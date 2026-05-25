ระทึกเวหา! คาเธ่ย์แปซิฟิค ตกหลุมอากาศรุนแรง ของปลิวว่อน บาดเจ็บ 10 ราย
เที่ยวบินคาเธ่ย์แปซิฟิคตกหลุมอากาศรุนแรงบาดเจ็บ 10 ราย คำบอกเล่าจากผู้โดยสาร ของปลิวว่อน กัปตันนำเครื่องลงจอดอย่างปลอดภัย
ผู้โดยสารชาวออสเตรเลียบนเที่ยวบินของสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิคเปิดเผยช่วงเวลาเฉียดตาย เครื่องบินเกิดอาการตกหลุมอากาศอย่างรุนแรงกลางเวหา สภาพอากาศแปรปรวนทำให้ผู้โดยสารพร้อมรถเข็นอาหารปลิวว่อนไปทั่วห้องโดยสาร
เที่ยวบิน CX156 เดินทางออกจากเมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย มุ่งหน้าสู่ฮ่องกงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา เครื่องบินแอร์บัส A350-900 เกิดลดระดับความสูงอย่างกะทันหันในช่วงสองชั่วโมงก่อนถึงที่หมาย สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิคยืนยันยอดผู้บาดเจ็บประกอบด้วยลูกเรือ 6 ราย ผู้โดยสาร 4 ราย
ผู้โดยสารหลายคนระบุตรงกันว่าไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้า ลูกเรือกำลังเริ่มให้บริการอาหารเช้าตามปกติ สายการบินแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมหลังกัปตันนำเครื่องบินลงจอดอย่างปลอดภัยที่สนามบินฮ่องกงในเวลา 06.45 น. ตามเวลาท้องถิ่น ทีมบุคลากรทางการแพทย์ได้ขึ้นมาประเมินอาการผู้บาดเจ็บทันที รถพยาบาลทยอยรับตัวผู้บาดเจ็บ 8 รายส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง
นิโคลัส สตีเวนสัน นักธุรกิจจากเมืองแคนส์ หนึ่งในผู้โดยสารบนเที่ยวบิน เล่าวินาทีระทึกขวัญ “ผมคิดว่าเครื่องบินกำลังจะตก โทรศัพท์มือถือปลิวว่อน กาแฟสาดกระเด็นติดเพดาน อาหารหกกระจายเกลื่อนกลาดไปหมด ผู้คนต่างกรีดร้อง หลายคนกำลังตื่นตระหนกสุดขีด”
สตีเวนสันกล่าวเสริมถึงจังหวะเวลาเกิดเหตุ ลูกเรือเพิ่งเปิดไฟในห้องโดยสาร ผู้โดยสารกำลังตื่นนอน พนักงานเริ่มแจกจ่ายอาหาร เขาไม่เห็นสัญญาณไฟรัดเข็มขัดนิรภัยสว่างขึ้น เครื่องบินเกิดอาการดิ่งวูบลงสองครั้งซ้อนอย่างรวดเร็ว “ครั้งแรกทำเอาทุกคนตั้งตัวไม่ติด ถัดมาอีกประมาณ 15 ถึง 20 วินาทีก็เกิดขึ้นซ้ำ แรงเหวี่ยงทำให้คนที่เพิ่งกลับไปนั่งที่หรือกำลังจับยึดสิ่งของตัวลอยกระเด็นอีกครั้ง”
แรงกระแทกส่งผลให้ผู้โดยสารที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยลอยตัวขึ้นไปกระแทกเพดาน กลุ่มลูกเรือบาดเจ็บหนักที่สุด พวกเขากำลังยืนอยู่ตรงทางเดินพร้อมรถเข็นอาหารน้ำหนักมาก ข้าวของเหล่านั้นลอยมากระแทกร่างกายพวกเขาอย่างแรง
ความตึงเครียดเพิ่มสูงขึ้น ลูกเรือประกาศตามหาแพทย์จากผู้โดยสาร สตีเวนสันเริ่มตระหนักถึงความร้ายแรงของสถานการณ์ แพทย์ 4 คนบนเครื่องบินเร่งให้ความช่วยเหลือลูกเรือรวมถึงผู้โดยสารที่มีอาการบาดเจ็บ เครื่องบินจำเป็นต้องบินมุ่งหน้าสู่ฮ่องกงต่อไปตามเส้นทาง
กัปตันได้กล่าวขอโทษผู้โดยสารในเวลาต่อมา อธิบายสาเหตุตกหลุมอากาศว่ามาจากสภาพอากาศแปรปรวนกะทันหัน เรดาร์ไม่สามารถตรวจจับกลุ่มฝนฟ้าคะนองได้ชัดเจนเนื่องจากสภาพความมืดมิด เมื่อเครื่องบินแตะรันเวย์ กัปตันขอความร่วมมือให้ทุกคนนั่งอยู่กับที่ ทีมแพทย์ต้องเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บลงจากเครื่องก่อน
สตีเวนสันรอดพ้นจากอาการบาดเจ็บเนื่องจากเขารัดเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลา พ่อแม่ของเขาเคยทำงานในกองทัพอากาศ พ่อเขามักสอนเสมอว่าเมื่อเครื่องบินมีปัญหาเรามักทำอะไรไม่ได้มากนัก เขาจึงเลือกนั่งรัดเข็มขัดนิ่งๆ พร้อมหวังให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมสืบสวนอย่างละเอียด เจ้าหน้าที่จะทำการวิเคราะห์ข้อมูลการบินจากห้องนักบิน สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิคประกาศพร้อมให้ความร่วมมือกับทางการอย่างเต็มที่ บริษัทกำลังเร่งเยียวยาดูแลผู้โดยสารรวมถึงลูกเรือที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดล
