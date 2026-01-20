เปิดหน้า เดนนรก ทุบหัวดับ สาวรีเซปชั่น กลางโรงแรม ประวัติสุดอันตราย มีคดีข่มขืนติดตัว
เปิดหน้า เดนนรก โจรโหดบุกทำร้าย สาวรีเซปชั่น โรงแรมหัวหินดับคาเคาน์เตอร์ ชิงทรัพย์หนี ตร.แฉประวัติสุดอันตราย เคยมีคดีข่มขืนติดตัว
เกิดเหตุอาชญากรรมสะเทือนขวัญกลางเมืองท่องเที่ยว พนักงานต้อนรับสาวเคราะห์ร้ายถูกคนร้ายบุกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตขณะเข้าเวรกะดึกเพียงลำพัง ภายในโรงแรมแห่งหนึ่งที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ก่อนที่คนร้ายจะกวาดทรัพย์สินหลบหนีไป ตรวจสอบประวัติพบเป็นบุคคลอันตราย เคยมีคดีข่มขืนติดตัว
เมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่ 19 มกราคม ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 03.00 น. กล้องวงจรปิดของโรงแรมภายในซอยหัวหิน 88/1 สามารถบันทึกนาทีสังหารไว้ได้ ขณะที่ น.ส.วิรินทร์ หรือ “นุ้ย” อายุ 35 ปี พนักงานต้อนรับ กำลังนั่งพักอยู่บริเวณด้านหลังเคาน์เตอร์ ได้มีชายแปลกหน้า อายุราว 30–40 ปี เดินเข้ามาภายในล็อบบี้ ทำทีเดินสำรวจดูลาดเลาโดยรอบ
เมื่อสบโอกาสจึงปรี่เข้าทำร้ายร่างกาย น.ส.วิรินทร์ อย่างโหดเหี้ยม ก่อนจะฉกเอากระเป๋าและโทรศัพท์มือถือของผู้ตายแล้วหลบหนีไป
หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างหัวหินธรรมสถานได้รีบเข้าให้การช่วยเหลือและนำตัวส่งโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหินอย่างเร่งด่วน แต่ทว่าบาดแผลฉกรรจ์เกินกว่าจะยื้อชีวิตไว้ได้ น.ส.วิรินทร์ ทนพิษบาดแผลไม่ไหวและเสียชีวิตในเวลาต่อมา ท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัว
ตำรวจ สภ.หัวหิน ระบุว่า คดีนี้ถือเป็นคดีอุกฉกรรจ์ สร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชน ตำรวจจึงได้เร่งรวบรวมพยานหลักฐานจนสามารถระบุตัวคนร้ายได้ชัดเจน คือ นายรัฐติกร ยิ่งยอด อายุ 36 ปี และศาลจังหวัดหัวหินได้อนุมัติออกหมายจับแล้ว (เลขที่ จ.15/2569 ลงวันที่ 19 ม.ค. 69)
สิ่งที่น่ากังวลคือ จากการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของนายรัฐติกร พบว่าไม่ใช่โจรหน้าใหม่ แต่ เคยมีประวัติก่อคดีทำร้ายร่างกายและคดีข่มขืนกระทำชำเรามาก่อน ถือเป็นบุคคลอันตรายต่อสังคม ขณะนี้ตำรวจชุดสืบสวนกำลังปูพรมไล่ล่าตัวอย่างกระชั้นชิด เพื่อนำตัวมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุด ก่อนที่จะไปก่อเหตุซ้ำกับใครอีก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: