ไชยชนก ประชุมร่วม Meta-ตำรวจไซเบอร์ ถกแก้ปัญหาปม ไลฟ์สดสยิวว่อนเน็ต

“ไชยชนก ชิดชอบ” ประชุมร่วม Meta-ตำรวจไซเบอร์ ถกแก้ปัญหาปม ไลฟ์สดอนาจารว่อนเน็ต เตือนคนแชร์มีความผิดตามกฎหมาย
25 พ.ค.2569 นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมประชุมกับตัวแทนของ Meta (บริษัทต้นสังกัดของเฟซบุ๊ก) ได้แก่ นางสาวคลาร่า โก๊ะ Director of Public Policy, Central Southeast Asia & ASEAN พร้อมด้วย ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, พล.ต.ต.นิเวศน์ อาภาวศิน รองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (รอง ผบช.สอท.) และ พล.ต.ต.ชนันนัทธ์ สารถวัลย์แพศย์ ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)
การประชุมครั้งนี้มีขึ้นเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมาย ผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย กรณีไลฟ์สดอนาจาร หลังช่วง 2 วันที่ผ่านมาพบการไลฟ์สดในลักษณะอนาจารต่อเนื่องยาวนานหลายชั่วโมงจนกลายเป็นกระแสในสังคม
โดยทางรัฐบาลย้ำเตือนว่าแพลตฟอร์มที่เผยแพร่และแชร์ต่อเนื้อหาดังกล่าว มีความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ โทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยความผิดครอบคลุมทั้งผู้ที่กดไลก์ กดแชร์ และคอมเมนต์ด้วย
หลังการประชุมร่วม นายไชยชนก จะแถลงข่าวให้ประชาชนทราบถึงรายละเอียดการดำเนินการกับแพลตฟอร์มดังกล่าวอีกครั้ง
