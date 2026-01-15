สส.ประชาชน ร่ายยาว ทำไมพรรคไม่รู้ สส.มีหมายจับ แย้ม 2 หมายรอรับแรงกระแทก

ข่าวการเมือง

เผยแพร่: 15 ม.ค. 2569 16:09 น.
โอ๊ต ธีรวัตร์ ร่ายยาว แจงสาเหตุ ทำไมพรรคไม่รู้ ปอนด์ รัชต์พงศ์ มีหมายจับ เว็บพนัน แย้ม 2 หมายรอรับแรงกระแทก

พรรคส้มดราม่าหนัก พ.ต.ท. ธีรวัตร์ ปัญญาณ์ธรรมกุล หรือ “โอ๊ต” ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 50 ของพรรค ได้ออกมาโพสต์ข้อความเดือดผ่านโซเชียลมีเดียถึงกรณีเพื่อนร่วมพรรคถูกจับกุม ระบุข้อความปริศนาว่า “อีก 2 หมายรอรับแรงกระแทก ถ้ารู้ว่าทำผิด ทำให้พรรคเสียหาย แสดงความรับผิดชอบก่อนได้เลยนะครับ ไม่ต้องรอให้ออกหมายจับ” ก่อนที่จะลบโพสต์ดังกล่าวทิ้งไปในเวลาต่อมา

โพสต์ดังกล่าวสร้างแรงกระเพื่อมอย่างหนัก ทำให้เกิดการตั้งคำถามจากสังคม รวมถึงผู้สนับสนุนพรรคว่า พรรคประชาชนรับรู้ข้อมูลความไม่ชอบมาพากลของผู้สมัครมาก่อนหน้านี้หรือไม่ แต่เลือกที่จะเพิกเฉยเพราะขาดพยานหลักฐานจนกระทั่งเกิดเรื่อง

สืบเนื่องมาจากเมื่อเย็นวานนี้ (14 ม.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจได้บุกจับกุม นายรัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ หรือ “สส.ปอนด์” ผู้สมัคร สส.ตาก เขต 2 พรรคประชาชน ตามหมายจับศาลอาญา ข้อหาหนักทั้ง “ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ และสมคบฟอกเงิน” โดยจับกุมได้ที่บ้านพักย่านนวมินทร์ ซึ่งเจ้าตัวปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและอ้างว่าเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมือง

ล่าสุด พ.ต.ท. ธีรวัตร์ ได้ออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงอีกครั้ง แสดงความเสียใจต่อพี่น้องประชาชนที่ให้การสนับสนุนและเชียร์พรรค ซึ่งอาจรู้สึกผิดหวังกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตนเองก็รู้สึกผิดหวังกับเรื่องราวเหล่านี้เช่นเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม ในฐานะที่เคยปฏิบัติหน้าที่เป็นตำรวจ นายธีรวัตร์ขอยืนยันว่า ควรถูกมองว่าเป็นบรรทัดฐานใหม่ของการบังคับใช้กฎหมาย นั่นคือ การบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาค ไม่จำเป็นต้องคำนึงว่าบุคคลนั้นจะเป็นใคร หากมีการกระทำความผิด ตำรวจก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยไม่ต้องเกรงกลัวต่ออิทธิพลหรืออำนาจใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งสอดคล้องกับหลักการที่ตนยืนยันมาตลอดว่า การบังคับใช้กฎหมายต้องเท่าเทียม เป็นธรรม และอยู่ภายใต้หลักนิติรัฐ

ในประเด็นเรื่องหมายจับ นายธีรวัตร์ได้อธิบายให้สังคมเข้าใจว่า ในปัจจุบันการดำเนินการมีอยู่ 2 กรณีหลัก คือ

  1. คดีที่มีอัตราโทษไม่เกิน 3 ปี เจ้าหน้าที่จะออกหมายเรียกก่อน โดยปกติจะเรียกอย่างน้อย 2 ครั้ง

  2. คดีที่มีอัตราโทษเกิน 3 ปี สามารถขอหมายจับจากศาลได้ทันที เนื่องจากถือเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูง ซึ่งที่ผ่านมา หมายจับที่มีลักษณะการเข้าจับกุมอย่างอึกทึกครึกโครม ส่วนใหญ่มักเป็นคดีในกรณีที่สอง

ทั้งนี้ นายธีรวัตร์มีความกังวลว่า ในหลายกรณีที่มีการออกหมายจับและเข้าจับกุมต่อหน้าสาธารณชน กลับพบภายหลังว่า อัยการมีคำสั่งไม่ฟ้อง หรือศาลมีคำพิพากษายกฟ้อง หมายความว่าบุคคลเหล่านั้นไม่ได้กระทำความผิดตามกฎหมาย แต่ความเสียหายต่อชื่อเสียงและชีวิตได้เกิดขึ้นแล้ว

เมื่อมีการฟ้องร้องเจ้าหน้าที่ในภายหลัง ก็มักพบว่าเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติไปตามอำนาจหน้าที่โดยสุจริต ไม่ได้มีเจตนากลั่นแกล้ง ส่งผลให้ไม่อาจเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง นี่จึงเป็นปัญหาและช่องว่างสำคัญในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งส่วนใหญ่จึงไม่ฟ้องกลับ

นายธีรวัตร์จึงมีความเห็นว่า ในอนาคต การออกหมายจับควรมีความรอบคอบและชัดเจนยิ่งขึ้น โดยการออกหมายจับควรเป็นข้อยืนยันได้ว่า มีพยานหลักฐานเพียงพอจนเชื่อได้ว่าบุคคลนั้นกระทำความผิดจริง และควรลดโอกาสการสั่งไม่ฟ้องจากอัยการ หรือการยกฟ้องจากศาลให้น้อยที่สุด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมอย่างแท้จริง

สำหรับกรณีที่สังคมตั้งข้อสังเกตว่า เหตุใดจึงไม่พบประวัติหรือหมายจับของผู้ต้องหามาก่อนจนกระทั่งถูกจับและกลายเป็นข่าวนั้น นายธีรวัตร์ชี้แจงสาเหตุว่า เนื่องมาจากคดีที่มีอัตราโทษสูง (เกิน 3 ปี) สามารถยื่นขอหมายจับจากศาลได้โดยตรงโดยไม่ต้องออกหมายเรียก เมื่อศาลอนุมัติหมายจับแล้ว หากยังไม่มีการบันทึกเข้าสู่ระบบสารสนเทศออนไลน์ ก็จะไม่ปรากฏข้อมูลในระบบ

ดังนั้น หากมีการขอหมายจับในช่วงเวลากลางคืน และดำเนินการเข้าจับกุมในเช้าวันถัดมา ก็อาจเกิดขึ้นได้โดยที่ยังไม่ปรากฏข้อมูลหมายจับในสารบบกลางแต่อย่างใด ก่อนจะทิ้งท้ายด้วยการขอส่งกำลังใจให้ทุกคน รวมถึงตัวของเขาเองด้วย

ข่าวการเมือง

