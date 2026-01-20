พ่อข่มขืนลูกสาว 14 ในไส้ อ้างแค้น ลูกวิดีโอคอลแก้ผ้ากับแฟน ต้องหนีซมซานขอคนช่วย
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองอ่างทอง บุกรวบตัวพ่อแท้ๆ ก่อเหตุข่มขืนลูกสาวในไส้ คดีนี้มีความย้อนแย้ง ผู้ก่อเหตุทำทีเข้าแจ้งความว่าลูกสาวหายตัวไป ทั้งที่ลูกเพิ่งหนีตายไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง ได้พา ด.ญ.เอ (นามสมมติ) วัย 14 ปี เข้าแจ้งความกับตำรวจ สภ.เมืองอ่างทอง ให้การว่าเมื่อเวลา 04.00 น. ของวันเดียวกัน ได้ถูกพ่อแท้ๆ ข่มขืนกระทำชำเราภายในบ้านเช่าพื้นที่ ต.ศาลาแดง อ.เมือง จ.อ่างทอง
หลังเกิดเหตุจึงตัดสินใจหนีออกจากบ้าน โทรศัพท์ขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วน 1300 ศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชน (ศรส.) ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รีบส่งตัวเด็กไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเพื่อเป็นหลักฐาน
ตรวจสอบข้อมูลพบเรื่องราวสุดบังเอิญ เมื่อนายนวคุณ หรือเก้า อายุ 41 ปี ผู้เป็นพ่อ ได้เดินทางมาที่ สภ.เมืองอ่างทอง ในช่วงเวลา 05.00 น. หรือเพียง 1 ชั่วโมงหลังก่อเหตุ เพื่อลงบันทึกประจำวันแจ้งความว่าลูกสาวหายตัวออกจากบ้านไป ก่อนจะกลับไปใช้ชีวิตตามปกติ
ช่วงสาย ตำรวจนำกำลังปยังบ้านเเพื่อคุมตัวนายนวคุณมาสอบปากคำ จากการสอบสวน นายนวคุณให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือจริง อ้างว่าตนเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยว อาชีพทำกรงนกขาย ต้องเลี้ยงลูก 3 คนลำพังหลังภรรยาเสียชีวิต ในคืนเกิดเหตุเข้าไปเห็นลูกสาวกำลังถอดเสื้อผ้าวิดีโอคอลคุยกับแฟนหนุ่ม จึงเกิดบันดาลโทสะเข้าไปต่อว่าก่อนจะลงมือข่มขืน
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมประสานทีมสหวิชาชีพเพื่อร่วมสอบปากคำเด็กผู้เสียหายอย่างละเอียดอีกครั้ง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อินเดียอีกแล้ว 2 ทรชน ข่มขืนเด็ก 6 ขวบก่อนโยนตกตึกดับ
- สั่งคุก 4 ทรชน รุมโทรมเด็ก 16 ขังรร.-เวียนเทียนข่มขืนข้ามเมือง
- กัมพูชา โร่บุกสถานทูต จี้มหาอำนาจ สอบปมอ้างทหารไทย รุมโทรมแรงงานสาว
ติดตาม The Thaiger บน Google News: