ประวัติ รัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ ผู้สมัคร สส. พรรคประชาชน ถูกจับกุม ผิดพนันออนไลน์
เปิดประวัติ รัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ ผู้สมัคร สส.ตาก พรรคประชาชน หลังถูกตำรวจไซเบอร์รวบข้อหาจัดให้เล่นพนันออนไลน์และฟอกเงิน
จากกรณีจากกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 3 (บก.สอท.3) และ บก.สอท.4 สนธิกำลังเข้าจับกุม นายรัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ อายุ 32 ปี ผู้สมัคร สส.ตาก ของพรรคประชาชน ตามหมายจับศาลอาญาที่ 196/69 ลงวันที่ 13 มกราคม 2569 โดยเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวร่วมกันร่วมกันจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณา หรือชักชวนให้ผู้อื่นเข้าเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาต และสมคบกันฟอกเงิน และร่วมกันฟอกเงิน
เมื่อย้อนดูประวัติของนายรัชต์พงศ์ พบว่าเป็นคนหนุ่มที่มีพื้นฐานการศึกษาทางธรรมและมีความสนใจด้านบริหารธุรกิจมาตั้งแต่ต้น
ประวัติ รัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ ผู้สมัคร สส.ตาก พรรคประชาชน
สำหรับนายรัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ หรือชื่อเล่น ปอนด์ จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสรรพวิทยาคม จากนั้นศึกษาต่อปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รวมทั้งหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.28) และ นักธรรมชั้น ตรี โท เอก
ส่วนประวัติการทำงาน ปอนด์ รัชต์พงศ์ ทำหน้าที่ตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตาก เขต 2 พรรคก้าวไกล-พรรคประชาชน และ โฆษกกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ องค์หารมหาชน รัฐวิสาหกิจ และกองทุน สภาผู้แทนราษฎร
ในช่วงวิกฤตโควิด-19 เขาเป็นอาสาสมัครลงพื้นที่อำเภอแม่สอดอย่างจริงจัง ทั้งการตระเวนพ่นยาฆ่าเชื้อฟรีในจุดเสี่ยง และจัดหาอาหารบริการบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงผู้ป่วยที่ต้องกักตัว
นอกจากนี้นายรัชต์พงศ์เติบโตมาจากการทำธุรกิจส่วนตัวในพื้นที่แม่สอด โดยเริ่มจากกิจการร้านอาหารก่อนขยายตัวธุรกิจอื่น ๆ ได้แก่ ร้านโจ๊กป๋าแจ๊ว และ ร้านโจ๊กแม่สอด
