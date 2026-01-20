ข่าวอาชญากรรม

คดีพลิก! รูป “รัฐติกร” แต่งหญิง ที่แท้แฟนเก่า ไม่ใช่คนร้ายอำพรางตัว

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 20 ม.ค. 2569 15:47 น.| อัปเดต: 20 ม.ค. 2569 15:51 น.
113
ภาพของน้องธัญญารัตน์ อดีตแฟนรัฐติกร ไม่ได้แต่งหญิงตามที่เข้าใจผิด
ภาพจาก : บิ๊กเกรียน

เฟซบุ๊ก เพจ บิ๊กเกรียน แจงด่วน! สาวในภาพคือ น้องธัญญารัตน์ อดีตแฟน รัฐติกร มือฆ่าสาวโรงแรมในหัวหิน ที่เลิกราไปนานแล้ว ถูกคนร้ายเอารูปไปสวมรอยหน้าเฟซบุ๊ก ยันตัวจริงอยู่ร้อยเอ็ด ไม่เกี่ยวข้องคดีฆ่าโหดหัวหิน

จากกรณีที่มีการนำเสนอข่าวการไล่ล่าตัว นายรัฐติกร ยิ่งยอด ผู้ต้องหาคดีฆ่าชิงทรัพย์พนักงานโรงแรมในหัวหิน โดยมีการเผยแพร่ภาพบุคคลแต่งกายเป็นหญิงและระบุว่าเป็นคนร้ายที่ใช้วิธีการแต่งหญิงเพื่ออำพรางตัวหลบหนีนั้น ล่าสุด เฟซบุ๊ก เพจ “บิ๊กเกรียน” ได้ออกมาโพสต์ชี้แจงข้อเท็จจริงใหม่ว่า ได้รับการติดต่อจากบุคคลในภาพ ซึ่งยืนยันว่า ไม่ใช่ นายรัฐติกร ที่แต่งหญิง แต่เธอคือ นายธัญญารัตน์ ลิ้มรัตนพันธุ์ (สาวประเภทสอง) อาศัยอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ด

น้องธัญญารัตน์ ชี้แจงว่า ตนเองเคยพูดคุยคบหากับ นายรัฐติกร (ผู้ต้องหา) จริง แต่ได้เลิกรากันไปนานมากแล้ว ส่วนสาเหตุที่รูปของตนไปปรากฏอยู่กับคนร้าย เป็นเพราะนายรัฐติกรได้นำรูปของเธอไปโพสต์ลงในเฟซบุ๊กส่วนตัวของเขาเอง ทำให้สื่อและเจ้าหน้าที่เกิดความเข้าใจผิดคิดว่าเป็นภาพของคนร้ายขณะปลอมตัว

น้องธัญญารัตน์ ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับคดีของรัฐติกร ที่ถูกกล่าวหา
ภาพจาก : บิ๊กเกรียน

เพื่อความชัดเจนและแสดงความบริสุทธิ์ใจ น้องธัญญารัตน์ ได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนที่ สภ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด เพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน ยืนยันว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับคดีสะเทือนขวัญที่หัวหิน และไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับผู้ต้องหาตามหมายจับ

ดังนั้น ขอให้ประชาชนและสื่อมวลชนระมัดระวังในการแชร์ภาพดังกล่าวที่ระบุว่าเป็นคนร้ายแต่งหญิง เนื่องจากเป็นภาพของผู้บริสุทธิ์ ส่วนการไล่ล่าตัว นายรัฐติกร ตัวจริง ยังคงดำเนินต่อไปอย่างเข้มข้นตามคำสั่งของ ผบ.ตร.

การเข้าใจผิดเกี่ยวกับภาพของน้องธัญญารัตน์ ทำให้เกิดความสับสนในสื่อ
ภาพจาก : บิ๊กเกรียน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลจาก : บิ๊กเกรียน

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา

อินเตอร์ มิลาน พบ อาร์เซนอล ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 20 ม.ค. 69

2 นาที ที่แล้ว
เต้ มงคลกิตติ์ ชูนโยบาย Pornhub-เซ็กซ์ทอย ถูกกฎหมาย ข่าวการเมือง

เต้ มงคลกิตติ์ ชูนโยบาย Pornhub-เซ็กซ์ทอย ถูกกฎหมาย ‘อ.เจษฎ์’ ถึงกับเมนต์คำนี้

5 นาที ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

วันนี้เกินไปมาก! ผดส.สุดทน ปรับอากาศเจ้าเดิม แอบเสริมคน-เที่ยวนี้ยัดมา 5 แน่นหลังเบาะ

6 นาที ที่แล้ว
ตำรวจจับกุมรัฐติกร ผู้ต้องหาคดีฆ่าชิงทรัพย์ในหัวหิน ข่าวอาชญากรรม

ด่วนที่สุด! จับได้แล้ว “รัฐติกร” มือทุบหัวสาวรีเซปชั่นหัวหิน สิ้นฤทธิ์คาป่าข้างทาง

23 นาที ที่แล้ว
บิ๊ก ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ พูดถึงดราม่าลูกสาวในงานแต่งอดีตภรรยา ลั่น &quot;เป็นภาพที่น่าเกลียดมาก&quot; บันเทิง

บิ๊ก ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ เดือด ลูกสาวถูกจูบปาก ในงานแต่งภรรยาเก่า ลั่น “เป็นภาพที่น่าเกลียดมาก”

29 นาที ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร สส. ศรีสะเกษ เลือกตั้ง 2569 แสดงถึงความหลากหลายทางการเมือง ข่าวการเมือง

เลือกตั้ง 2569 : รายชื่อผู้สมัคร สส. ศรีสะเกษ 9 เขต 83 คน ใครเป็นใครดูเลย

32 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เรอัล มาดริด พบ โมนาโก ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 20 ม.ค. 69

32 นาที ที่แล้ว
ภาพของน้องธัญญารัตน์ อดีตแฟนรัฐติกร ไม่ได้แต่งหญิงตามที่เข้าใจผิด ข่าวอาชญากรรม

คดีพลิก! รูป “รัฐติกร” แต่งหญิง ที่แท้แฟนเก่า ไม่ใช่คนร้ายอำพรางตัว

44 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โบโด กลิมท์ พบ แมนซิตี้ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 20 ม.ค. 69

46 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ฟอร์มเข้าตา! ชาติอาหรับสนใจซื้อตัว “บิว ภูริพล” ไปรับใช้ชาติ ให้ค่าจ้างเดือนหลักล้าน

57 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กกต.สระบุรี ปิดคอมเมนต์ หลังคนแห่ถามปม เจ๊เอ๋ พรีเซนเตอร์รณรงค์หาเสียง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! เลื่อนพิธีรับประกาศนียบัตร &quot;เนติบัณฑิต สมัยที่ 77&quot; ไม่มีกำหนด วันซ้อมใหญ่เหมือนเดิม ข่าว

ด่วน! เลื่อนพิธีรับประกาศนียบัตร “เนติบัณฑิต สมัยที่ 77” ไม่มีกำหนด วันซ้อมใหญ่เหมือนเดิม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขมงคล ทะเบียนรถ ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พระราชทานปริญญาบัตร 2569 Line News

เลขมงคล ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ ธรรมศาสตร์ พระราชทานปริญญาบัตร 2569

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ทะลุ 70,000 บาท ทำให้ทองรูปพรรณขายออกที่ 70,100 บาท เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ ทะลุ 70,000 รูปพรรณ ขายออก 70,100 บาท ทองแท่งเฉียด 7 หมื่น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หายสงสัย! หนุ่ม กรรชัย เฉลยสาเหตุ ไว้ผมยาว-ไม่ยอมตัด เพราะแบบนี้? บันเทิง

เปลี่ยนลุค “หนุ่ม กรรชัย” เฉลยสาเหตุ ไว้ผมยาว-ไม่ยอมตัด เพราะแบบนี้?

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กรายชื่อ 6 ผู้สมัคร สส. สิงห์บุรี 2569 ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส.สิงห์บุรี ครบ 6 เบอร์ พรรคไหนบ้าง เลือกตั้ง 2569

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โจรขึ้นบ้านนานะปฏิเสธทุกข้อหา อ้างดาราสาวคว้ามีดไล่แทง ข่าวต่างประเทศ

คดีพลิก? โจรขึ้นบ้าน ‘นานะ’ อ้างถูกดาราคว้ามีดไล่แทง-ซ้อมอ่วม ยันแค่จะเข้าไปขโมย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ลุ้นเปิดชื่อ 10 สส. สแกมเมอร์ “ไชยชนก” แย้มพรรคเดียวกันหมด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพของนายรัฐติกร ที่มีพฤติกรรมชอบแต่งหญิงเพื่อหลบหนีจากการจับกุม ข่าวอาชญากรรม

ยังจับไม่ได้ “รัฐติกร” มือฆ่าสาวโรงแรมหัวหิน ตำรวจปูพรมไล่ล่า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
จำได้ไหม คชโยธี ปัจจุบัน ขับไรเดอร์ คนแห่ดูถูก อ.ปวิน เตือนสติดีมาก ข่าว

จำได้ไหม “คชโยธี” แกนนำรักชาติ ปัจจุบัน ขับไรเดอร์ คนแห่ดูถูก อ.ปวิน เตือนสติดีมาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

แฟนคลับไทยเดือด ค่าย YG รับงานเบียร์เขมร ให้วงไอดอล TREASURE แห่แบนคอนเสิร์ต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส.หนองคาย 3 เขต รวม 20 คน ลุยศึกเลือกตั้ง 2569

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ๋งดอกจิก ป่วยไม่ได้มาศาล ข่าวการเมือง

ไม่รอด! ศาลยืนจำคุก เจ๋ง ดอกจิก 5 ปี 4 เดือน คดีนปช.ชุมนุมปี 53

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
การทดสอบ Cell Broadcast ในวันที่ 20 มกราคม 2569 จะมีเสียงเตือนดัง 8 วินาที ข่าว

วันนี้ เวลา 14.00 น. มือถือดังทั่วประเทศ ทดสอบ Cell Broadcast แจ้งเตือนภัยระดับชาติ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกิดอะไรขึ้น? เบิร์ด ธงไชย พูดไม่ชัด แฟนคลับเป็นห่วงหนัก วอนตรวจสุขภาพอย่างละเอียด บันเทิง

เกิดอะไรขึ้น? เบิร์ด ธงไชย พูดไม่ชัด แฟนคลับเป็นห่วงหนัก วอนตรวจสุขภาพอย่างละเอียด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 20 ม.ค. 2569 15:47 น.| อัปเดต: 20 ม.ค. 2569 15:51 น.
113
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อินเตอร์ มิลาน พบ อาร์เซนอล ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 20 ม.ค. 69

เผยแพร่: 20 มกราคม 2569
เต้ มงคลกิตติ์ ชูนโยบาย Pornhub-เซ็กซ์ทอย ถูกกฎหมาย

เต้ มงคลกิตติ์ ชูนโยบาย Pornhub-เซ็กซ์ทอย ถูกกฎหมาย ‘อ.เจษฎ์’ ถึงกับเมนต์คำนี้

เผยแพร่: 20 มกราคม 2569

วันนี้เกินไปมาก! ผดส.สุดทน ปรับอากาศเจ้าเดิม แอบเสริมคน-เที่ยวนี้ยัดมา 5 แน่นหลังเบาะ

เผยแพร่: 20 มกราคม 2569
บิ๊ก ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ พูดถึงดราม่าลูกสาวในงานแต่งอดีตภรรยา ลั่น &quot;เป็นภาพที่น่าเกลียดมาก&quot;

บิ๊ก ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ เดือด ลูกสาวถูกจูบปาก ในงานแต่งภรรยาเก่า ลั่น “เป็นภาพที่น่าเกลียดมาก”

เผยแพร่: 20 มกราคม 2569
Back to top button