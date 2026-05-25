เพจดังเตือนภัย “ทองคำเปลวจีน” คือทองแดง กินแล้วสารพิษสะสม ขายไปแสนกระปุก!

Aindravudh เผยแพร่: 25 พ.ค. 2569 15:19 น.| อัปเดต: 25 พ.ค. 2569 15:19 น.
วันที่ 25 พฤษภาคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก Drama-addict ได้โพสต์ข้อความเตือนภัยผู้บริโภคและผู้ประกอบการร้านขนม หลังจากได้รับข้อมูลจากลูกเพจว่า มีร้านค้าหลายแห่งนำทองคำเปลวจากประเทศจีนมาวางขายในหมวดหมู่สำหรับตกแต่งหน้าขนมและเบเกอรี่ ทั้งที่มีการซื้อขายในแอปพลิเคชันออนไลน์ไปแล้วรวมแสนชิ้น แต่เมื่อใช้แอปแปลภาษาสแกนตรวจสอบฉลากสินค้า กลับระบุชัดเจนว่าเป็นทองคำเปลวสำหรับงานฝีมือที่ทำจากทองแดง ไม่ใช่ทองคำเปลวฟู้ดเกรดที่ใช้สำหรับอาหารหรือขนม

ทางเพจได้สั่งซื้อสินค้ามาทดสอบด้วยตัวเอง พบว่ามีราคาถูกจนผิดปกติ ซื้อมาในราคาเพียงหลอดละ 20 บาทเท่านั้น ซึ่งในความเป็นจริง หากเป็นทองคำเปลวแท้ที่ใช้สำหรับทำอาหารในปริมาณเท่ากัน ราคาจะสูงถึงหลักพันบาท

เพจยังได้ทำการทดลองพิสูจน์เนื้อทองด้วยกัน 2 วิธี คือ

  1. ทดสอบด้วยการขยี้: หากเป็นทองคำเปลวของแท้ เนื้อทองจะบางมากในระดับอะตอม เมื่อนำมาบดขยี้ด้วยนิ้วมือเบาๆ แผ่นทองจะแตกตัวสลายหายไปทันที แต่ทองคำเปลวจีนรุ่นนี้เมื่อนำมาขยี้กลับม้วนเป็นก้อนและแตกเป็นขุยหนา

  2. ทดสอบด้วยการเผาไฟ: ตามหลักวิทยาศาสตร์ ทองคำบริสุทธิ์จะไม่ทำปฏิกิริยากับออกซิเจน เมื่อโดนความร้อนอาจหลอมละลายหรือหดตัวแต่จะไม่เปลี่ยนสีเด็ดขาด แต่เมื่อนำทองคำเปลวจีนตัวนี้ไปลนไฟ ปรากฏว่าแผ่นทองเปลี่ยนสีทันที ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ว่าเป็นโลหะผสม เช่น ทองแดงหรือเหล็ก ที่ทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศเมื่อเจอความร้อน

จากผลการทดสอบสรุปได้ว่า สินค้าดังกล่าวเป็นทองคำเปลวปลอมสำหรับใช้ในงานศิลปะและงานฝีมือเท่านั้น ไม่สามารถนำมารับประทานได้ แต่กลับมีพ่อค้าแม่ค้านำมาโฆษณาหลอกลวงว่าเป็นทองคำเปลวสำหรับทำอาหารที่กินได้ หากผู้บริโภครับประทานเข้าไป อาจทำให้ร่างกายได้รับสารพิษตกค้างจากโลหะหนักจนเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบยอดขายในแอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์ พบว่าสินค้าชนิดนี้ถูกขายออกไปแล้วหลายหมื่นชิ้น ทำให้มีความกังวลว่าอาจมีผู้บริโภคชาวไทยรับประทานทองคำเปลวปลอมนี้เข้าไปผ่านขนมและอาหารเป็นจำนวนมาก ทางเพจจึงเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเร่งเข้ามาตรวจสอบ กวาดล้าง และแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วนเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

ภาพและข้อมูลจาก: Drama-addict

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

