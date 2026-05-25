อัปเดตล่าสุด “สุริยะ” ออกจาก รพ.แล้ว ร่วมงานบวช ราเชน หลังวูบหมดสติกลางดึก
นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.เกษตรฯ พ้นขีดอันตราย หลังวูบหมดสติที่อุดรธานี แพทย์ทำ CPR ก่อนอาการทรงตัว เดินทางร่วมพิธีอุปสมบทอดีตอธิบดีกรมฝนหลวงฯ วัดป่าบ้านตาด
นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกจากโรงพยาบาลกรุงเทพอุดรแล้วในเช้าวันที่ 25 พฤษภาคม 2569 หลังวูบหมดสติกลางดึกคืนก่อน แพทย์ทำ CPR จนอาการกลับมาทรงตัวและพ้นขีดอันตราย
จากนั้นนายสุริยะเดินทางไปร่วมพิธีอุปสมบทของนายราเชน ศิลปะรายะ อดีตอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ที่วัดป่าบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีภาพทั้งคู่ยิ้มแย้มเผยแพร่ออกมา ก่อนที่นายสุริยะจะเดินหน้าภารกิจตรวจงานพืชสวนโลกในจังหวัดเดียวกันต่อในวันเดียวกัน
เกิดอะไรขึ้นคืนวันที่ 24 พ.ค.?
Thai PBS รายงานว่า เวลาประมาณ 21.00 น. คืนวันที่ 24 พฤษภาคม ทีมงานนำนายสุริยะส่งโรงพยาบาลกรุงเทพอุดรอย่างเร่งด่วน หลังเกิดอาการวูบและหมดสติระหว่างปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ แพทย์ทำ CPR จนอาการกลับมาทรงตัว และยืนยันว่านายสุริยะพ้นขีดอันตรายแล้ว
ข่าวสดรายงานสอดคล้องกันว่า อาการวูบดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่นายสุริยะเดินทางมาถึงจังหวัดอุดรธานีเพื่อเตรียมลงพื้นที่ตรวจงานในวันที่ 25 พฤษภาคม
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ข้อมูลผ่าน Thai PBS ว่า สาเหตุหลักมาจากความอ่อนเพลียสะสม หลังนายสุริยะลงพื้นที่ติดตามปัญหาภาคเกษตร การบริหารจัดการน้ำ และพบเกษตรกรในหลายจังหวัดอย่างต่อเนื่องตลอดเกือบ 2 เดือนหลังเข้ารับตำแหน่ง
Nation TV รายงานว่านายราเชน เข้าพิธีอุปสมบทที่วัดป่าบ้านตาด โดยมีข้าราชการระดับสูงและผู้บริหารในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ร่วมงานจำนวนมาก คมชัดลึกรายงานเพิ่มเติมว่า นายสุริยะมีกำหนดเดินหน้าตรวจงานพืชสวนโลกในอุดรธานีต่อในวันเดียวกันหลังร่วมพิธี
