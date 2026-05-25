ข่าวการเมือง

อัปเดตล่าสุด “สุริยะ” ออกจาก รพ.แล้ว ร่วมงานบวช ราเชน หลังวูบหมดสติกลางดึก

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 25 พ.ค. 2569 11:47 น.| อัปเดต: 25 พ.ค. 2569 11:47 น.
81
ภาพจาก : FB/สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ - Suriya Jungrungreangkit

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.เกษตรฯ พ้นขีดอันตราย หลังวูบหมดสติที่อุดรธานี แพทย์ทำ CPR ก่อนอาการทรงตัว เดินทางร่วมพิธีอุปสมบทอดีตอธิบดีกรมฝนหลวงฯ วัดป่าบ้านตาด

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกจากโรงพยาบาลกรุงเทพอุดรแล้วในเช้าวันที่ 25 พฤษภาคม 2569 หลังวูบหมดสติกลางดึกคืนก่อน แพทย์ทำ CPR จนอาการกลับมาทรงตัวและพ้นขีดอันตราย

จากนั้นนายสุริยะเดินทางไปร่วมพิธีอุปสมบทของนายราเชน ศิลปะรายะ อดีตอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ที่วัดป่าบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีภาพทั้งคู่ยิ้มแย้มเผยแพร่ออกมา ก่อนที่นายสุริยะจะเดินหน้าภารกิจตรวจงานพืชสวนโลกในจังหวัดเดียวกันต่อในวันเดียวกัน

เกิดอะไรขึ้นคืนวันที่ 24 พ.ค.?

Thai PBS รายงานว่า เวลาประมาณ 21.00 น. คืนวันที่ 24 พฤษภาคม ทีมงานนำนายสุริยะส่งโรงพยาบาลกรุงเทพอุดรอย่างเร่งด่วน หลังเกิดอาการวูบและหมดสติระหว่างปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ แพทย์ทำ CPR จนอาการกลับมาทรงตัว และยืนยันว่านายสุริยะพ้นขีดอันตรายแล้ว

ข่าวสดรายงานสอดคล้องกันว่า อาการวูบดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่นายสุริยะเดินทางมาถึงจังหวัดอุดรธานีเพื่อเตรียมลงพื้นที่ตรวจงานในวันที่ 25 พฤษภาคม

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ข้อมูลผ่าน Thai PBS ว่า สาเหตุหลักมาจากความอ่อนเพลียสะสม หลังนายสุริยะลงพื้นที่ติดตามปัญหาภาคเกษตร การบริหารจัดการน้ำ และพบเกษตรกรในหลายจังหวัดอย่างต่อเนื่องตลอดเกือบ 2 เดือนหลังเข้ารับตำแหน่ง

Nation TV รายงานว่านายราเชน เข้าพิธีอุปสมบทที่วัดป่าบ้านตาด โดยมีข้าราชการระดับสูงและผู้บริหารในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ร่วมงานจำนวนมาก คมชัดลึกรายงานเพิ่มเติมว่า นายสุริยะมีกำหนดเดินหน้าตรวจงานพืชสวนโลกในอุดรธานีต่อในวันเดียวกันหลังร่วมพิธี

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

