สั่งคุก 4 ทรชน รุมโทรมเด็ก 16 ขังรร.-เวียนเทียนข่มขืนข้ามเมือง
ศาลอังกฤษสั่งคุกแก๊งทรชน 4 ราย รุมทารุณทางเพศเด็กสาว ขังโรงแรม-เวียนเทียนข่มขืนข้ามเมือง
สำนักข่าวต่างประเทศ รายงาน ศาลมงกุฎเมืองเบอร์มิงแฮม สหราชอาณาจักร มีคำตัดสินว่าชาย 4 คน มีความผิดจริงในข้อหาล่วงละเมิดทางเพศและข่มขืนเด็กสาววัยรุ่น โดยพฤติการณ์ก่อเหตุมีความโหดร้ายทารุณ กินเวลายาวนานหลายวัน รวมถึงการพาเหยื่อไปที่โรงแรมเพื่อให้กลุ่มชายรุมโทรม
เหตุการณ์เริ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2019 เมื่อเหยื่อขึ้นรถ BMW ของ อาร์คาช ซาฟฟาร์ วัย 41 ปี ที่ถนน Alum Rock Road ในเมืองเบอร์มิงแฮม
ซาฟฟาร์ จำเลยหลัก ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐาน ข่มขืน 5 กระทง, ล่วงละเมิดทางเพศ 4 กระทง และจัดหาบุคคลเพื่อการแสวงหาผลประโยชน์
เหยื่อให้การว่า ซาฟฟาร์พาเธอไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองวอลซอลล์ ซึ่งภายในห้องเต็มไปด้วยผู้ชาย ซาฟฟาร์ได้พูดอวดอ้างว่าเธอพร้อมให้บริการทางเพศ ก่อนจะลงมือข่มขืนเธอต่อหน้าทุกคน และปล่อยให้ชายคนอื่นๆ ผลัดกันเข้ามาข่มขืนเธอ
ผู้ร่วมขบวนการอีก 3 ราย นอกจากซาฟฟาร์แล้ว ยังมีผู้ร่วมก่อเหตุที่ถูกตัดสินว่ามีความผิด ได้แก่
โมฮัมเหม็ด นาดิม (Mohammed Nadim) วัย 44 ปี ถูกตัดสินผิดฐานล่วงละเมิดทางเพศ โดยเป็นผู้ลวนลามเหยื่อที่เบาะหลังรถ BMW
ชาห์บาน อารีฟ (Shahban Arif) วัย 42 ปี ถูกตัดสินผิดฐานแสวงหาผลประโยชน์ โดยเป็นผู้จัดการหาห้องพักโรงแรมให้เหยื่อ
ชีราซ นาสซาร์ (Shiraz Nassar) วัย 40 ปี ถูกตัดสินผิดฐานข่มขืน 1 กระทง โดยเหตุเกิดที่อพาร์ตเมนต์ของเขาในเมืองแมนเชสเตอร์ ซึ่งซาฟฟาร์เป็นคนขับรถพาเหยื่อไปส่งกลางดึก
บทสรุปคดี เหยื่อได้เปิดเผยเรื่องราวอันเลวร้ายกับนักสังคมสงเคราะห์หลังถูกปล่อยตัวกลับบ้าน เธอระบุตัวคนร้ายผ่านชื่อเล่นและลักษณะเด่น เช่น ใบหน้าของอารีฟที่คล้ายหนู แม้จำเลยทั้ง 4 จะให้การปฏิเสธ แต่หลักฐานจากการพิจารณาคดีตลอด 5 สัปดาห์ชี้ชัดถึงความผิด ศาลจึงมีคำตัดสินดังกล่าวและนัดอ่านคำพิพากษาลงโทษในวันที่ 19 มีนาคม ปีหน้า
