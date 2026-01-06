ข่าวต่างประเทศ

อินเดียอีกแล้ว 2 ทรชน ข่มขืนเด็ก 6 ขวบก่อนโยนตกตึกดับ

เผยแพร่: 07 ม.ค. 2569 06:00 น.| อัปเดต: 07 ม.ค. 2569 06:31 น.
52

เหตุสุดสะเทือนขวัญ ตำรวจอินเดียรวบตัว 2 เดนนรก ล่อลวง ข่มขืนเด็กหญิงวัย 6 ขวบ บนดาดฟ้า ก่อนจับโยนลมาจนเสียชีวิต

ตำรวจเมืองสิกันดราบัดเข้าจับกุมผู้ต้องหา 2 รายในคดีฆาตกรรมและล่วงละเมิดทางเพศเด็กหญิงวัย 6 ขวบอย่างโหดเหี้ยม โดยเหตุการณ์นี้สร้างความโกรธแค้นให้แก่ประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก

เหตุการณ์เกิดขึ้นภายในบ้านเช่าแห่งหนึ่งในย่านอุตสาหกรรมสิกันดราบัด ซึ่งเป็นที่พักของทั้งครอบครัวผู้เสียหายและผู้ก่อเหตุ โดยขณะที่เด็กหญิงกำลังวิ่งเล่นอยู่บนดาดฟ้า เธอถูกผู้ต้องหาล่อลวงไปก่อเหตุข่มขืน ก่อนจะถูกโยนลงมาจากดาดฟ้าเพื่อปิดปาก ต่อมามีผู้พบเด็กหญิงนอนบาดเจ็บสาหัสอยู่ในพื้นที่รกร้างใกล้เคียงและเสียชีวิตในเวลาต่อมา

หลังจากพ่อของเด็กเข้าแจ้งความ ตำรวจได้ตั้งทีมเฉพาะกิจ 3 ชุดและตามรอยจนพบตัวผู้ต้องหาคือ นายราจู และ นายวีรู ซึ่งทั้งคู่ขัดขืนและเปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่เพื่อหนีการจับกุม

เจ้าหน้าที่ตัดสินใจยิงตอบโต้ส่งผลให้ผู้ต้องหาทั้งสองคนถูกยิงเข้าที่ขาและถูกรวบตัวได้ทันที พร้อมยึดอาวุธปืนพก 2 กระบอกและเครื่องกระสุน

ดร. เทจวีร์ สิงห์ ผู้บังคับการตำรวจบูลันด์ชาห์ร เปิดเผยว่า ผู้ต้องหาทั้งสองคนให้การรับสารภาพในเบื้องต้นแล้วว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวจริง ขณะนี้ตำรวจกำลังรอผลชันสูตรพลิกศพอย่างละเอียดเพื่อระบุข้อหาเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศเพิ่มเติมในสำนวนคดี

คดีสะเทือนขวัญต่อเนื่องในพื้นที่: นอกจากกรณีของเด็กหญิง 6 ขวบแล้ว เมื่อวันที่ 2 มกราคมที่ผ่านมา ยังเกิดเหตุหญิงสาววัย 18 ปี ในเขตบันดา ถูกจับกุมข้อหาฆ่าชายอายุ 50 ปีเสียชีวิต โดยเธออ้างว่าต้องใช้มีดฟันเข้าที่ศีรษะเพื่อป้องกันตัวจากการถูกชายคนดังกล่าวพยายามล่วงละเมิดทางเพศ

เหตุการณ์เหล่านี้สะท้อนถึงวิกฤตความปลอดภัยของผู้หญิงและเด็กในรัฐอุตตรประเทศที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้เจ้าหน้าที่จะพยายามใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดในการปราบปรามอาชญากรก็ตาม

อ้างอิง : www.ndtv.com

 

Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

