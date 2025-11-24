ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา โร่บุกสถานทูต จี้มหาอำนาจ สอบปมอ้างทหารไทย รุมโทรมแรงงานสาว

เผยแพร่: 24 พ.ย. 2568 11:30 น.| อัปเดต: 24 พ.ย. 2568 10:12 น.
84

สมาพันธ์แรงงานกัมพูชา ยื่นหนังสือสถานทูต และองค์กรระหว่างประเทศ จี้สอบปมทหารไทยชุดดำ 7 นาย รุมโทรมสาวกัมพูชาบริเวณชายแดนจันทบุรี

สมาพันธ์แรงงานแห่งชาติกัมพูชา (NLC) นำโดย ซัม เซือน ประธานสมาพันธ์ฯ พร้อมด้วยตัวแทนสหภาพแรงงาน เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนด่วนต่อสถานทูตหลายแห่งในกรุงพนมเปญ เพื่อเรียกร้องให้นานาชาติและองค์กรระหว่างประเทศเข้ามากดดันและตรวจสอบ กรณีอ้างว่าทหารไทยชุดดำก่อเหตุรุมโทรมแรงงานหญิงชาวกัมพูชา

การยื่นหนังสือในครั้งนี้ ทางสมาพันธ์แรงงานฯ ได้ส่งเรื่องไปยังตัวแทนของประเทศมหาอำนาจและองค์กรระดับโลก ได้แก่ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา, สหภาพยุโรป (EU), สถานเอกอัครราชทูตจีน, สถานเอกอัครราชทูตรัสเซีย, องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM)

ตัวแทนสมาพันธ์แรงงานกัมพูชายื่นหนังสือต่อสถานทูตสหรัฐฯ
FB/ BTV News Global

ซัม เซือน ประธาน NLC เป็นตัวแทนในการประณามเหตุการณ์นี้ว่าเป็นการกระทำที่ป่าเถื่อน ไร้มนุษยธรรม และละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง โดยเฉพาะการกระทำต่อหญิงสาวชาวกัมพูชาในดินแดนไทย พร้อมเรียกร้องให้ประเทศมหาอำนาจ โดยเฉพาะสหรัฐฯ และฝรั่งเศส เข้ามาตรวจสอบคดีนี้อย่างใกล้ชิด เพื่อกดดันให้ทางการไทยเร่งสอบสวน หาตัวคนผิดมาลงโทษตามกฎหมาย และยุติวัฒนธรรมลอยนวลพ้นผิดที่แรงงานกัมพูชาต้องเผชิญมาตลอด

สืบเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน โดยอ้างว่า ขณะที่หญิงสาวชาวกัมพูชา วัย 18 ปี กำลังเดินทางกลับประเทศผ่านช่องทางธรรมชาติบริเวณชายแดนจังหวัดจันทบุรี ตรงข้ามอำเภอกัมเรียง จังหวัดพระตะบอง ระหว่างทางได้ถูกกลุ่มชายฉกรรจ์แต่งกายคล้ายทหารชุดดำจำนวน 7 นาย เข้าทำการกักตัว รีดไถเงิน และก่อเหตุรุมข่มขืนกระทำชำเรา

FB/ BTV News Global

ภายหลังเกิดเหตุ องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) กว่า 200 แห่ง และหน่วยงานภาครัฐของกัมพูชา รวมถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกัมพูชา (CHRC) ได้ออกแถลงการณ์ประณามการกระทำดังกล่าว โดยชี้ว่าเป็นอาชญากรรมร้ายแรงและสะท้อนถึงปัญหาการเลือกปฏิบัติที่ไทยมีต่อแรงงานกัมพูชา โดย NLC ขู่ว่าจะยกระดับการเคลื่อนไหวหากประชาคมโลกเพิกเฉย

ในส่วนของอาการผู้เสียหาย ล่าสุดคุณปู่ของเหยื่อเปิดเผยว่า หลานสาวมีอาการดีขึ้นตามลำดับ แต่สภาพจิตใจยังย่ำแย่ พร้อมวิงวอนขอความยุติธรรมจากทางการไทยให้ดำเนินการกับผู้กระทำผิดให้ถึงที่สุด

ที่มา: KHMER TIMES

