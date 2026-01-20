คดีพลิก! รูป “รัฐติกร” แต่งหญิง ที่แท้แฟนเก่า ไม่ใช่คนร้ายอำพรางตัว
เฟซบุ๊ก เพจ บิ๊กเกรียน แจงด่วน! สาวในภาพคือ น้องธัญญารัตน์ อดีตแฟน รัฐติกร มือฆ่าสาวโรงแรมในหัวหิน ที่เลิกราไปนานแล้ว ถูกคนร้ายเอารูปไปสวมรอยหน้าเฟซบุ๊ก ยันตัวจริงอยู่ร้อยเอ็ด ไม่เกี่ยวข้องคดีฆ่าโหดหัวหิน
จากกรณีที่มีการนำเสนอข่าวการไล่ล่าตัว นายรัฐติกร ยิ่งยอด ผู้ต้องหาคดีฆ่าชิงทรัพย์พนักงานโรงแรมในหัวหิน โดยมีการเผยแพร่ภาพบุคคลแต่งกายเป็นหญิงและระบุว่าเป็นคนร้ายที่ใช้วิธีการแต่งหญิงเพื่ออำพรางตัวหลบหนีนั้น ล่าสุด เฟซบุ๊ก เพจ “บิ๊กเกรียน” ได้ออกมาโพสต์ชี้แจงข้อเท็จจริงใหม่ว่า ได้รับการติดต่อจากบุคคลในภาพ ซึ่งยืนยันว่า ไม่ใช่ นายรัฐติกร ที่แต่งหญิง แต่เธอคือ นายธัญญารัตน์ ลิ้มรัตนพันธุ์ (สาวประเภทสอง) อาศัยอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ด
น้องธัญญารัตน์ ชี้แจงว่า ตนเองเคยพูดคุยคบหากับ นายรัฐติกร (ผู้ต้องหา) จริง แต่ได้เลิกรากันไปนานมากแล้ว ส่วนสาเหตุที่รูปของตนไปปรากฏอยู่กับคนร้าย เป็นเพราะนายรัฐติกรได้นำรูปของเธอไปโพสต์ลงในเฟซบุ๊กส่วนตัวของเขาเอง ทำให้สื่อและเจ้าหน้าที่เกิดความเข้าใจผิดคิดว่าเป็นภาพของคนร้ายขณะปลอมตัว
เพื่อความชัดเจนและแสดงความบริสุทธิ์ใจ น้องธัญญารัตน์ ได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนที่ สภ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด เพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน ยืนยันว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับคดีสะเทือนขวัญที่หัวหิน และไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับผู้ต้องหาตามหมายจับ
ดังนั้น ขอให้ประชาชนและสื่อมวลชนระมัดระวังในการแชร์ภาพดังกล่าวที่ระบุว่าเป็นคนร้ายแต่งหญิง เนื่องจากเป็นภาพของผู้บริสุทธิ์ ส่วนการไล่ล่าตัว นายรัฐติกร ตัวจริง ยังคงดำเนินต่อไปอย่างเข้มข้นตามคำสั่งของ ผบ.ตร.
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- คลิปวงจรปิดนาที ฆาตกรเหี้ยม ทุบหัวสาวรีเซปชั่นหัวหินดับ ตร.กางหมายจับล่าตัวด่วน
- เปิดหน้า เดนนรก ทุบหัวดับ สาวรีเซปชั่น กลางโรงแรม ประวัติสุดอันตราย มีคดีข่มขืนติดตัว
ข้อมูลจาก : บิ๊กเกรียน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: