สุดแปลก! เทรนด์กินหม้อดินเผาจิ๋ว ฮิตจนคนแห่ทำตาม ผู้เชี่ยวชาญชี้ เสี่ยงโรค-สารพิษ

สุดแปลก! เทรนด์กินหม้อดินเผาจิ๋ว ยอดวิวทะลุหลักล้าน ฮิตจนคนแห่ทำตาม ผู้เชี่ยวชาญชี้ เสี่ยงโรค-สารพิษ
หากใครที่เลื่อนฟีดในแอปฯ ติ๊กต็อก จะเห็นเทรนด์ของต่างประเทศที่กำลังเป็นแสในช่วงนี้ เมื่อมีผู้ใช้งานโพสต์คลิปวิดีโอกินหม้อดินเผาขนาดเล็ก พร้อมกับบีบมะนาวและใส่ผงพริกแล้วเอาเข้าปากเคี้ยวไปทั้งชิ้น ขณะที่เคี้ยวก็จะรู้สึกถึงรสชาติของดินและความกรุบกรอบราวกับขนม
จากเทรนด์ดังกล่าวเริ่มต้นมาจากครีเอเตอร์ TikTok ที่ชื่อ จาเน็ต เอร์เรรา (Janeth Herrera) ซึ่งเธอได้เผยว่าตนรู้สึกอยากกินดินตั้งแต่ช่วงที่กำลังตั้งครรภ์ และด้วยคลิปที่เธอได้โพสต์ลงนั้นเอง ทำให้ผู้เข้าชมมากถึงหลายล้านครั้ง แต่ถึงอย่างนั้นก็มีชาวเน็ตแสดงความเห็นหลากหลาย ส่วนหนึ่งอยากลองกินตาม อีกส่วนหนึ่งรู้สึกงุนงงว่ากินได้จริงหรือ
ขณะที่นักโภชนาการเผยว่า ความอยากกินสิ่งที่ไม่ใช่อาหารเรียกว่าภาวะ Pica หรือ “โรคชอบกินของแปลก” ซึ่งมักมีความเกี่ยวข้องกับการขาดธาตุเหล็กหรือขาดสารอาหารบางชนิดในช่วงตั้งครรภ์ แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่แนะนำให้กินหม้อดินเผา พร้อมระบุว่า ความเชื่อที่ว่ากินดินช่วยดีท็อกซ์ร่างกายได้นั้น เป็นเรื่องที่เข้าใจผิด เนื่องจากยังไม่มีหลักฐานทางการแพทย์สนับสนุนอย่างเพียงพอในมนุษย์
ส่วนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญยังได้เผยอีกว่า แม้ดินเหนียวบางชนิดจะระบุว่าเป็นฟู้ดเกรด (Food Grade) หรือสามารถรับประทานได้ แต่มักถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่อาหารเสริมซึ่งไม่ได้รับการควบคุมอย่างเข้มงวด ผู้บริโภคอาจมีความเสี่ยงต่อสารปนเปื้อนที่เป็นอันตราย เช่น โลหะหนัก ยาฆ่าแมลง และสปอร์เชื้อโรค
นอกจากนี้การกินดินเหนียวหรือหม้อดินเผายังส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาว ได้แก่
- เสี่ยงต่อภาวะขาดสารอาหารเนื่องจากการดูดซึมในร่างกายบกพร่อง
- อาจทำให้การออกฤทธิ์ของยารักษาโรคมีประสิทธิภาพลดลง
- ดินเหนียวย่อยยาก หากสะสมในทางเดินอาหารจะเสี่ยงต่อภาวะอุจจาระอุดตันหรือลำไส้อุดตัน โดยเฉพาะผู้ที่ดื่มน้ำน้อย
- มีความเสี่ยงที่ฟันจะบิ่นหรือหักจากการเคี้ยวเซรามิกที่แข็ง
สำหรับผู้ใช้ TikTok รายอื่นที่ไปซื้อหม้อดินเผาจิ๋วมาทดลองกินตาม ต่างออกมายอมรับว่ารสชาติไม่ค่อยดีนัก บางคนระบุว่ารู้สึกเหมือนกำลังเคี้ยวเศษแก้วติดฟันและต้องบ้วนทิ้งทันที
ที่มา: nypost
