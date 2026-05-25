อาร์มี่ไทยไม่ทน! จี้ผู้จัดชี้แจง ปมจองบัตรคอน BTS ล่วงหน้า ราคาสูง อ้างโควตาสปอนเซอร์
อาร์มี่ไทยจี้ผู้จัดตรวจสอบ หลังคนอ้างโควตาสปอนเซอร์เปิดรับจองบัตรคอนเสิร์ต BTS ก่อนวันขายจริง เรียกร้องให้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริง
เกิดอะไรขึ้น? เพจ CANDYCLOVER ตัวแทน อาร์มี่ แฟนคลับ BTS ชาวไทย หนังสือทวงถามความโปร่งใส ถึง คณะผู้บริหารบริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จำกัด และบริษัท ไลฟ์ เนชั่น เทโร จำกัด เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ชี้แจงกรณีการเปิดรับจองบัตรคอนเสิร์ต BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN BANGKOK ก่อนวันเปิดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ
CANDYCLOVER เผยว่า “ตามที่ท่าน บริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จำกัด ได้เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณะเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 ระบุว่า บัตรคอนเสิร์ต BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN BANGKOK ยังมิได้เปิดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ และเตือนให้ผู้บริโภคระมัดระวังการประกาศขายบัตรก่อนวันเปิดจำหน่ายจริงนั้นพบว่า มีบุคคลเปิดรับจองบัตรคอนเสิร์ตฯ ล่วงหน้าก่อนกำหนดการจำหน่ายอย่างเป็นทางการ โดยมีการกล่าวอ้างว่าได้รับการจัดสรรบัตรผ่านสปอนเซอร์ พร้อมทั้งเสนอขายในราคาที่สูงกว่าราคาบัตรที่ท่านเปิดจำหน่าย และให้คำรับรองแก่ผู้บริโภคในลักษณะว่า จะได้รับบัตรอย่างแน่นอนโดยไม่ต้องจองบัตรตามระบบปกติ
พฤติการณ์ข้างต้นสร้างความกังวลในหมู่ อาร์มี่ แฟนคลับ BTS ชาวไทย ที่ประสงค์จะซื้อบัตรคอนเสิร์ตกับท่านอย่างถูกต้องตามกติกา และขัดแย้งกับประกาศของท่านที่ยืนยันว่า ยังไม่มีการเปิดจำหน่ายบัตรอย่างเป็นทางการ รวมถึงส่งผลกระทบต่อสิทธิอันชอบธรรมของผู้บริโภคตามหลักการคุ้มครองผู้บริโภคของไทย
พวกเรา อาร์มี่ แฟนคลับ BTS ชาวไทย จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน บริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จำกัด ในฐานะผู้จัดจำหน่ายบัตรคอนเสิร์ตฯ และบริษัท ไลฟ์ เนชั่น เทโร จำกัด ในฐานะผู้จัดคอนเสิร์ตฯ ร่วมกันตรวจสอบและชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อแสดงความโปร่งใส มิใช่สิ้นสุดแค่จัด จำหน่าย และประกาศเตือน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอความอนุเคราะห์ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสาธารณชนโดยเร็ว
อาร์มี่ แฟนคลับ BTS ชาวไทย ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2569”
สำหรับเวิลด์ทัวร์ ของหนุ่ม ๆ BTS จะเดินทางมาสร้างความสุขใน 34 เมือง ครอบคลุม 5 ทวีป รวมทั้งสิ้น 79 รอบการแสดง โดยประเทศไทยมีกำหนดวันที่แสดง 3 รอบ ได้แก่ วันพฤหัสบดีที่ 3, วันเสาร์ที่ 5 และ วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2569 ณ ราชมังคลากีฬาสถาน
ภาพจาก Facebook : CANDYCLOVER
