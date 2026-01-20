ข่าวต่างประเทศ

คู่รักบราซิลช็อก อยู่กินกันมา 19 ปี มีลูกด้วยกัน เพิ่งรู้ว่าความจริงเป็น “พี่น้องท้องเดียวกัน”

เผยแพร่: 20 ม.ค. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 20 ม.ค. 2569 17:20 น.
51

เรื่องราวสุดช็อกของคู่รักชาวบราซิล ที่ทั้งสองคนครองรักกันมานานเกือบ 2 ทศวรรษ ก่อนพบความจริงว่าเป็น “พี่น้องกันแท้ๆ” ที่เกิดจากแม่คนเดียวกัน

เรื่องราวครั้งนี้เป็นของ เอเดรียนา (Adriana) และ เลอันโดร (Leandro) คู่รักที่ใช้ชีวิตร่วมกันมานานเกือบ 19 ปี ต้องพบกับจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ในชีวิตที่เหมือนกับพล็อตในนิยาย หลังจากความพยายามตามหา “แม่” นำไปสู่การค้นพบความลับสายเลือดที่ถูกปิดตายมานาน

ทั้งสองคนนั้นถือว่ามีปูมหลังที่คล้ายคลึงกัน เริ่มจากทั้งคู่ต่างเติบโตมาโดยไม่มีแม่และมีเป้าหมายเดียวกันคือตามหาแม่ที่ชื่อ “มาเรีย” เหมือนกัน โดยตัวของ เอเดรียนา ถูกแม่ทิ้งไปตั้งแต่อายุ 1 ขวบและเติบโตมากับพ่อ ขณะที่ เลอันโดร ถูกแม่ทิ้งตอนอายุ 8 ขวบและเติบโตมากับแม่เลี้ยง

ก่อนที่ทั้งคู่พบกันเมื่อกว่า 20 ปีก่อนในเมืองเซาเปาโล หลังจากเอเดรียนาเลิกรากับสามีเก่า ทั้งคู่ตกหลุมรักกันอย่างรวดเร็วและสร้างครอบครัวร่วมกันจนมีลูกสาว 1 คน

ต่อมาในปี 2014 เอเดรียนาตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากรายการวิทยุ The Time Is Now ของสถานี Radio Globo ที่เชี่ยวชาญด้านการตามหาญาติที่สาบสูญ ซึ่งในช่วงท้ายของรายการขณะที่เอเดรียนาได้คุยกับแม่ แม่ของเธอได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญว่า “แม่ยังมีลูกชายอีกคนชื่อเลอันโดร” ซึ่งไม่เคยรู้จักแม่เลย

เอเดรียนาถึงกับทรุดและกล่าวในรายการว่า “ฉันไม่อยากเชื่อว่าคุณกำลังบอกเรื่องนี้กับฉัน เลอันโดรคือสามีของฉัน” เธอเผยความกลัวว่าสามีจะรับไม่ได้และทิ้งเธอไปเพราะเธอรักเขามาก

แม้จะรู้ความจริงว่าเป็นพี่น้องร่วมสายเลือด แต่ทั้งคู่ตัดสินใจที่จะไม่เลิกรากัน เอเดรียนาเผยว่าหากรู้ก่อนหน้านี้ทุกอย่างคงต่างออกไป แต่ในเมื่อรักกันไปแล้วและมีแผนชีวิตร่วมกันมากมาย พวกเขาจึงเลือกที่จะเดินหน้าต่อ โดยบอกว่า “มีเพียงความตายเท่านั้นที่จะพรากเราจากกัน ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นเพราะพระประสงค์ของพระเจ้า”

ทั้งนี้มีรายงานว่าครอบครัวนี้ได้ประชุมกันแล้วและตกลงที่จะอยู่ร่วมกันต่อไปในฐานะสามีภรรยาโดยไม่สนคำวิจารณ์ของสังคม และทั้งคู่ยังระบุว่าไม่ได้โกรธแค้นแม่ที่ทอดทิ้งไป และได้มีการพูดคุยกับแม่หลายครั้งเพื่อเตรียมตัวที่จะนัดพบกันพร้อมหน้าเป็นครั้งแรกในอนาคต

เคสนี้ถูกอธิบายด้วยทฤษฎี Genetic Sexual Attraction (GSA) หรือแรงดึงดูดทางเพศระหว่างญาติใกล้ชิดที่แยกจากกันตั้งแต่เด็กและมาพบกันตอนโต

อ้างอิง : www.express.co.uk

 

เผยแพร่: 20 ม.ค. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 20 ม.ค. 2569 17:20 น.
51
