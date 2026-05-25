อ.ปานเทพ ยื่นมือช่วย ทราย สมุทร มองเป็นตัวอย่าง คนกล้าลุกขึ้นสู้เพื่อความยุติธรรม

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 25 พ.ค. 2569 15:26 น.| อัปเดต: 25 พ.ค. 2569 15:26 น.
ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์

อ.ปานเทพ ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินเปิดเผย พร้อมให้คำปรึกษา 3 ด้าน ทั้งกฎหมาย การพิสูจน์หลักฐาน และคำแนะนำทางสังคม หลัง ทราย สมุทร เข้าบ้านพระอาทิตย์ขอความช่วยเหลือปมปัญหาครอบครัว

ทราย สมุทร หรือ ทราย สก๊อต เดินทางเข้าพบ อ.ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน ที่บ้านพระอาทิตย์ เมื่อเช้าวันที่ 25 พฤษภาคม 2569 เพื่อขอคำปรึกษาทางกฎหมาย หลังออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมเกี่ยวกับปัญหาในครอบครัว มีแฟนคลับและสื่อมวลชนไปรอให้กำลังใจจำนวนหนึ่ง

อ.ปานเทพ ระบุว่า มูลนิธิตัดสินใจช่วยเหลือเพราะมองว่าทรายไม่ใช่แค่คนคนหนึ่งที่มีปัญหาส่วนตัว แต่เป็นตัวอย่างของคนที่กล้าลุกขึ้นพูดและเรียกร้องความเป็นธรรม ซึ่งอาจเป็นกำลังใจให้คนอื่นอีกจำนวนมากที่เคยเผชิญสถานการณ์คล้ายกัน

สำหรับแนวทางช่วยเหลือ อ.ปานเทพ แจ้งว่ามูลนิธิเตรียมให้คำปรึกษา 3 ด้านหลัก ได้แก่ คำแนะนำด้านกฎหมาย การตรวจพิสูจน์หลักฐานโดยผู้เชี่ยวชาญ และคำแนะนำทางสังคม เพื่อให้ทรายมีแนวทางดำเนินการต่อไปอย่างรอบคอบ

ด้านประเด็นกฎหมาย อ.ปานเทพ ชี้ว่า หากข้อเท็จจริงเกี่ยวข้องกับการกระทำต่อเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี และยังไม่หมดอายุความ กรณีนี้อาจเข้าข่ายคดีอาญาแผ่นดิน ซึ่งต้องหารือกับทีมกฎหมายและผู้เชี่ยวชาญอย่างละเอียดก่อน

ทรายเปิดเผยกับสื่อว่า รู้สึกผิดหวังกับท่าทีของครอบครัว หลังออกมาเรียกร้องความเป็นธรรม โดยมองว่าเรื่องนี้ไม่ควรถูกมองเป็นแค่ปัญหาภายในครอบครัว เพราะกระทบต่อความรู้สึกของผู้ที่เคยเผชิญเหตุลักษณะเดียวกันในสังคม

ทั้งนี้ ประเด็นดังกล่าวยังอยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย จึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่าบุคคลใดกระทำผิด จนกว่าจะมีข้อเท็จจริงหรือคำวินิจฉัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อ.ปานเทพ ยืนยันปิดท้ายว่า พร้อมช่วยเหลือทรายอย่างเต็มที่ และต้องการให้ทรายรู้ว่าไม่ได้อยู่เพียงลำพัง

นอกจากนี้ อ.ปานเทพ ยังได้โพสต์ภาพประทับใจขณะ ยืนกุมมือทราย สก๊อต พร้อมกับเขียนข้อความว่า “นับเป็นเกียรติที่ มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน จะทำงานร่วมกันเพื่อทวงคืนความยุติธรรมให้กับคุณทราย สมุทรวันนี้”

Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

