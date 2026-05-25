คลิปฉาว พระหนุ่ม คอลตำแจ่ว แอปหาคู่ ชายเข้าออกุฏิไม่ซ้ำหน้า บุรีรัมย์

Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 25 พ.ค. 2569 13:44 น.| อัปเดต: 25 พ.ค. 2569 13:44 น.
เจ้าคณะตำบลหนองกี่พร้อมตำรวจ ลงพื้นที่ตรวจสอบกุฏิพระลูกวัด ในจังหวัดบุรีรัมย์ หลังมีผู้แฝงตัวเก็บหลักฐานคลิปวิดีโอคอลสยิวผ่านแอปพลิเคชันหาคู่ เตรียมตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง

วันที่ 25 พฤษภาคม 2569 เจ้าคณะตำบลหนองกี่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมเจ้าอาวาส ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการวัด และตำรวจ เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงที่วัดแห่งหนึ่ง หลังมีผู้ร้องเรียนว่าพระลูกวัดรูปหนึ่งลักลอบมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย มีชายหนุ่มสลับหน้าเข้าออกกุฏิเป็นประจำ ทั้งยังมีคลิปวิดีโอพระช่วยตัวเองขณะวิดีโอคอลกับคู่ขาในแอปพลิเคชันหาคู่หลุดออกมา

ตรวจสอบคลิปวิดีโอเบื้องต้นพบว่าเป็นพระลูกวัดจริง ปัจจุบันไปกิจนิมนต์ที่ต่างจังหวัด คณะสงฆ์และคณะกรรมการวัดจึงต้องรอสอบถามข้อเท็จจริงจากเจ้าตัวเมื่อเดินทางกลับมา โดยจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาหลักฐานอย่างละเอียดและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

พระลูกวัดอีกรูปให้ข้อมูลว่า พระท่านย้ายมาจากวัดอื่นเพื่อจำวัดที่นี่ประมาณ 2 ปีเศษ ที่ผ่านมามีชายแปลกหน้าแวะเวียนมาหาที่กุฏิเป็นประจำ บางรายอยู่พักค้างคืน และมักมีผู้ชายติดตามเวลาไปกิจนิมนต์ต่างจังหวัด ก่อนหน้านี้เคยแจ้งเรื่องให้ผู้นำชุมชนทราบแต่เรื่องเงียบหายเพราะไม่มีหลักฐาน จึงร่วมมือกับชาวบ้านแฝงตัวเข้าไปในแอปพลิเคชันหาคู่จนพบโปรไฟล์และอัดคลิปวิดีโอคอลช่วยตัวเองไว้เป็นหลักฐาน เพราะเห็นว่าพฤติกรรมสร้างความเสื่อมเสียต่อศาสนา หากทำผิดจริงต้องการให้จับลาสิกขา

ด้านผู้ใหญ่บ้านให้ข้อมูลเพิ่มว่า พระรูปนี้จำวัดมาหลายปี มีบุคลิกดี มีความรู้ และกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ทำให้ชาวบ้านเคารพศรัทธา มักพาชาวบ้านไปทำบุญต่างจังหวัดบ่อยครั้ง เมื่อชาวบ้านทราบข่าวจึงรู้สึกตกใจ ผู้นำชุมชนยืนยันจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงร่วมกับคณะสงฆ์ หากหลักฐานชัดเจนว่ากระทำผิด คณะสงฆ์จะดำเนินการลงโทษตามความเหมาะสมต่อไป

คลิปฉาว พระหนุ่ม คอลตำแจ่ว แอปหาคู่ ชายเข้าออกุฏิไม่ซ้ำหน้า บุรีรัมย์

