ด่วน! บีทีเอส แฉภาพโครงสร้างทางวิ่งที่ปั่นกันในโซเชียล ไม่ใช่ของจริง
บีทีเอส ออกแถลงการณ์ยืนยันว่าภาพโครงสร้างทางวิ่งที่แพร่กระจายทางออนไลน์เป็นภาพที่ถูกตัดต่อ พร้อมเปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งเบาะแสข้อมูลบิดเบือน
บีทีเอสยืนยันว่าภาพดังกล่าวเป็นภาพที่ถูกดัดแปลง และไม่ได้แสดงสภาพจริงของโครงข่ายรถไฟฟ้าแต่อย่างใด บริษัทย้ำว่าความปลอดภัยของผู้โดยสารคือสิ่งสำคัญสูงสุด รวมถึงการดูแลพื้นที่โดยรอบโครงสร้างทั้งหมด
บีทีเอสขอให้ประชาชนที่พบเห็นภาพที่ถูกตัดต่อหรือข้อมูลที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับรถไฟฟ้า แจ้งทีมแอดมินทันที โดยสามารถส่งข้อมูลหรือข้อเสนอแนะได้ผ่าน LINE: @btsskytrain ที่ bit.ly/2TUzZXH
ทั้งนี้ แถลงการณ์ไม่ได้ระบุว่าภาพดังกล่าวมีต้นทางมาจากที่ใด หรือแพร่กระจายไปในวงกว้างแค่ไหนก่อนที่บีทีเอสจะออกมาชี้แจง
