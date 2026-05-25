ไม่ทน! “จ๊ะ นงผณี” ล่าชาวเน็ตปากแจ๋ว แซะแรงถึงพ่อผู้ล่วงลับ ลั่นเจอเอาไปเลย 1 แสน

ไม่ทน! “จ๊ะ นงผณี” ประกาศล่าชาวเน็ตปากแจ๋ว แซะแรงถึงพ่อผู้ล่วงลับ คอมเมนต์หยาบ ลั่นถ้าเจอเอาไปเลย 1 แสน
ทำเอาเดือดทั้งโซเชียล หลังมีผู้ไม่หวังดีรายหนึ่งคอมเมนต์เชิงเสียหายด้วยถ้อยคำรุนแรง และพาดพิงถึงพ่อของ จ๊ะ-นงผณี มหาดไทย นักร้องชื่อดัง ซึ่งเสียชีวิตไปก่อนหน้านี้ จนเจ้าตัวตัดสินใจโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุข้อความว่า “ใครหาไอ้เหี้ยนี่เจอ มารับจากจ๊ะเลย 100,000 …”
นอกจากนี้ยังได้มีการแชร์ภาพจากเฟซบุ๊ก “วัลยา มหาดไทย” โดยเป็นภาพที่ชาวเน็ตไม่หวังดีรายหนึ่ง คอมเมนต์ข้อความใต้โพสต์ระบุว่า “ดีแล้วหล่ะที่พ่อมึงลงนรกไป พ่อมึงโครตขยะสังคมเลยอิสั… สร้างปัญหาไปทั่วอีเวร” ขณะที่ จ๊ะ นงผณี ได้เข้าไปตอบกลับคอมเมนต์ดังกล่าวว่า “แล้วมึงไม่เอาหน้าจริงมาเมนต์ล่ะ รึหน้ามึงเหมือน Xี เลยเอาออกมาไม่ได้”
นอกจากนี้ยังมีคอมเมนต์จากชาวเน็ตรายดังกล่าวโผล่อีกหลายโพสต์ เช่น “หมายถึงไอ้แก่นี่อ่ะหราา (แนบภาพพ่อของจ๊ะ)” , “ไปขายแต…หราา” , “วันนี้ไปรับแขกตามหาดพัทยาหราา”
ยิ่งไปกว่านั้นในหน้าบัญชีของชาวเน็ตรายดังกล่าว ยังได้นำเบอร์โทรศัพท์ของผู้จัดการของ จ๊ะ นงผณี ไปโพสต์พร้อมระบุข้อความว่า “มีปัญหาอะไรก็โทรมานะ (เบอร์โทรศัพท์)”
จากโพสต์ดังกล่าวชาวเน็ตและอินฟลูเอนเซอร์หลายคนต่างแสดงความคิดเห็นถึงความไม่เหมาะสมถึงการใช้คำที่รุนแรงและกระทบจิตใจมากเกินไป พร้อมทั้งชาวเน็ตบางส่วนยังได้แนะนำให้ จ๊ะ นงผณี ไปแจ้งความเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่ไม่ประสงค์ดี ส่วน จ๊ะ ได้เผยผ่านคอมเมนต์ว่า “เสียใจอ่ะ มาด่าพ่อขนาดนี้”
