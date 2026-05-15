โหดเกินเด็ก! รุ่นพี่ชายรุมเด็กหญิง 11 นาน 4 ชั่วโมง ส้นสูง 7 นิ้วยัดปาก ทรมานเหี้ยม
คดีสะเทือนขวัญที่ทำเอาคนเป็นพ่อเป็นแม่แทบใจสลาย เด็กหญิงวัยเพียง 11 ปี ในอำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ถูกกลุ่มรุ่นพี่ล่อลวงไปรุมทำร้ายอย่างทารุณต่อเนื่องนานกว่า 4 ชั่วโมง จนต้องวิ่งหนีตายกลับมาหาครอบครัว
แม่ของเด็กหญิงเล่าว่า ช่วงกลางดึกวันที่ 1 พฤษภาคมที่ผ่านมา มีเด็กชายมาชวนลูกสาวออกไปหาเพื่อน ก่อนจะถูกกลุ่มรุ่นพี่ล่อลวงเข้าห้องพักแล้วรุมทำร้ายตั้งแต่ 4 ทุ่ม ยันตี 2 เด็กหญิงเผยความโหดร้ายที่ได้รับว่า ถูกทั้งจับทุ่มพื้น กระชากผม กัดแขน หนักถึงขั้นใช้มีดกรีดตามร่างกาย
ที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือ กลุ่มรุ่นพี่ใช้รองเท้าส้นสูงขนาด 7 นิ้วยัดใส่ปากเด็กหญิง พยายามบังคับให้กินยาบางอย่าง แต่โชคดีที่เด็กแอบคายทิ้ง ก่อนจะอาศัยจังหวะขอออกไปดื่มน้ำแล้วรวบรวมแรงเฮือกสุดท้ายวิ่งหนีออกมาขอความช่วยเหลือจากที่บ้านได้สำเร็จ
แจ้งความแล้วจืด พ่อแม่หวั่นไม่ได้รับความเป็นธรรม หลังเกิดเหตุ ครอบครัวรีบไปแจ้งความที่ สภ.ศรีธาตุ ทันที แต่กลับต้องเจอเรื่องชวนอึ้ง เมื่อไม่มีพนักงานสอบสวนอยู่ปฏิบัติหน้าที่ในขณะนั้น และถูกบอกให้กลับมาใหม่วันหลัง ทำให้แม่กังวลว่าเรื่องจะเงียบหาย เพราะทราบมาว่ากลุ่มนี้เคยทำร้ายเด็กคนอื่นมาแล้วหลายครั้งแต่ไม่เคยถูกดำเนินคดีจนถึงที่สุด จนต้องตัดสินใจร้องเรียนไปที่มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี
ผู้ว่าฯ สั่งลุย-ตำรวจยันทำตามกฎหมาย ล่าสุด ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีไม่ได้นิ่งนอนใจ สั่งการให้นายอำเภอและทีมสหวิชาชีพ ทั้ง พมจ. และศูนย์ดำรงธรรม ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและเยียวยาสภาพจิตใจของเด็กหญิงทันที
ด้านผู้กำกับการ สภ.ศรีธาตุ ออกมาชี้แจงว่า เนื่องจากผู้เกี่ยวข้องเป็นเยาวชนทั้งสองฝ่าย จึงต้องดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายอย่างละเอียดโดยมีทีมวิชาชีพร่วมสอบสวน พร้อมยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและดำเนินการไปตามข้อเท็จจริงอย่างแน่นอน
