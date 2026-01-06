อินเดียอีกแล้ว 2 ทรชน ข่มขืนเด็ก 6 ขวบก่อนโยนตกตึกดับ
เหตุสุดสะเทือนขวัญ ตำรวจอินเดียรวบตัว 2 เดนนรก ล่อลวง ข่มขืนเด็กหญิงวัย 6 ขวบ บนดาดฟ้า ก่อนจับโยนลมาจนเสียชีวิต
ตำรวจเมืองสิกันดราบัดเข้าจับกุมผู้ต้องหา 2 รายในคดีฆาตกรรมและล่วงละเมิดทางเพศเด็กหญิงวัย 6 ขวบอย่างโหดเหี้ยม โดยเหตุการณ์นี้สร้างความโกรธแค้นให้แก่ประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก
เหตุการณ์เกิดขึ้นภายในบ้านเช่าแห่งหนึ่งในย่านอุตสาหกรรมสิกันดราบัด ซึ่งเป็นที่พักของทั้งครอบครัวผู้เสียหายและผู้ก่อเหตุ โดยขณะที่เด็กหญิงกำลังวิ่งเล่นอยู่บนดาดฟ้า เธอถูกผู้ต้องหาล่อลวงไปก่อเหตุข่มขืน ก่อนจะถูกโยนลงมาจากดาดฟ้าเพื่อปิดปาก ต่อมามีผู้พบเด็กหญิงนอนบาดเจ็บสาหัสอยู่ในพื้นที่รกร้างใกล้เคียงและเสียชีวิตในเวลาต่อมา
หลังจากพ่อของเด็กเข้าแจ้งความ ตำรวจได้ตั้งทีมเฉพาะกิจ 3 ชุดและตามรอยจนพบตัวผู้ต้องหาคือ นายราจู และ นายวีรู ซึ่งทั้งคู่ขัดขืนและเปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่เพื่อหนีการจับกุม
เจ้าหน้าที่ตัดสินใจยิงตอบโต้ส่งผลให้ผู้ต้องหาทั้งสองคนถูกยิงเข้าที่ขาและถูกรวบตัวได้ทันที พร้อมยึดอาวุธปืนพก 2 กระบอกและเครื่องกระสุน
ดร. เทจวีร์ สิงห์ ผู้บังคับการตำรวจบูลันด์ชาห์ร เปิดเผยว่า ผู้ต้องหาทั้งสองคนให้การรับสารภาพในเบื้องต้นแล้วว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวจริง ขณะนี้ตำรวจกำลังรอผลชันสูตรพลิกศพอย่างละเอียดเพื่อระบุข้อหาเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศเพิ่มเติมในสำนวนคดี
คดีสะเทือนขวัญต่อเนื่องในพื้นที่: นอกจากกรณีของเด็กหญิง 6 ขวบแล้ว เมื่อวันที่ 2 มกราคมที่ผ่านมา ยังเกิดเหตุหญิงสาววัย 18 ปี ในเขตบันดา ถูกจับกุมข้อหาฆ่าชายอายุ 50 ปีเสียชีวิต โดยเธออ้างว่าต้องใช้มีดฟันเข้าที่ศีรษะเพื่อป้องกันตัวจากการถูกชายคนดังกล่าวพยายามล่วงละเมิดทางเพศ
เหตุการณ์เหล่านี้สะท้อนถึงวิกฤตความปลอดภัยของผู้หญิงและเด็กในรัฐอุตตรประเทศที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้เจ้าหน้าที่จะพยายามใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดในการปราบปรามอาชญากรก็ตาม
อ้างอิง : www.ndtv.com
