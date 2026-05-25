ข่าวต่างประเทศ

สุดแปลก! เทรนด์กินหม้อดินเผาจิ๋ว ฮิตจนคนแห่ทำตาม ผู้เชี่ยวชาญชี้ เสี่ยงโรค-สารพิษ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 25 พ.ค. 2569 14:43 น.| อัปเดต: 25 พ.ค. 2569 14:43 น.
หากใครที่เลื่อนฟีดในแอปฯ ติ๊กต็อก จะเห็นเทรนด์ของต่างประเทศที่กำลังเป็นแสในช่วงนี้ เมื่อมีผู้ใช้งานโพสต์คลิปวิดีโอกินหม้อดินเผาขนาดเล็ก พร้อมกับบีบมะนาวและใส่ผงพริกแล้วเอาเข้าปากเคี้ยวไปทั้งชิ้น ขณะที่เคี้ยวก็จะรู้สึกถึงรสชาติของดินและความกรุบกรอบราวกับขนม

จากเทรนด์ดังกล่าวเริ่มต้นมาจากครีเอเตอร์ TikTok ที่ชื่อ จาเน็ต เอร์เรรา (Janeth Herrera) ซึ่งเธอได้เผยว่าตนรู้สึกอยากกินดินตั้งแต่ช่วงที่กำลังตั้งครรภ์ และด้วยคลิปที่เธอได้โพสต์ลงนั้นเอง ทำให้ผู้เข้าชมมากถึงหลายล้านครั้ง แต่ถึงอย่างนั้นก็มีชาวเน็ตแสดงความเห็นหลากหลาย ส่วนหนึ่งอยากลองกินตาม อีกส่วนหนึ่งรู้สึกงุนงงว่ากินได้จริงหรือ

จาเน็ต เอร์เรรา ครีเอเตอร์ชื่อดังนำหม้อดินเผาจิ๋วเข้าปากอย่างเอร็ดอร่อย
ขณะที่นักโภชนาการเผยว่า ความอยากกินสิ่งที่ไม่ใช่อาหารเรียกว่าภาวะ Pica หรือ “โรคชอบกินของแปลก” ซึ่งมักมีความเกี่ยวข้องกับการขาดธาตุเหล็กหรือขาดสารอาหารบางชนิดในช่วงตั้งครรภ์ แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่แนะนำให้กินหม้อดินเผา พร้อมระบุว่า ความเชื่อที่ว่ากินดินช่วยดีท็อกซ์ร่างกายได้นั้น เป็นเรื่องที่เข้าใจผิด เนื่องจากยังไม่มีหลักฐานทางการแพทย์สนับสนุนอย่างเพียงพอในมนุษย์

ส่วนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญยังได้เผยอีกว่า แม้ดินเหนียวบางชนิดจะระบุว่าเป็นฟู้ดเกรด (Food Grade) หรือสามารถรับประทานได้ แต่มักถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่อาหารเสริมซึ่งไม่ได้รับการควบคุมอย่างเข้มงวด ผู้บริโภคอาจมีความเสี่ยงต่อสารปนเปื้อนที่เป็นอันตราย เช่น โลหะหนัก ยาฆ่าแมลง และสปอร์เชื้อโรค

นอกจากนี้การกินดินเหนียวหรือหม้อดินเผายังส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาว ได้แก่

  • เสี่ยงต่อภาวะขาดสารอาหารเนื่องจากการดูดซึมในร่างกายบกพร่อง
  • อาจทำให้การออกฤทธิ์ของยารักษาโรคมีประสิทธิภาพลดลง
  • ดินเหนียวย่อยยาก หากสะสมในทางเดินอาหารจะเสี่ยงต่อภาวะอุจจาระอุดตันหรือลำไส้อุดตัน โดยเฉพาะผู้ที่ดื่มน้ำน้อย
  • มีความเสี่ยงที่ฟันจะบิ่นหรือหักจากการเคี้ยวเซรามิกที่แข็ง

สำหรับผู้ใช้ TikTok รายอื่นที่ไปซื้อหม้อดินเผาจิ๋วมาทดลองกินตาม ต่างออกมายอมรับว่ารสชาติไม่ค่อยดีนัก บางคนระบุว่ารู้สึกเหมือนกำลังเคี้ยวเศษแก้วติดฟันและต้องบ้วนทิ้งทันที

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

