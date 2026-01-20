ขนลุก หนุ่มติดใจกินแมลงสาบ-หนอน วันละ 100 ตัว อร่อยเหมือนขนม อันตรายถึงชีวิต
หนุ่มมะกันวัย 26 ปี เสพติดกินแมลงสาบและหนอนสด ๆ วันละ 100 ตัว รีวิวรสชาติเหมือนป๊อปคอร์น-คัสตาร์ด แพทย์เตือนอันตรายถึงชีวิต พยาธิไชสมอง-อวัยวะล้มเหลว
ลืมภาพเมนูอาหารคลีนหรือไฟน์ไดน์นิ่งหรูหราไปได้เลย เพราะสำหรับ คาร์ลอส (Carlos) ชายหนุ่มวัย 26 ปีจากชิคาโก ความอร่อยระดับภัตตาคารหาได้จากถุงกระดาษสีน้ำตาลที่บรรจุสิ่งมีชีวิตตัวเล็ก ๆ หรือ การกินแมลงสด ๆ ที่เขาเคลมว่ารสชาติล้ำเลิศและให้ความรู้สึกดีอย่างน่าประหลาด
ในรายการ My Strange Addiction ออกอาการทางช่อง TLC ตอนล่าสุด ได้ตีแผ่เรื่องราวของคาร์ลอส ชายผู้ว่างงานแต่ทุ่มเงินเก็บไปกับร้านขายอาหารสัตว์เลื้อยคลาน เพื่อซื้อของว่างสุดโปรด เขากินแต่แมลงสด ๆ ทั้งหนอนนก, จิ้งหรีด และแมลงสาบ สูงสุดถึงวันละ 100 ตัว หรือคำนวณแล้วประมาณ 30,000 ตัวต่อปี ซึ่งน้ำหนักรวมเท่ากับไก่งวงตัวใหญ่ ๆ หนึ่งตัวเลยทีเดียว
คาร์ลอสไม่ได้กินเพราะความจำเป็น แต่กินเพราะหลงใหลในรสชาติและผิวสัมผัส เจ้าตัวบรรยายรสชาติของเมนูโปรดไว้ สำหรับ หนอนนก เขาเทเข้าปากทีละกำมือและบอกว่ารสชาติเหมือนป๊อปคอร์นรสเนย ส่วน จิ้งหรีด ให้ความรู้สึกสดชื่นเหมือนทานผัก และสิ่งที่เขาโปรดปรานที่สุด คือ แมลงสาบ ซึ่งไส้ข้างในที่ทะลักออกมาเวลากัด เขาเผยว่ารสชาติเหมือนคัสตาร์ด
นอกเหนือจากรสชาติ คาร์ลอสยอมรับว่ามีเหตุผลทางจิตวิทยาแฝงอยู่ พฤติกรรมนี้เริ่มตั้งแต่วัย 4 ขวบ และกลายเป็นกลไกการรับมือกับปัญหาในยามวิกฤต “เวลาผมเคี้ยวแมลงสด ๆ ผมรู้สึกเหมือนได้ปลุกสัญชาตญาณสัตว์ป่า และรู้สึกว่าตัวเองเป็น ‘ผู้กำหนดชะตากรรม’ ของพวกมัน ผมชอบที่จะงับหัวมันในขณะที่มันพยายามหนี” คาร์ลอสกล่าวอย่างภาคภูมิใจ
แม้คาร์ลอสจะพยายามโต้แย้งกับ Nanette Cambronero พยาบาลเวชปฏิบัติ โดยอ้างว่าวัฒนธรรมทั่วโลกกว่า 70% ก็กินแมลงกัน แต่แพทย์ได้ตอกกลับด้วยข้อเท็จจริงทางการแพทย์ที่น่ากลัวว่าการกินแมลงปรุงสุกกับกินสดต่างกันอย่างสิ้นเชิง การกินสดเท่ากับนำพาพยาธิและแบคทีเรียเข้าสู่ร่างกายโดยตรง อีกทั้งสารพิษจากแมลงสามารถซึมเข้ากระแสเลือดและทำลายระบบอวัยวะภายใน รวมทั้งพยาธิบางชนิดสามารถเดินทางไปที่สมอง กัดกินเนื้อเยื่อสมอง และนำไปสู่โรคความจำเสื่อมหรือโรคทางสมองเรื้อรัง
หลังจากได้รับคำเตือนเรื่องสุขภาพและแรงกดดันจาก แอชลีย์ แฟนสาวที่เป็นห่วงทั้งเรื่องสุขภาพและสถานะทางการเงิน เพราะแมลงเหล่านี้ราคาไม่ได้ถูก ล่าสุดคาร์ลอสเปิดเผยกับสื่อว่า เขาได้ลดปริมาณการกินลงอย่างมากหลังจากถ่ายทำรายการจบ พร้อมกล่าวทิ้งท้ายว่า “มันเป็นช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตผม แม้จะยังมีความชอบเหลืออยู่บ้าง แต่ผมไม่ได้ตั้งใจกินมันเป็นกิจวัตรเหมือนเมื่อก่อนแล้ว”
