ณวัฒน์ พูดแล้ว ชาล็อต เครียดหนักเข้ารพ. ถามไปไม่ตอบ-ไม่รู้อยู่ไหน วอนอย่าด่าบริษัท

ณวัฒน์ แจงยิบ ชาล็อต ออสติน แอดมิตด่วนเหตุเครียดหนัก ตอนนี้ไม่รู้อยู่ไหน-ป่วยเป็นอะไร วอนแฟนคลับอย่าโทษบริษัท เพราะอีกฝ่ายปิดเงียบไม่บอกใคร ขอเป็นความลับ อาจมีเหตุผลส่วนตัว
หลังจากจบดราม่าท้ายปีที่ผ่านมากรณี ณวัฒน์ อิสรไกรศีล พูดตักเตือนพฤติกรรมของ ชาล็อต ออสติน ในงานปาร์ตี้วันเกิดครบรอบ 27 ปี จนบานปลายไปถึงการโต้เถียงกับแฟนคลับ ล่าสุด ชาล็อต ออกมาอัปเดตโพสต์ภาพขณะสวมชุดโรงพยาบาล พร้อมระบุแคปชั่นว่า “ถ้าถามว่าความเครียดทำร้ายคุณแค่ไหน … ดีใจที่พระเจ้ายังให้โอกาส”
ล่าสุด บอสณวัฒน์ ไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนคลับจึงถือโอกาสอัปเดตเรื่องของ ชาล็อต ออสติน ระบุว่า “ลูกน้องตามอยู่ แต่ว่าน้องไม่ให้ข้อมูล รู้เพียงแค่ว่าน้องเข้าโรงพยาบาลแล้วโพสต์สตอรี่ไอจี เราถึงรู้ จึงให้ทีมงาน มัดหมี่ และ พี่เต๋า ติดต่อด่วน แต่น้องไม่ตอบกลับ”
จากนั้นมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ว่าอย่าไปพูดถึงประเด็นดังกล่าวเลย เจ้าตัวตอบกลับทันทีว่า “พูดเหอะ เพราะมีคนมาว่าบริษัทไม่ได้ดูแล แต่ว่าพี่เต๋าก็ได้คุยอยู่ ไม่เอาข้อเท็จจริงหรอ ก็ได้คุยอยู่บ้างเมื่อคืนนี้แล้วก็หายไปแล้ว น้องไม่ยอมแจ้งบริษัทและไม่ยอมแจ้ง AR ว่าอยู่ในโรงพยาบาลอะไร เพราะฉะนั้นเราเองก็ไม่รู้ และพี่เต๋าจะพยายามอยู่โรงพยาบาลอะไร เป็นยังไงบ้าง แต่น้องไม่ยอม รู้เพียงแค่ว่าน้องเข้าโรงพยาบาล ไม่ยอมบอกองค์กร ไม่ให้รายละเอียด เราก็หมดปัญญา รู้ว่าเป็นเหมือนลม เผอิญว่าคนที่อยู่ด้วยพาไปส่ง
เราพูดตามความจริง น้องเขาไม่ยอมบอกว่าอยู่ที่ไหน รักษาที่ไหนก็ไม่บอกทีมงาน ไม่บอกบริษัท ไม่บอกใครเลย ถามไปหลายครั้งแต่ไม่ยอมบอกคนดูแล จากนั้นคนดูแลจึงโทรไปถามหน่วยผู้ช่วย ก็ไม่มีใครรู้อะไรมากมาย แต่รู้ว่ามีคนอยู่ด้วย
ต่อมา มีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าสาวชาล็อตมีอาการเครียดหรือไม่ ฝั่ง ณวัฒน์ อธิบายว่า “ไม่รู้ครับ ไม่รู้อะไรเลย เพราะน้องไม่ยอมบอก ไม่ยอมบอกโรงพยาบาล ทุกอย่างเป็นความลับหมด แม้กระทั่งบริษัทก็ช่วยไม่ได้ เพราะฉะนั้นอย่ามากล่าวหาว่าไม่ดูแลนะครับ ทุกคนอยากดูแลหมด แต่น้องขอเป็นความลับ พูดให้ฟังเพราะว่าไม่ได้เข้าใจผิดองค์กรและบริษัท
เพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงน้องและไม่ต้องว่าใคร เพราะเป็นความต้องการของน้องที่ไม่ต้องการบอกใคร เราก็ตามใจน้องครับ อันนี้พูดไว้ก่อน เผื่อมีใครมาบ่นก่นด่าว่าองค์กรไม่รีแอคชั่นใด ๆ รีแอคชั่นกันหมดละ แต่น้องเขาสบายใจที่จะไม่พูด ไม่บอก เราก็เข้าใจครับ
ไม่ต้องไปนั่งไล่ถาม ไม่ต้องมาถามผม น้องไม่บอกองค์กร ไม่บอกเออาร์ไม่บอกใครเลย อาจจะมีเหตุผลของตนเองก็ได้ ฉะนั้นไม่ต้องไปตามต่อ”
