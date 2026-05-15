ข่าวอาชญากรรม

โหดเกินเด็ก! รุ่นพี่ชายรุมเด็กหญิง 11 นาน 4 ชั่วโมง ส้นสูง 7 นิ้วยัดปาก ทรมานเหี้ยม

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 15 พ.ค. 2569 07:25 น.| อัปเดต: 15 พ.ค. 2569 14:30 น.
60
โหดเกินเด็ก! รุมกินโต๊ะเด็กหญิง 11 นาน 4 ชั่วโมง ส้นสูง 7 นิ้วยัดปาก ทรมานเหี้ยม

คดีสะเทือนขวัญที่ทำเอาคนเป็นพ่อเป็นแม่แทบใจสลาย เด็กหญิงวัยเพียง 11 ปี ในอำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ถูกกลุ่มรุ่นพี่ล่อลวงไปรุมทำร้ายอย่างทารุณต่อเนื่องนานกว่า 4 ชั่วโมง จนต้องวิ่งหนีตายกลับมาหาครอบครัว

แม่ของเด็กหญิงเล่าว่า ช่วงกลางดึกวันที่ 1 พฤษภาคมที่ผ่านมา มีเด็กชายมาชวนลูกสาวออกไปหาเพื่อน ก่อนจะถูกกลุ่มรุ่นพี่ล่อลวงเข้าห้องพักแล้วรุมทำร้ายตั้งแต่ 4 ทุ่ม ยันตี 2 เด็กหญิงเผยความโหดร้ายที่ได้รับว่า ถูกทั้งจับทุ่มพื้น กระชากผม กัดแขน หนักถึงขั้นใช้มีดกรีดตามร่างกาย

ที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือ กลุ่มรุ่นพี่ใช้รองเท้าส้นสูงขนาด 7 นิ้วยัดใส่ปากเด็กหญิง พยายามบังคับให้กินยาบางอย่าง แต่โชคดีที่เด็กแอบคายทิ้ง ก่อนจะอาศัยจังหวะขอออกไปดื่มน้ำแล้วรวบรวมแรงเฮือกสุดท้ายวิ่งหนีออกมาขอความช่วยเหลือจากที่บ้านได้สำเร็จ

แจ้งความแล้วจืด พ่อแม่หวั่นไม่ได้รับความเป็นธรรม หลังเกิดเหตุ ครอบครัวรีบไปแจ้งความที่ สภ.ศรีธาตุ ทันที แต่กลับต้องเจอเรื่องชวนอึ้ง เมื่อไม่มีพนักงานสอบสวนอยู่ปฏิบัติหน้าที่ในขณะนั้น และถูกบอกให้กลับมาใหม่วันหลัง ทำให้แม่กังวลว่าเรื่องจะเงียบหาย เพราะทราบมาว่ากลุ่มนี้เคยทำร้ายเด็กคนอื่นมาแล้วหลายครั้งแต่ไม่เคยถูกดำเนินคดีจนถึงที่สุด จนต้องตัดสินใจร้องเรียนไปที่มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี

ผู้ว่าฯ สั่งลุย-ตำรวจยันทำตามกฎหมาย ล่าสุด ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีไม่ได้นิ่งนอนใจ สั่งการให้นายอำเภอและทีมสหวิชาชีพ ทั้ง พมจ. และศูนย์ดำรงธรรม ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและเยียวยาสภาพจิตใจของเด็กหญิงทันที

ด้านผู้กำกับการ สภ.ศรีธาตุ ออกมาชี้แจงว่า เนื่องจากผู้เกี่ยวข้องเป็นเยาวชนทั้งสองฝ่าย จึงต้องดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายอย่างละเอียดโดยมีทีมวิชาชีพร่วมสอบสวน พร้อมยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและดำเนินการไปตามข้อเท็จจริงอย่างแน่นอน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ป.ป.ช. รวบอดีตปลัดเชียงดาว ทุจริตสวมสิทธิ์ทำบัตรชมพูให้แก๊งมังกรจีน โยงคลังอาวุธ ระเบิด C4 ข่าว

ด่วน! ป.ป.ช. รวบอดีตปลัดเชียงดาว ทุจริตสวมสิทธิ์ทำบัตรชมพูให้แก๊งมังกรจีน โยงคลังอาวุธ ระเบิด C4

13 วินาที ที่แล้ว
ปตันเอ็ด’ นักบินอาสาสมัครทำภารกิจภารกิจอนุรักษ์สัตว์เสียชีวิต ข่าว

อาลัย กัปตันเอ็ด ป่วยกะทันหัน จากไปอย่างสงบ ผู้ทุ่มเทอนุรักษ์สัตว์ทะเลกว่า 20 ปี

13 นาที ที่แล้ว
ปฏิทินหลวงปู่สรวง เลขเด็ดงวด 16 พ.ค. 69 Line News

เลขเด็ดปฏิทินหลวงปู่สรวง งวด 16 พ.ค. 69 โชว์เลขเด่นเน้น ๆ พร้อมชุดจับคู่

18 นาที ที่แล้ว
ครูยึดมือถือเด็ก เรียกค่าไถ่ 1 หมื่น ยอมคืนแล้ว ประธานมูลนิธิ อ้างครูทำเพราะรัก ข่าว

ครูยึดมือถือเด็ก เรียกค่าไถ่ 1 หมื่น ยอมคืนแล้ว ประธานมูลนิธิ อ้างครูทำเพราะรัก

47 นาที ที่แล้ว
กรมอุทยานฯ ยันไม่มีนโยบายรับสินบน หลังโผล่ชื่ออันดับ 9 หน่วยงานรับผลประโยชน์ ข่าว

กรมอุทยานฯ ยันไม่มีนโยบายรับสินบน หลังโผล่ชื่ออันดับ 9 หน่วยงานรับผลประโยชน์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

รวมเลขเด็ด 16/5/69 ครบทุกสำนัก ก่อนลุ้นหวยออก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขอ่างน้ำมนต์ อาศรมฤาษีเณรพุทธคุณ งวด 16 พฤษภาคม 2569 เลขเด็ด

เลขอ่างน้ำมนต์ อาศรมฤาษีเณร งวด 16 พ.ค. 69 แห่จดแนวทางรับทรัพย์กลางเดือน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พิพัฒน์ สั่งสอบหน่วยงานในเครือคมนาคม หลังติดสิบอันดับเรียกสินบน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ถูกช้างป่าเหยียบเสียชีวิต ข่าว

สาเหตุสลด เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ถูกช้างป่าเหยียบ แผลฉกรรจ์-ซี่โครงหัก ก่อนสิ้นใจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ สุวรา ทวิชศรี ผู้ว่าการ กปน. คนปัจจุบัน ลูกหม้อประปานครหลวงกว่า 30 ปี ข่าว

ประวัติ สุวรา ทวิชศรี ผู้ว่าการ กปน. คนปัจจุบัน นำทีมบริหารลงนาม โปร่งใส-ไร้ทุจริต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ประวัติ อนุชา บูรพชัยศรี ชิงเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม. 2569 ประชาธิปัตย์ส่ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พนักงานส่งพัสดุ หัวร้อน ด่าหยาบชกลุงวัย 70 เจ้าของร้านชำ คิ้วแตกเย็บ 8 เข็ม ข่าว

พนักงานส่งพัสดุ หัวร้อน ชกลุง 70 คิ้วแตกเย็บ 8 เข็ม ฉุนไม่รับฝากของบ้านอื่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญฯ งวด 16 พ.ค. 69 แจกแนวทางเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัวตรง เลขเด็ด

เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญฯ งวด 16 พ.ค. 69 วิเคราะห์เลขท้าย 2 ตัว 3 ตัวตรง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชัชชาติ” ลาออกตำแหน่งผู้ว่าฯ บินไปเยี่ยมบุตรชาย ก่อนกลับมาเปิดตัว 28 พ.ค.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &quot;ดร.สุรินทร์ วรกิจธำรง&quot; อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ผลงานโดดเด่น ประสบการณ์แน่น ข่าว

ประวัติ “ดร.สุรินทร์ วรกิจธำรง” อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ผลงานเด่น ประสบการณ์แน่น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

หมาก ปริญ นอนป่วย 2 วันเต็ม โพสต์ภาพเจาะเข็มน้ำเกลือ ทำแฟนคลับแห่เป็นห่วง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพไทย รับตัว “ลุงโยชน์” กลับบ้าน หลังประสานเขมรเพื่อปล่อยตัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คพ. ลั่นปฏิบัติงานโปร่งใส หลังโผล่เป็นอันดับหนึ่ง ถูกเสนอสินบนต่อครั้งสูงสุด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาสาพยาบาลชุมชน เงินเดือน 15,000 บาท เรียนหลักสูตรใหม่ 4 ด้านหลัก เศรษฐกิจ

อาสาพยาบาลชุมชน เงินเดือน 15,000 บาท เรียนหลักสูตรใหม่ 4 ด้านหลัก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

จับตา! “ชัชชาติ” ยื่นลาออกวันนี้ เตรียมลงเลือกตั้ง ชิงเก้าอี้ผู้ว่า กทม. สมัย 2

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
โอลิเวีย โรดริโก แชะรูปคู่ ลามีน ยามัล เชียติดขอบสนาม บาร์เซโลนา เอฟซี บันเทิง

โอลิเวีย โรดริโก แชะรูปคู่ ลามีน ยามัล เชียติดขอบสนาม บาร์เซโลนา เอฟซี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;หวาย ปัญญริสา&quot; เรียกสติสังคม เลิกตั้งข้อสงสัย วอนเห็นใจ ผู้ที่กล้าเผยความเจ็บปวด บันเทิง

“หวาย ปัญญริสา” เรียกสติสังคม เลิกตั้งข้อสงสัย วอนเห็นใจ ผู้ที่กล้าเผยความเจ็บปวด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เศร้า! นักพากย์ “โซโนโกะ” โพสต์อาลัย “วาคานะ ยามาซากิ” เพื่อนกันตลอดไป

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกิดอะไรขึ้น? ดาราหนุ่ม โพสต์ข้อความเศร้า ทำชาวเน็ตกังวัล หวั่นขาเตียงหัก บันเทิง

เกิดอะไรขึ้น? ดาราหนุ่ม โพสต์ข้อความเศร้าคู่ลูกชาย ทำชาวเน็ตกังวัล หวั่นขาเตียงหัก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เบียร์ เดอะวอยซ์ ถาม หนุ่ม กรรชัย ทำไมตอนเรื่องตนโทรตามจัง หลังไม่เชิญทราย-พาย บันเทิง

เบียร์ เดอะวอยซ์ ตัดพ้อ พี่หนุ่ม ถูกโทรจี้ออกรายการ น้อยใจ ไม่ใช่นักธุรกิจหมื่นล้าน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 15 พ.ค. 2569 07:25 น.| อัปเดต: 15 พ.ค. 2569 14:30 น.
60
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ปตันเอ็ด’ นักบินอาสาสมัครทำภารกิจภารกิจอนุรักษ์สัตว์เสียชีวิต

อาลัย กัปตันเอ็ด ป่วยกะทันหัน จากไปอย่างสงบ ผู้ทุ่มเทอนุรักษ์สัตว์ทะเลกว่า 20 ปี

เผยแพร่: 15 พฤษภาคม 2569
เคสกันกระแทก CaseClub

เคสกันกระแทก CaseClub ดีไหม? ปกป้องขั้นสุด สวยครบทุกสไตล์

เผยแพร่: 15 พฤษภาคม 2569
ปฏิทินหลวงปู่สรวง เลขเด็ดงวด 16 พ.ค. 69

เลขเด็ดปฏิทินหลวงปู่สรวง งวด 16 พ.ค. 69 โชว์เลขเด่นเน้น ๆ พร้อมชุดจับคู่

เผยแพร่: 15 พฤษภาคม 2569
ครูยึดมือถือเด็ก เรียกค่าไถ่ 1 หมื่น ยอมคืนแล้ว ประธานมูลนิธิ อ้างครูทำเพราะรัก

ครูยึดมือถือเด็ก เรียกค่าไถ่ 1 หมื่น ยอมคืนแล้ว ประธานมูลนิธิ อ้างครูทำเพราะรัก

เผยแพร่: 15 พฤษภาคม 2569
Back to top button