ข่าวอาชญากรรม

ด่วน! ล้อมจับ “อัลพาร์ดขาว” มือยิงคนขับโบลท์ดับบนทางด่วน อึ้ง! มีหมายจับติดตัว

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 23 ธ.ค. 2568 17:06 น.| อัปเดต: 23 ธ.ค. 2568 17:09 น.
196
ล้อมจับอัลพาร์ดขาว
แฟ้มภาพ

คดี “อัลพาร์ดขาวยิงอัลติส” จนคนขับรถโบลท์เสียชีวิตบนทางด่วนศรีรัช ชุดสืบสวนตามแกะรอยจนรู้ตัวมือปืน แฉพฤติกรรมสวมทะเบียนปลอมก่อนเผ่นหนีลงใต้

ความคืบหน้าล่าสุด เหตุผู้ขับขี่รถยนต์ยี่ห้อโตโยต้าอัลพาร์ดสีขาว ก่อเหตุยิงนายอนุวรรตน์ ญาตินิยม อายุ 34 ปี อาชีพคนขับรถโบลท์จนเสียชีวิตบนทางพิเศษศรีรัช บริเวณหลังด่านเก็บค่าผ่านทางประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ เหตุเกิดเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาของวันนี้ (23 ธ.ค.68) โดยพบรถเก๋งโตโยต้า อัลติส ของผู้ตายจอดแน่นิ่งอยู่กลางถนน

สภาพศพถูกยิงเข้าที่ลำคอ 1 นัด และมีบาดแผลที่แขนอีก 2 นัด โดยสาเหตุเกิดจากคู่กรณีขับปาดหน้ากันก่อนมาถึงด่านเก็บเงิน และเมื่อมาถึงต่างคนต่างเข้าคนละช่อง แต่รถผู้ก่อเหตุจ่ายเงินแล้วชะลอรถก่อนใช้ปืนยิง 3 นัด แล้วขับหลบหนีไป

ต่อมาการติดตามไล่ล่าตัวคนร้ายซึ่งจากเบาะแสทราบว่า ขับรถยนต์โตโยต้า อัลพาร์ด เวลไฟร์ สีขาว หมายเลขทะเบียน 2 กผ 77798 โดยอัปเดตล่าสุดผู้ครอบครองทะเบียนรถให้ข้อมูลกับตำรวจว่า รถคันดังกล่าวได้ขายไปแล้วและมีการโอนลอยให้กับบุคคลหนึ่ง จากนั้นชุดสืบสวนได้ขยายผลไปยังบุคคลดังกล่าว

แฟ้มภาพ

กระทั่งตรวจสอบพบว่าเป็นรถของบริษัทเช่า โดยมี นายธฤษณุ สังข์หิรัญ อายุ 48 ปี ชาวอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นผู้เช่ารายล่าสุดที่เดินทางมาทำธุระในกรุงเทพฯ

นอกจากนี้ชุดสืบสวนมีพยานหลักฐานว่า ภายหลังผู้ก่อเหตุยิงได้ใช้เส้นทางด่วนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เข้าไปยังอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่ง ก่อนถอดป้ายทะเบียนจริงออกและนำป้ายทะเบียนปลอมมาสวมใส่แทนแล้วขับรถออกจากอพาร์ตเมนต์ มุ่งหน้าไปยังพุทธมณฑลสาย 7

อัปเดตล่าสุด เมื่อเวลาประมาณ 16.20 น.ที่ผ่านมา มีรายงานยืนยันว่า ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังอยู่ระหว่างทำการปิดล้อมสถานที่แห่งหนึ่งเพื่อจับกุมตัวผู้ต้องสงสัย โดยสืบประวัติยังพบผู้ก่อเหตุมีหมายจับติดตัวอยู่ และลงมือก่อเหตุเพียงคนเดียวทั้งขับรถและก่อเหตุยิง

คาดมีความเชี่ยวชาญด้านการใช้อาวุธปืน โดยตำรวจคุมตัวเพื่อนที่ร่วมวงเหล้าในคืนเกิดเหตุมาสอบปากคำที่ สน.ประชาชื่นแล้วด้วย.

แฟ้มภาพ

แฟ้มภาพ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
น้อยคนรู้ พี่สาว “นุ่น วรนุช” สวยเป๊ะระดับนางเอก เคยถ่ายโฆษณามาแล้ว บันเทิง

น้อยคนรู้ พี่สาว “นุ่น วรนุช” สวยเป๊ะระดับนางเอก เคยถ่ายโฆษณามาแล้ว

28 วินาที ที่แล้ว
กกต. คอนเฟิร์ม &quot;อินฟลูเอนเซอร์-ยูทูปเบอร์&quot; ลงสมัคร สส.ได้ ยันไม่ผิดกฎถือหุ้นสื่อ ข่าวการเมือง

กกต. คอนเฟิร์ม “อินฟลูเอนเซอร์-ยูทูปเบอร์” ลงสมัคร สส.ได้ ยันไม่ผิดกฎถือหุ้นสื่อ

53 วินาที ที่แล้ว
เกาหลีใต้ มิตรแท้ บริจาคเงินช่วยน้ำท่วมภาคใต้ไทย 16 ล้านบาท ข่าว

เกาหลีใต้ มิตรแท้ บริจาคเงินช่วยน้ำท่วมภาคใต้ไทย 16 ล้านบาท

32 นาที ที่แล้ว
มวย/MMA

ไม่ปล่อยผ่าน! ปธ.โอลิมปิคไทยเตรียมเรียกตัวนายกส.มวยไทย แจงปมล็อกผลซีเกมส์ 2025 ทำไทยชวดเหรียญทอง

32 นาที ที่แล้ว
ล้อมจับอัลพาร์ดขาว ข่าวอาชญากรรม

ด่วน! ล้อมจับ “อัลพาร์ดขาว” มือยิงคนขับโบลท์ดับบนทางด่วน อึ้ง! มีหมายจับติดตัว

40 นาที ที่แล้ว
บอย ภิษณุ ขายบ้านหรูราคา 70 ล้าน บันเทิง

บอย ภิษณุ ไม่ดราม่า ขายบ้านหรูกลางกรุงฯ 70 ล้าน ‘ดีเจต้นหอม’ ช็อก ถูกไปไหม?

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พิ้งกี้ สาวิกา - ตุ้ย ธีรภัทร์ เสิร์ฟช็อตหวานไม่พัก ตั้งแต่งานแต่งยันคาเฟ่ ภาพคู่ที่หลายคนรอคอย บันเทิง

ทริปเปิดตัว? พิ้งกี้-ตุ้ย เสิร์ฟโมเมนต์หวาน ตั้งแต่งานแต่งยันคาเฟ่ ภาพคู่ที่หลายคนรอคอย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน บุกจับ เต้ย ท็อปโมเดล ตุ๋นเงิน 10 ล้าน อ้างพาเด็กเดินแบบโกอินเตอร์ บันเทิง

ด่วน บุกจับ เต้ย ท็อปโมเดล ตุ๋นเงิน 10 ล้าน อ้างพาเดินแบบโกอินเตอร์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลสอบท้องถิ่นปี 68 อยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้อง นัดถกวันนี้ (23 ธ.ค.) รู้ผลเร็วๆ นี้ เศรษฐกิจ

ใกล้รู้ผล ประกาศผลสอบท้องถิ่น 68 นัดถก 23 ธันวาคม ติดตามผ่านเว็บไซต์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เยอรมนีรถชนป้ายรถเมล์ ข่าวต่างประเทศ

เยอรมนีระทึก! “หนุ่มควบออดี้” พุ่งชนคนรอรถเมล์เจ็บสาหัส คุมตัวสอบเครียดหาแรงจูงใจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อาร์เซนอล พบ คริสตัล พาเลซ ดูบอลสด ฟุตบอลคาราบาว คัพ 2025/26 วันที่ 23 ธ.ค. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อนุทิน ส่ง ส.ค.ส. ปีใหม่ 2569 อวยพรคนไทย พร้อมส่งกำลังใจถึงทหารกล้า ข่าว

อนุทิน ส่ง ส.ค.ส. ปีใหม่ 2569 อวยพรคนไทย พร้อมส่งกำลังใจถึงทหารกล้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดาราสาวบราซิล 20 ปี ข่าวต่างประเทศ

น่ากลัว! คลิปสตอล์กเกอร์คลั่งรัก “ดาราสาวบราซิล” จ้างนักสืบสะกดรอยนาน 20 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกครึ่งไทย-เขมร โพสต์ขอบคุณ &#039;ทรัมป์&#039; เชื่อมั่นไทยเริ่มสงคราม ข่าว

ลูกครึ่งไทย-เขมร ขอบคุณ ‘ทรัมป์’ เชื่อไทยเริ่มสงคราม ลั่น แค่อยากได้สันติภาพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวบ 4 หนุ่มเมียนมา บินโดรนป่วนสุวรรณภูมิ อ้างมาซื้อจากไทย เพื่อขายต่อกองทัพเมียนมา ข่าว

รวบ 4 หนุ่มเมียนมา บินโดรนป่วนสุวรรณภูมิ อ้างมาซื้อจากไทย เพื่อขายต่อกองทัพเมียนมา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เขมร แถลงการณ์ด่วน สั่งปชช. &#039;รีพอร์ต-กดโกรธ&#039; เพจไทย อ้างผลิตเฟกนิวส์ ข่าว

เขมร แถลงการณ์ด่วน สั่งปชช. ‘รีพอร์ต-กดโกรธ’ เพจไทย อ้างผลิตเฟกนิวส์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” เปิดตัวแผนสร้างกองเรือรบใหม่ พร้อมต่อเรือยักษ์ชื่อตัวเอง “Trump-class” มุ่งทวงคืนเจ้าทะเลจากจีน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยิงบนทางด่วนวันนี้ ข่าวอาชญากรรม

รู้ตัวคนร้ายแล้ว ยิงกันบนทางด่วน! ผบช.น. เปิดข้อมูลสำคัญ “ผู้เช่ารถอัลพาร์ดสีขาว”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลีเดีย ศรัณย์รัชต์ ฟาดแรง คู่กรณีไม่สำนึกผิด เลยจุดไกล่เกลี่ย ยันเดินหน้าเอาผิดถึงที่สุด! บันเทิง

ลีเดีย ศรัณย์รัชต์ ฟาดแรง คู่กรณีไม่สำนึกผิด เลยจุดไกล่เกลี่ย ยันเดินหน้าเอาผิดถึงที่สุด!

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เงินบาทแข็งค่า ผิดปกติ แตะ 31.15 บาทต่อดอลลาร์ ทุบสถิติรอบ 4 ปีครึ่ง เศรษฐกิจ

เงินบาทแข็งค่า ผิดปกติ แตะ 31.15 บาทต่อดอลลาร์ ทุบสถิติรอบ 4 ปีครึ่ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สบายใจได้ “ช่อ พรรณิการ์” ยันไม่ฟ้อง “ดัง พันกร” ปมโพสต์ข้อความพาดพิง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

โพสต์ล่าสุด ชาล็อต หลัง ณวัฒน์ เตือนสติแรง เผยคำสัญญาซึ้ง แฟน ๆ ส่งกำลังใจ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แบม ไพลิน VS อดีตสามี ยังไม่จบ จากปมประกันลูกขาด ลามแฉถูกเหยียดหยาม นอกใจ บันเทิง

แบม ไพลิน VS อดีตสามี ยังไม่จบ จากปมประกันลูกขาด ลามแฉถูกเหยียดหยาม นอกใจ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลือหึ่ง หลังปีใหม่เตรียมเจอ ‘ฟ้องร้องครั้งใหญ่ที่สุด’ โดนทุกวงการ นักการเมือง สื่อ ยันคนดังนางงาม ข่าว

ลือหึ่ง หลังปีใหม่เตรียมเจอ ‘ฟ้องร้องครั้งใหญ่ที่สุด’ โดนทุกวงการ นักการเมือง สื่อ ยันคนดังนางงาม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดขุมทรัพย์ 6 รมว. ภูมิใจไทย รวยสุด ศุภมาส 1 พันล้านบาท เศรษฐกิจ

เปิดขุมทรัพย์ 6 รมว. ภูมิใจไทย รวยสุด ศุภมาส 1 พันล้านบาท

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 23 ธ.ค. 2568 17:06 น.| อัปเดต: 23 ธ.ค. 2568 17:09 น.
196
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

น้อยคนรู้ พี่สาว “นุ่น วรนุช” สวยเป๊ะระดับนางเอก เคยถ่ายโฆษณามาแล้ว

น้อยคนรู้ พี่สาว “นุ่น วรนุช” สวยเป๊ะระดับนางเอก เคยถ่ายโฆษณามาแล้ว

เผยแพร่: 23 ธันวาคม 2568
กกต. คอนเฟิร์ม &quot;อินฟลูเอนเซอร์-ยูทูปเบอร์&quot; ลงสมัคร สส.ได้ ยันไม่ผิดกฎถือหุ้นสื่อ

กกต. คอนเฟิร์ม “อินฟลูเอนเซอร์-ยูทูปเบอร์” ลงสมัคร สส.ได้ ยันไม่ผิดกฎถือหุ้นสื่อ

เผยแพร่: 23 ธันวาคม 2568
เกาหลีใต้ มิตรแท้ บริจาคเงินช่วยน้ำท่วมภาคใต้ไทย 16 ล้านบาท

เกาหลีใต้ มิตรแท้ บริจาคเงินช่วยน้ำท่วมภาคใต้ไทย 16 ล้านบาท

เผยแพร่: 23 ธันวาคม 2568

ไม่ปล่อยผ่าน! ปธ.โอลิมปิคไทยเตรียมเรียกตัวนายกส.มวยไทย แจงปมล็อกผลซีเกมส์ 2025 ทำไทยชวดเหรียญทอง

เผยแพร่: 23 ธันวาคม 2568
Back to top button