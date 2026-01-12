ออกหมายจับ “ซีอีโอสาวบ.หงษ์ทอง” เบี้ยวฟังพิพากษาคดีหวยแพง นัดใหม่มี.ค.69
ศาลอาญาฮึ่ม! สั่งออกหมายจับ “หงษ์ทอง ลอตเตอรี่ออนไลน์” พร้อมกรรมการบริษัท หลังไร้เงามาฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีขายสลากเกินราคา ทนายก้มหน้ารับ “ติดต่อลูกความไม่ได้” นัดชี้ชะตาใหม่ 2 มี.ค.นี้
คดีสลากออนไลน์ยังไม่จบง่ายๆ ล่าสุดเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2569 ที่ห้องพิจารณาคดี 608 ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก เกิดเหตุการณ์จำเลยในคดีดังไม่ยอมดินทางปรากฏตัวตามนัด โดยคดีนี้เป็นคดีหมายเลขดำ อ.191/2566 ที่พนักงานอัยการสำนักงานเศรษฐกิจและทรัพยากร 1 เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง บริษัท หงษ์ทอง ลอตเตอรี่ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) (จำเลยที่ 1) และ น.ส.กรกนก อนุกูลกิจชัย กรรมการผู้มีอำนาจ (จำเลยที่ 2) ในความผิดฐานร่วมกันประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงโดยไม่จดทะเบียน และร่วมกันขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา
บรรยากาศการนัดอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ในวันนี้ (12 ม.ค.) ปรากฏว่า มีเพียงทนายความของจำเลยเดินทางมาศาลเท่านั้น เมื่อถึงเวลานัด ทนายความได้แถลงต่อศาลว่า “ไม่สามารถติดต่อจำเลยได้” จึงไม่มีจำเลยมาปรากฏตัวเพื่อฟังคำพิพากษา
ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า จำเลยมีพฤติการณ์หลบหนีจึงมีคำสั่งออกหมายจับ น.ส.กรกนก อนุกูลกิจชัย จำเลยที่ 2 เพื่อนำตัวมาฟังคำพิพากษา พร้อมสั่งปรับนายประกันเต็มจำนวนตามสัญญาประกัน โดยเลื่อนนัดอ่านคำพิพากษา ไปเป็นวันที่ 2 มีนาคม 2569 เวลา 09.00 น.
สาเหตุที่คดีนี้ถูกจับตามองเป็นพิเศษ อ้างอิงข้อมูลจากสำนักข่าวอิศราระบุ เนื่องจากศาลชั้นต้นเคยมีคำพิพากษาที่เด็ดขาดและรุนแรงไว้ก่อนหน้านี้ โดยตัดสินว่าจำเลยมีความผิดจริง จำเลยที่ 1 (บริษัท หงษ์ทองฯ) สั่งปรับเป็นเงิน 10,000 บาท ส่วนจำเลยที่ 2 (น.ส.กรกนก) จำคุก 1 ปี โดยไม่รอลงอาญา
เดิมทีศาลนัดอ่านคำพิพากษาขิองศาลอุทธรณ์ครั้งแรก เมื่อ 6 พ.ย. ที่ผ่านมา แต่ครั้งนั้นจำเลยไม่มาปรากฏตัว โดยมีรายงานว่า การส่งหมายนัดใช้วิธีปิดหมายทำให้ถือว่า จำเลยอาจยังไม่ทราบวันนัด ศาลจึงให้โอกาสเลื่อนมาเป็นวันนี้ (12 ม.ค.69) แต่เมื่อถึงเวลานัดจริงกลับยังไร้เงาจึงนำไปสู่การออกหมายจับในที่สุด.
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- งานเข้า หงษ์ทองฯ ปคบ.นำหมายขอค้นบริษัทปมหวยทิพย์
- วัดหงษ์ทอง ที่เที่ยวใหม่ สะพานกระจก โบสถ์กลางทะเล ทำบุญพร้อมวิวสวย
- หงษ์ทองแจกรางวัลที่ 1 แบบโปร่งใส ให้โชค 6 ล้าน สาวสมุทรปราการ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: