ประวัติ รัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ ผู้สมัคร สส. พรรคประชาชน ถูกจับกุม ผิดพนันออนไลน์

เผยแพร่: 15 ม.ค. 2569 10:44 น.
117
ประวัติ รัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ ผู้สมัคร สส.ตาก พรรคประชาชน

เปิดประวัติ รัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ ผู้สมัคร สส.ตาก พรรคประชาชน หลังถูกตำรวจไซเบอร์รวบข้อหาจัดให้เล่นพนันออนไลน์และฟอกเงิน

จากกรณีจากกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 3 (บก.สอท.3) และ บก.สอท.4 สนธิกำลังเข้าจับกุม นายรัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ อายุ 32 ปี ผู้สมัคร สส.ตาก ของพรรคประชาชน ตามหมายจับศาลอาญาที่ 196/69 ลงวันที่ 13 มกราคม 2569 โดยเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวร่วมกันร่วมกันจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณา หรือชักชวนให้ผู้อื่นเข้าเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาต และสมคบกันฟอกเงิน และร่วมกันฟอกเงิน

เมื่อย้อนดูประวัติของนายรัชต์พงศ์ พบว่าเป็นคนหนุ่มที่มีพื้นฐานการศึกษาทางธรรมและมีความสนใจด้านบริหารธุรกิจมาตั้งแต่ต้น

ประวัติ รัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ ผู้สมัคร สส.ตาก พรรคประชาชน

สำหรับนายรัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ หรือชื่อเล่น ปอนด์ จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสรรพวิทยาคม จากนั้นศึกษาต่อปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รวมทั้งหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.28) และ นักธรรมชั้น ตรี โท เอก

ส่วนประวัติการทำงาน ปอนด์ รัชต์พงศ์ ทำหน้าที่ตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตาก เขต 2 พรรคก้าวไกล-พรรคประชาชน และ โฆษกกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ องค์หารมหาชน รัฐวิสาหกิจ และกองทุน สภาผู้แทนราษฎร

ในช่วงวิกฤตโควิด-19 เขาเป็นอาสาสมัครลงพื้นที่อำเภอแม่สอดอย่างจริงจัง ทั้งการตระเวนพ่นยาฆ่าเชื้อฟรีในจุดเสี่ยง และจัดหาอาหารบริการบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงผู้ป่วยที่ต้องกักตัว

นอกจากนี้นายรัชต์พงศ์เติบโตมาจากการทำธุรกิจส่วนตัวในพื้นที่แม่สอด โดยเริ่มจากกิจการร้านอาหารก่อนขยายตัวธุรกิจอื่น ๆ ได้แก่ ร้านโจ๊กป๋าแจ๊ว และ ร้านโจ๊กแม่สอด

รัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ-3
ภาพจาก Facebook : รัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ – สส.ปอนด์
รัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ
ภาพจาก Facebook : รัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ – สส.ปอนด์
รัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ-2
ภาพจาก Facebook : รัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ – สส.ปอนด์

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 15 ม.ค. 2569 10:44 น.| อัปเดต: 15 ม.ค. 2569 10:44 น.
117
