อาร์ต พศุตม์ ช็อก! เครนถล่มพระราม 2 อยู่ห่างบ้านแค่เอื้อม-ห่างจุดเดิมไม่ถึง 10 กม.

อาร์ต พศุตม์ แทบช็อก! เครนถล่มพระราม 2 อยู่ห่างบ้านตัวเองแค่เอื้อม ซ้ำห่างจุดที่เกิดเหตุก่อนหน้านี้ไม่ถึง 10 กม. ชาวเน็ตคอมเมนต์ทวงถามความรับผิดชอบ
สร้างความตกตะลึงไม่ใช่น้อย สำหรับนักแสดงและพ่อค้าหมูกรอบหุ่นแซ่บ อาร์ต พศุตม์ ที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกับจุดเกิดเหตุ เครนถล่มพระราม 2 ที่เพิ่งเกิดเมื่อช่วงสายของวันนี้ (15 ม.ค. 69) โดยหนุ่มอาร์ต ได้โพสต์ภาพสถานการณ์ปัจจุบันลงในอินสตาแกรมส่วนตัว พร้อมระบุแคปชั่นประกอบว่า “เลย บ้านผมไปหน่อยเดียว เลยจุดเก่าที่ถล่มไม่ถึง 10 กิโล อะไรวะเนี่ย”
ภายหลังการเผยแพร่โพสต์ดังกล่าว ชาวโซเชียลจำนวนมากต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุ เครนถล่มพระราม 2 บ้างก็แชร์ความเห็นในลมุมมองของคนที่พักอาศัยอยู่ถนนเส้นนั้นที่กลัวจนไม่กล้าจะออกจากบ้านไปไหน เพราะเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งเหลือเกินที่พระราม 2 นอกจากนั้นก็ยังมีชาวเน็ตส่วนหนึ่ง เรียกร้องถึงการรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียขึ้นอีก
อ้างอิงจาก : IG art_phasut98
