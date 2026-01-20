คลิปวงจรปิดนาที ฆาตกรเหี้ยม ทุบหัวสาวรีเซปชั่นหัวหินดับ ตร.กางหมายจับล่าตัวด่วน
เปิดคลิปวงจรปิดนาทีสังหาร สาวรีเซปชั่นโรงแรมหัวหิน เพจดังเผยพฤติการณ์คนร้ายเตรียมการมาดี ตร.ออกหมายจับ “นายรัฐติกร” พบประวัติสุดอันตราย เคยมีคดีข่มขืน
จากกรณีคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญกลางเมืองหัวหิน เมื่อคนร้ายบุกทำร้ายพนักงานต้อนรับสาวจนเสียชีวิต ล่าสุด เพจเฟซบุ๊ก ท่านเปา ได้ออกมาเปิดเผยหลักฐานสำคัญ เป็นคลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกพฤติการณ์ของคนร้ายไว้อย่างชัดเจน พร้อมระบุข้อความเตือนภัยและขอเบาะแสจากประชาชน
แฉคลิปนาทีโหด เดินดูลาดเลา-เตรียมอาวุธพร้อม
แอดมินเพจ “ท่านเปา” ระบุว่า คลิปต้นฉบับมีความยาวเต็มประมาณ 4 นาที แต่ขออนุญาตตัดมาเผยแพร่บางส่วนเพื่อให้เห็นพฤติการณ์ที่ชัดเจนของคนร้าย โดยในคลิปเผยให้เห็นชายคนร้ายทำทีเดินป้วนเปี้ยน ด้อมๆ มองๆ ดูลาดเลาบริเวณล็อบบี้โรงแรม ก่อนจะอาศัยจังหวะลงมือ
จุดที่น่าสังเกตและบ่งบอกถึงเจตนาอันโหดเหี้ยมคือ “คนร้ายได้มีการเตรียมของแข็งนำติดตัวมาด้วย” เพื่อใช้เป็นอาวุธในการก่อเหตุโดยเฉพาะ
ย้อนรอยคืนทมิฬ ฆ่าชิงทรัพย์สาวกะดึก
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้ามืดวันที่ 19 มกราคม เวลาประมาณ 03.00 น. ณ โรงแรมแห่งหนึ่งในซอยหัวหิน 88/1 เหยื่อผู้เคราะห์ร้ายคือ น.ส.วิรินทร์ หรือ “นุ้ย” อายุ 35 ปี พนักงานต้อนรับที่กำลังเข้าเวรกะดึกเพียงลำพัง
คนร้ายเป็นชายอายุราว 30-40 ปี ได้บุกเข้ามาทำร้ายร่างกาย น.ส.วิรินทร์ อย่างทารุณขณะนั่งพักอยู่หลังเคาน์เตอร์ ก่อนจะฉกทรัพย์สินเป็นกระเป๋าและโทรศัพท์มือถือหลบหนีไป แม้เจ้าหน้าที่กู้ภัยจะเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน แต่เหยื่อทนพิษบาดแผลไม่ไหวและเสียชีวิตในเวลาต่อมา
จากการสืบสวนอย่างเร่งด่วนของ สภ.หัวหิน เจ้าหน้าที่สามารถระบุตัวคนร้ายได้แล้ว คือ นายรัฐติกร ยิ่งยอด อายุ 36 ปี โดยศาลจังหวัดหัวหินได้อนุมัติหมายจับเลขที่ จ.15/2569 ลงวันที่ 19 ม.ค. 69 เป็นที่เรียบร้อย
สิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือ ข้อมูลจากประวัติอาชญากรรมระบุชัดเจนว่า นายรัฐติกร ไม่ใช่มือใหม่ แต่เป็น “บุคคลอันตราย” ที่เคยมีประวัติก่อคดีทำร้ายร่างกายและ “คดีข่มขืนกระทำชำเรา” มาก่อนหน้านี้ ทำให้ตำรวจชุดสืบสวนต้องระดมกำลังปูพรมไล่ล่าอย่างกระชั้นชิด เพราะเกรงว่าจะไปก่อเหตุซ้ำกับประชาชนผู้บริสุทธิ์รายอื่น
นอกจากนี้ เพจ ท่านเปา ยังได้เปิดเผยโฉมหน้าคนร้ายเพิ่มเติม เพื่อให้ประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตา โดยระบุข้อความเร่งด่วนว่า “หากใครพบเห็นบุคคลในภาพ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ 191 ทันที เนื่องจากเป็นบุคคลอันตรายที่กำลังหลบหนีคดีสะเทือนขวัญในพื้นที่หัวหิน” พร้อมเผยจุดสังเกตสำคัญที่น่าตกใจ คือภาพของคนร้ายในลักษณะ แต่งกายอำพรางเป็นผู้หญิง ซึ่งคาดว่าอาจใช้ในการตบตาเจ้าหน้าที่เพื่อหลบหนีการจับกุม
ทั้งนี้ หากประชาชนท่านใดพบเห็นชายที่มีลักษณะคล้ายคนร้าย หรือมีเบาะแสเพิ่มเติม สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทันทีที่เบอร์ 191 ตลอด 24 ชั่วโมง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: