ด่วน! ล้อมจับ “อัลพาร์ดขาว” มือยิงคนขับโบลท์ดับบนทางด่วน อึ้ง! มีหมายจับติดตัว
คดี “อัลพาร์ดขาวยิงอัลติส” จนคนขับรถโบลท์เสียชีวิตบนทางด่วนศรีรัช ชุดสืบสวนตามแกะรอยจนรู้ตัวมือปืน แฉพฤติกรรมสวมทะเบียนปลอมก่อนเผ่นหนีลงใต้
ความคืบหน้าล่าสุด เหตุผู้ขับขี่รถยนต์ยี่ห้อโตโยต้าอัลพาร์ดสีขาว ก่อเหตุยิงนายอนุวรรตน์ ญาตินิยม อายุ 34 ปี อาชีพคนขับรถโบลท์จนเสียชีวิตบนทางพิเศษศรีรัช บริเวณหลังด่านเก็บค่าผ่านทางประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ เหตุเกิดเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาของวันนี้ (23 ธ.ค.68) โดยพบรถเก๋งโตโยต้า อัลติส ของผู้ตายจอดแน่นิ่งอยู่กลางถนน
สภาพศพถูกยิงเข้าที่ลำคอ 1 นัด และมีบาดแผลที่แขนอีก 2 นัด โดยสาเหตุเกิดจากคู่กรณีขับปาดหน้ากันก่อนมาถึงด่านเก็บเงิน และเมื่อมาถึงต่างคนต่างเข้าคนละช่อง แต่รถผู้ก่อเหตุจ่ายเงินแล้วชะลอรถก่อนใช้ปืนยิง 3 นัด แล้วขับหลบหนีไป
ต่อมาการติดตามไล่ล่าตัวคนร้ายซึ่งจากเบาะแสทราบว่า ขับรถยนต์โตโยต้า อัลพาร์ด เวลไฟร์ สีขาว หมายเลขทะเบียน 2 กผ 77798 โดยอัปเดตล่าสุดผู้ครอบครองทะเบียนรถให้ข้อมูลกับตำรวจว่า รถคันดังกล่าวได้ขายไปแล้วและมีการโอนลอยให้กับบุคคลหนึ่ง จากนั้นชุดสืบสวนได้ขยายผลไปยังบุคคลดังกล่าว
กระทั่งตรวจสอบพบว่าเป็นรถของบริษัทเช่า โดยมี นายธฤษณุ สังข์หิรัญ อายุ 48 ปี ชาวอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นผู้เช่ารายล่าสุดที่เดินทางมาทำธุระในกรุงเทพฯ
นอกจากนี้ชุดสืบสวนมีพยานหลักฐานว่า ภายหลังผู้ก่อเหตุยิงได้ใช้เส้นทางด่วนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เข้าไปยังอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่ง ก่อนถอดป้ายทะเบียนจริงออกและนำป้ายทะเบียนปลอมมาสวมใส่แทนแล้วขับรถออกจากอพาร์ตเมนต์ มุ่งหน้าไปยังพุทธมณฑลสาย 7
อัปเดตล่าสุด เมื่อเวลาประมาณ 16.20 น.ที่ผ่านมา มีรายงานยืนยันว่า ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังอยู่ระหว่างทำการปิดล้อมสถานที่แห่งหนึ่งเพื่อจับกุมตัวผู้ต้องสงสัย โดยสืบประวัติยังพบผู้ก่อเหตุมีหมายจับติดตัวอยู่ และลงมือก่อเหตุเพียงคนเดียวทั้งขับรถและก่อเหตุยิง
คาดมีความเชี่ยวชาญด้านการใช้อาวุธปืน โดยตำรวจคุมตัวเพื่อนที่ร่วมวงเหล้าในคืนเกิดเหตุมาสอบปากคำที่ สน.ประชาชื่นแล้วด้วย.
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- รู้ตัวคนร้ายแล้ว ยิงกันบนทางด่วน! ผบช.น. เปิดข้อมูลสำคัญ ผู้เช่ารถอัลพาร์ดสีขาว
- แฟนเล่านาทีรถอัลพาร์ด ประกบยิงคนขับดับ ใกล้ด่านเก็บเงินประชาชื่น
- นักวิ่งเทรลดับบนภูกระดึง ภรรยาวอนคนเห็นเหตุการณ์ ช่วยเล่าบนนั้นเกิดอะไรขึ้น?
ติดตาม The Thaiger บน Google News: