ผู้เชี่ยวชาญชี้ เสี่ยงโรค-สารพิษ

40 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ใจชื้น “สุริยะ” โพสต์แรก หลังวูบหมดสติ ยิ้มสดใส ออกงานช่วยชาวบ้าน

41 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย เฉลยแล้ว หลังชาวเน็ตสงสัยหายไปไหน อ. ยิ่งศักดิ์ จัดโหนกระแสแทน

52 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

89 สว. จี้ เท้ง ณัฐพงษ์ ขอโทษ รับไม่ได้เรียก “วุฒิสภาสีน้ำเงิน” ขู่เจอฟ้อง

54 นาที ที่แล้ว
สลด สาวอุดรยอดกตัญญ ปลิดชีวิตในเกาหลี เครียดเจ้าหนี้ทวงโหดโพสต์ประจาน ข่าวต่างประเทศ

สลด สาวอุดรยอดกตัญญ ปลิดชีวิตในเกาหลี เครียดเจ้าหนี้ทวงโหดโพสต์ประจาน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คลิปฉาว พระหนุ่ม คอลตำแจ่ว แอปหาคู่ ชายเข้าออกุฏิไม่ซ้ำหน้า บุรีรัมย์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.ยิ่งศักดิ์ โผล่จัดโหนกระแสแทน หนุ่ม กรรชัย ชาวเน็ตแห่แซว ครูคนใหม่หน้าคุ้น บันเทิง

อ.ยิ่งศักดิ์ โผล่จัดโหนกระแสแทน หนุ่ม กรรชัย ชาวเน็ตแห่แซว ครูคนใหม่หน้าคุ้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ทราย สก๊อต&quot; ผิดหวังแถลงการณ์ บุญรอดฯ ลั่น &quot;หัวใจสิงห์เป็นแค่คำโฆษณา&quot; บันเทิง

“ทราย สก๊อต” ผิดหวังแถลงการณ์ บุญรอดฯ ลั่น “หัวใจสิงห์เป็นแค่คำโฆษณา”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปิดบัญชี 8 ศพ ผล DNA ยืนยันแล้ว เหยื่อรายสุดท้าย รถไฟชนรถเมล์มักกะสัน ข่าว

ปิดบัญชี 8 ศพ ผล DNA ยืนยันแล้ว เหยื่อรายสุดท้าย รถไฟชนรถเมล์มักกะสัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครีเอเตอร์มุสลิมแจงดราม่าคลิปเตือนใส่ชุดไทย ข่าว

ครีเอเตอร์มุสลิม แจงดราม่าเตือนคนใส่ชุดไทยคู่ฮิญาบ ยืนยันหวังดี ไม่อยากให้รับบาป

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ระทึกเวหา! คาเธ่ย์แปซิฟิค ตกหลุมอากาศรุนแรง ของปลิวว่อน ผู้โดยสาร-ลูกเรือเจ็บ 10 ราย ข่าวต่างประเทศ

ระทึกเวหา! คาเธ่ย์แปซิฟิค ตกหลุมอากาศรุนแรง ของปลิวว่อน บาดเจ็บ 10 ราย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
CPAP ResMed สุขภาพและการแพทย์

CPAP ResMed เทคโนโลยีช่วยลดความเสี่ยงภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไชยชนก ประชุมร่วม Meta-ตำรวจไซเบอร์ ถกแก้ปัญหาปม ไลฟ์สดสยิวว่อนเน็ต ข่าวการเมือง

ไชยชนก ประชุมร่วม Meta-ตำรวจไซเบอร์ ถกแก้ปัญหาปม ไลฟ์สดสยิวว่อนเน็ต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! บีทีเอส แฉภาพโครงสร้างทางวิ่งที่ปั่นกันในโซเชียล ไม่ใช่ของจริง ข่าว

ด่วน! บีทีเอส แฉภาพโครงสร้างทางวิ่งที่ปั่นกันในโซเชียล ไม่ใช่ของจริง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อัปเดตล่าสุด &quot;สุริยะ&quot; ออกจาก รพ.แล้ว ร่วมงานบวช ราเชน หลังวูบหมดสติกลางดึก ข่าวการเมือง

อัปเดตล่าสุด “สุริยะ” ออกจาก รพ.แล้ว ร่วมงานบวช ราเชน หลังวูบหมดสติกลางดึก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟนคลับ BTS จี้ผู้จัดแจงปมคนจองบัตรคอนเสิร์ต BTS ก่อนวันขายจริง บันเทิงเกาหลี

อาร์มี่ไทยไม่ทน! จี้ผู้จัดชี้แจง ปมจองบัตรคอน BTS ล่วงหน้า ราคาสูง อ้างโควตาสปอนเซอร์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไม่ทน! &quot;จ๊ะ นงผณี&quot; ล่าชาวเน็ตปากแจ๋ว แซะแรงถึงพ่อผู้ล่วงลับ ลั่นเจอเอาไปเลย 1 แสน บันเทิง

ไม่ทน! “จ๊ะ นงผณี” ล่าชาวเน็ตปากแจ๋ว แซะแรงถึงพ่อผู้ล่วงลับ ลั่นเจอเอาไปเลย 1 แสน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอนน์ แฮทธาเวย์ ตาบอดข้างซ้าย 10 ปี จากต้อกระจก ไม่มีใครรู้ บันเทิง

แฟนคลับช็อก นางเอกดัง ตาบอดนาน 10 ปี ไม่มีใครรู้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
โพลชี้! คนกรุงยังเทใจให้ชัชชาติ เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 2569 สมัยสอง ข่าวการเมือง

โพลชี้! คนกรุงยังเทใจให้ชัชชาติ เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 2569 สมัยสอง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตุ๊กกี้ สุดารัตน์ ออกโรงเคลียร์ดราม่าคลิปนางเอกดังใช้ใส่รองเท้า ข่าวดารา

ตุ๊กกี้ แจงดราม่า เป็นนักข่าวบันเทิง 10 ปี ไม่พูดให้ใครเสียหาย เผย ‘นิกกี้’ ทักขอโทษ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัฐบาลเดินหน้า ขยายสิทธิ &quot;ไทยช่วยไทย พลัส&quot; สั่งฟู้ดเดลิเวอรีได้ เริ่ม 15 มิ.ย. 69 เศรษฐกิจ

รัฐบาลเดินหน้า ขยายสิทธิ “ไทยช่วยไทย พลัส” สั่งฟู้ดเดลิเวอรีได้ เริ่ม 15 มิ.ย. 69

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไทยช่วยไทยพลัสขึ้น “กำลังรอผลลงทะเบียน” แปลว่าอะไร ได้สิทธิไหม เศรษฐกิจ

ไทยช่วยไทยพลัสขึ้น “กำลังรอผลลงทะเบียน” แปลว่าอะไร ได้สิทธิไหม

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 25 พ.ค. 2569 14:00 น.| อัปเดต: 25 พ.ค. 2569 14:00 น.
63
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เพจดังเตือนภัย &quot;ทองคำเปลวจีน&quot; คือทองแดง กินแล้วสารพิษสะสม ขายแล้วแสนกระปุก!

เพจดังเตือนภัย “ทองคำเปลวจีน” คือทองแดง กินแล้วสารพิษสะสม ขายไปแสนกระปุก!

เผยแพร่: 25 พฤษภาคม 2569
กองทัพภาคที่ 2 เผยไทม์ไลน์ ทหารกัมพูชา รัวปืนใกล้ชายแดน ห้วยตามาเรีย

กองทัพภาคที่ 2 เผยไทม์ไลน์ ทหารกัมพูชา รัวปืนใกล้ชายแดน ห้วยตามาเรีย

เผยแพร่: 25 พฤษภาคม 2569

สลด 2 ศพ แฟลตตำรวจ นั่งร้านถล่มชั้น 5 กำลังสร้าง ร่างคนงานร่วง

เผยแพร่: 25 พฤษภาคม 2569

ใจชื้น “สุริยะ” โพสต์แรก หลังวูบหมดสติ ยิ้มสดใส ออกงานช่วยชาวบ้าน

เผยแพร่: 25 พฤษภาคม 2569
Back to top button