สส.ไอซ์ ลั่นคนในพรรคก็ฟันไม่เลี้ยง ผู้สมัครโดนหมายจับเอี่ยวเครือข่ายยาเสพติด
สส.ไอซ์ รักชนก ลั่นคนในพรรคก็ฟันไม่เลี้ยง โดนหมายจับเอี่ยวเครือข่ายยาเสพติด พร้อมน้อมรับคำติชม ยืนยันว่ามีส้มไม่มีเทา
จากกรณีที่ตำรวจได้จับกุมขยายผลการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดชาวลาว เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ซึ่งผู้ต้องหา 2 คนให้การรับว่า เป็นกรรมการผู้ถือหุ้นบริษัทจริง แต่ยังชี้แจงที่มาของรายได้บริษัทไม่ได้ แต่ตำรวจพบข้อมูลว่าบริษัทดังกล่าวมีเงินหมุนเวียนกว่า 20,000 ล้านบาทรวมทั้งสิ้น 50 บัญชี
โดยหลังจากนี้จะมีการประสานเจ้าหน้าที่ ปปง. มาตรวจสอบเส้นทางการเงิน โดยหนึ่งในเส้นทางการเงินสำคัญที่ตรวจพบได้คือการโอนเงินรายเดือนไปให้กับ ว่าที่ผู้สมัคร สส. ซึ่งตำรวจสามารถคุมตัวได้แล้ว และเป็นการจับตามหมายจับได้ที่ย่านบางพลัด
ทั้งนี้จากที่มีสื่อบางเจ้าได้ทำการปิดใบหน้าหรือนามสกุลของ สส. คนดังกล่าวนั้น ล่าสุด สส.ไอซ์ รักชนก ศรีนอก สส.กทม. ของพรรคประชาชน ได้ออกมาโพสต์ถึงประเด็นดังกล่าวเช่นกันระบุว่า “จริงๆไม่ต้องปิดหน้าก็ได้ เปิดๆไปเลยให้รู้ว่าใครเป็นใคร
พวกเรายินดีน้อมรับทุกคำติติง และ ขอยืนยันว่า มีส้มไม่มีเทา เราอาจริง แม้เจอกับคนในเราก็ฟันไม่เลี้ยง”
สำหรับผู้สมัคร สส. คนดังกล่าวคือ นาย บุญฤทธิ์ เรารุ่งโรจน์ ผู้สมัคร สส. กรุงเทพมหานคร เขต 33 บางพลัด-บางกอกน้อย โดยทางประชาชนจะเร่งรีบในการทำกระบวนการตามกฎหมายให้เร็วที่สุดเพื่อให้ทางพรรคประชาชนส่งผู้สมัครท่านใหม่ในวันที่ 31 ธ.ค. นี้
