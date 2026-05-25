สูตรเติมเงิน ไทยช่วยไทย พลัส ต้องโอนเงินเท่าไหร่ ใช้ยังไงให้คุ้ม

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 25 พ.ค. 2569 15:38 น.| อัปเดต: 25 พ.ค. 2569 17:50 น.
สูตรเติมเงิน ไทยช่วยไทย พลัส ผ่านแอปเป๋าตัง

เปิดสูตรเติมเงิน ไทยช่วยไทย พลัส 60/40 ต้องเติมเงินในแอปฯ เป๋าตังเท่าไหร่ ใช้ยังไงให้คุ้ม เช็กเงื่อนไขใช้จ่ายซื้อสินค้า-บริการอะไรได้บ้าง

โครงการ ไทยช่วยไทย พลัส เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนแล้วเริ่มวันนี้ 25 พฤษภาคม 2569 เวลา 06.00 น. ผู้ที่ได้รับสิทธิต้องใช้จ่ายแบบ 60/40 คือ รัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่าย 60% และประชาชนจ่ายเอง 40% โดยจำกัดวงเงินที่รัฐช่วยจ่ายสูงสุดไม่เกิน 200 บาทต่อวัน ทำให้หลายคนเกิดข้อสงสัยว่าต้องเติมเงินเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังเท่าไหร่จึงจะสามารถใช้สิทธิรับเงินสนับสนุนครบ 4,000 บาทตามที่โครงการกำหนด

รัฐบาลกำหนดวงเงินสนับสนุนไว้ที่เดือนละ 1,000 บาท แบ่งจ่าย 4 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน รวมทั้งสิ้น 4,000 บาท/คน

หากต้องการใช้สิทธิส่วนที่รัฐช่วยจ่าย 1,000 บาทในแต่ละเดือนให้หมด ประชาชนต้องมียอดใช้จ่ายสะสมรวม 1,666.67 บาทต่อเดือน แบ่งเป็นเงินสนับสนุนจากรัฐ 1,000 บาท และเงินที่ประชาชนต้องเติมเข้า G-Wallet ในแอปฯ เป๋าตังเพื่อเตรียมไว้จ่ายเองอย่างน้อย 666.67 บาทต่อเดือน

ไทยช่วยไทย พลัส เติมเงินเท่าไหร่?

เพื่อให้เห็นภาพการใช้งานรายวันชัดเจนขึ้น สามารถคำนวณยอดการใช้จ่ายได้ ดังนี้

  • ยอดซื้อ 100 บาท : รัฐบาลช่วยจ่าย 60 บาท ประชาชนจ่ายเอง 40 บาท
  • ยอดซื้อ 200 บาท : รัฐบาลช่วยจ่าย 120 บาท ประชาชนจ่ายเอง 80 บาท
  • ยอดซื้อ 333 บาท : รัฐบาลช่วยจ่าย 200 บาท ประชาชนจ่ายเอง 133 บาท

กรณีที่ซื้อสินค้าเกิน 333 บาท ประชาชนต้องจ่ายเงินส่วนต่างเพิ่มเองทั้งหมดผ่านแอปฯ เป๋าตัง เนื่องจากรัฐจำกัดการช่วยเหลือไว้สูงสุดเพียง 200 บาทต่อวัน หากต้องการใช้สิทธิรายเดือนให้หมดเร็วที่สุดสามารถจ่ายยอด 333 บาทติดต่อกันเพียง 5 วัน ก็จะรับเงินรัฐสนับสนุนครบ 1,000 บาทพอดี

เมื่อคำนวณตลอดระยะเวลาโครงการ 4 เดือน หากประชาชนต้องการใช้เงินเต็มเพดาน 4,000 บาทจะต้องเตรียมเงินเติมเข้าแอปฯ เป๋าตังรวมทั้งหมด 2,666.67 บาท จะมียอดการซื้อสินค้ารวม 6,666.67 บาท

ทั้งนี้ หากใช้สิทธิ 1,000 บาทในเดือนนั้นไม่หมด ระบบจะไม่นำยอดคงเหลือไปทบในเดือนถัดไปและจะปรับวงเงินสิทธิใหม่ทุกวันที่ 1 ของเดือน

ไทยช่วยไทย พลัส ซื้ออะไรได้บ้าง?

สำหรับเงื่อนไขการซื้อสินค้า ประชาชนสามารถใช้จ่ายค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป และบริการขนส่งสาธารณะ แต่ไม่สามารถใช้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ บัตรกำนัล บัตรเงินสด หรือบริการที่ต้องชำระเงินล่วงหน้าทุกชนิด

หากจะมีการเปลี่ยนแปลงรายการสินค้าและบริการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะเป็นผู้กําหนดเพิ่มเติม

เงื่อนไขการใช้จ่าย เริ่ม 1 มิ.ย. 69

ก่อนเริ่มใช้จ่ายครั้งแรก ผู้ได้รับสิทธิต้องตรวจสอบยอดเงินและทำความเข้าใจเงื่อนไขให้ดี การซื้อขายต้องเกิดขึ้นแบบพบหน้า (Face-to-face) และสแกนคิวอาร์โค้ดชำระเงินกันโดยตรง ห้ามทำธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์หรือผ่านคนกลางเด็ดขาด ห้ามร้านค้าทอนเงินสดหรือรับแลกสิทธิเป็นเงินสดในทุกกรณี รวมถึงห้ามผู้เข้าร่วมโครงการกระทำการใดที่สร้างความเข้าใจผิดหรือเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานของรัฐ

ประชาชนสามารถใช้สิทธิได้ทุกวันตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน เวลา 06.00 น. ถึง 30 กันยายน 2569 เวลา 23.00 น. ส่วนการใช้สิทธิฟู้ดเดลิเวอรี เริ่มตั้งแต่ 15 มิ.ย. 69 เวลา 06:00 – 21:00 น. ของทุกวัน

สูตรเติมเงิน ไทยช่วยไทย พลัส ผ่านแอปเป๋าตัง

