ช็อกวงการฮอลลีวูด! ออกหมายจับ “ทิโมธี บัสฟิลด์” นักแสดงจากซีรีส์ดัง

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 10 ม.ค. 2569 14:25 น.| อัปเดต: 10 ม.ค. 2569 15:21 น.
59

ตำรวจนิวเม็กซิโกสั่งล่าตัว “ทิโมธี บัสฟิลด์” นักแสดงเจ้าของรางวัลเอ็มมี่ หลังถูกกล่าวหาล่วงละเมิดทางเพศนักแสดงเด็กในกองถ่ายซีรีส์ดัง “The Cleaning Lady” นานนับปี พบเหยื่อมีอาการ PTSD ขั้นรุนแรง

ความคืบหน้าคดีอื้อฉาวสั่นสะเทือนวงการบันเทิงสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2569 (ตามเวลาท้องถิ่น) โดยสำนักข่าวต่างประเทศระบุ ศาลในเมืองแอลบูเคอร์คี รัฐนิวเม็กซิโก ออกหมายจับทิโมธี บัสฟิลด์ (Timothy Busfield) อายุ 68 ปี นักแสดงและผู้กำกับชื่อดังเจ้าของรางวัลเอ็มมี่ ในข้อหาล่วงละเมิดทางเพศผู้เยาว์และละเมิดเด็กอย่างรุนแรง

รายงานจากเอกสารคำร้องต่อศาลระบุว่า การสืบสวนเริ่มต้นขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2567 หลังจากแพทย์จากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนิวเม็กซิโกได้แจ้งตำรวจเกี่ยวกับพฤติกรรมต้องสงสัยของบัสฟิลด์ โดยเหยื่อคือเด็กชาย 2 รายซึ่งเป็นนักแสดงในซีรีส์เรื่องหนึ่งทางช่องฟ็อกซ์ ที่บัสฟิลด์ทำหน้าที่เป็นทั้งนักแสดงและผู้กำกับในช่วงปี 2565-2568

โดยรายงานอ้างว่า บัสฟิลด์บอกให้เด็กๆ เรียกเขาว่า “คุณลุงทิม” และพยายามสร้างความสนิทสนมกับครอบครัวของเด็ก

ข้อกล่าวหาหนึ่งในเหยื่อระบุว่า ถูกสัมผัสร่างกายอย่างไม่เหมาะสมตั้งแต่อายุเพียง 7 ขวบ และเกิดขึ้นซ้ำหลายครั้งจนถึงอายุ 8 ขวบ โดยเหยื่อไม่กล้าบอกใครเพราะเกรงใจและกลัวอำนาจของอีกฝ่ายในฐานะผู้กำกับ โดยปัจจุบันเหยื่อถูกวินิจฉัยว่า เป็นโรคเครียดหลังผ่านเหตุการณ์สะเทือนขวัญ (PTSD) และมีอาการวิตกกังวลอย่างหนักจนต้องเข้ารับการบำบัด

ทั้งนี้ ทิโมธี บัสฟิลด์ เป็นนักแสดงรุ่นใหญ่ที่มีผลงานในฮอลลีวูดมากกว่า 700 รายการ บทบาทที่สร้างชื่อที่สุดคือ แดนนี่ คอนแคนนอน (Danny Concannon) ในซีรีส์การเมืองระดับตำนานอย่างเดอะเวสต์วิง (The West Wing) และเคยคว้ารางวัลเอ็มมี่จากบทเอลเลียต เวสตัน ในซีรีส์ “Thirtysomething” เมื่อปี 1991

นอกจากนี้เขายังเป็นสามีของ เมลิสซา กิลเบิร์ต (Melissa Gilbert) นักแสดงดังจาก “บ้านเล็กในป่าใหญ่” (Little House on the Prairie) ซึ่งขณะนี้ทางตัวแทนของทั้งคู่ยังไม่มีการแถลงโต้ตอบใดๆ ต่อกรณีดังกล่าว

ด้านวอร์เนอร์ บราเธอร์ส (Warner Bros.) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตซีรีส์ดังกล่าว ระบุว่าเคยมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนภายในเกี่ยวกับข้อกล่าวหานี้ก่อนหน้านี้ แต่ในขณะนั้นยังไม่พบหลักฐานที่ชัดเจนพอที่จะยืนยันได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อพยานหลักฐานจากฝั่งตำรวจและรพ.มีความหนาแน่นขึ้น ศาลจึงตัดสินใจออกหมายจับในที่สุด

ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งติดตามตัวบัสฟิลด์เพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามขั้นตอนทางกฎหมาย โดยมีโทษจำคุกสูงหากถูกตัดสินว่า มีความผิดจริงในข้อหาล่วงละเมิดทางเพศผู้เยาว์ทั้ง 2 กระทง.

ที่มา : news.com.au

(AP Photo/Paul Sancya, File)

