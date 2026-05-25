บันเทิงเกาหลี

อาร์มี่ไทยไม่ทน! จี้ผู้จัดชี้แจง ปมจองบัตรคอน BTS ล่วงหน้า ราคาสูง อ้างโควตาสปอนเซอร์

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 25 พ.ค. 2569 11:47 น.| อัปเดต: 25 พ.ค. 2569 11:53 น.
แฟนคลับ BTS จี้ผู้จัดแจงปมคนจองบัตรคอนเสิร์ต BTS ก่อนวันขายจริง

อาร์มี่ไทยจี้ผู้จัดตรวจสอบ หลังคนอ้างโควตาสปอนเซอร์เปิดรับจองบัตรคอนเสิร์ต BTS ก่อนวันขายจริง เรียกร้องให้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริง

เกิดอะไรขึ้น? เพจ CANDYCLOVER ตัวแทน อาร์มี่ แฟนคลับ BTS ชาวไทย หนังสือทวงถามความโปร่งใส ถึง คณะผู้บริหารบริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จำกัด และบริษัท ไลฟ์ เนชั่น เทโร จำกัด เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ชี้แจงกรณีการเปิดรับจองบัตรคอนเสิร์ต BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN BANGKOK ก่อนวันเปิดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ

CANDYCLOVER เผยว่า “ตามที่ท่าน บริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จำกัด ได้เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณะเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 ระบุว่า บัตรคอนเสิร์ต BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN BANGKOK ยังมิได้เปิดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ และเตือนให้ผู้บริโภคระมัดระวังการประกาศขายบัตรก่อนวันเปิดจำหน่ายจริงนั้นพบว่า มีบุคคลเปิดรับจองบัตรคอนเสิร์ตฯ ล่วงหน้าก่อนกำหนดการจำหน่ายอย่างเป็นทางการ โดยมีการกล่าวอ้างว่าได้รับการจัดสรรบัตรผ่านสปอนเซอร์ พร้อมทั้งเสนอขายในราคาที่สูงกว่าราคาบัตรที่ท่านเปิดจำหน่าย และให้คำรับรองแก่ผู้บริโภคในลักษณะว่า จะได้รับบัตรอย่างแน่นอนโดยไม่ต้องจองบัตรตามระบบปกติ

พฤติการณ์ข้างต้นสร้างความกังวลในหมู่ อาร์มี่ แฟนคลับ BTS ชาวไทย ที่ประสงค์จะซื้อบัตรคอนเสิร์ตกับท่านอย่างถูกต้องตามกติกา และขัดแย้งกับประกาศของท่านที่ยืนยันว่า ยังไม่มีการเปิดจำหน่ายบัตรอย่างเป็นทางการ รวมถึงส่งผลกระทบต่อสิทธิอันชอบธรรมของผู้บริโภคตามหลักการคุ้มครองผู้บริโภคของไทย

พวกเรา อาร์มี่ แฟนคลับ BTS ชาวไทย จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน บริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จำกัด ในฐานะผู้จัดจำหน่ายบัตรคอนเสิร์ตฯ และบริษัท ไลฟ์ เนชั่น เทโร จำกัด ในฐานะผู้จัดคอนเสิร์ตฯ ร่วมกันตรวจสอบและชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อแสดงความโปร่งใส มิใช่สิ้นสุดแค่จัด จำหน่าย และประกาศเตือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอความอนุเคราะห์ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสาธารณชนโดยเร็ว

อาร์มี่ แฟนคลับ BTS ชาวไทย ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2569”

สำหรับเวิลด์ทัวร์ ของหนุ่ม ๆ BTS จะเดินทางมาสร้างความสุขใน 34 เมือง ครอบคลุม 5 ทวีป รวมทั้งสิ้น 79 รอบการแสดง โดยประเทศไทยมีกำหนดวันที่แสดง 3 รอบ ได้แก่ วันพฤหัสบดีที่ 3, วันเสาร์ที่ 5 และ วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2569 ณ ราชมังคลากีฬาสถาน

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

