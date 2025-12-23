บอย ภิษณุ ไม่ดราม่า ขายบ้านหรูกลางกรุงฯ 70 ล้าน ‘ดีเจต้นหอม’ ช็อก ถูกไปไหม?

บอย ภิษณุ ขายบ้านหรูกลางกรุง 70 ล้าน เนื้อที่ 268 ตร.ว. พร้อมสระน้ำแร่-โซลาร์เซลล์ ย้ำชัดไม่ดราม่า เจ้าตัวแจงเหตุผล ขอไปอยู่หลังเล็กดูแลง่ายกว่า เพื่อนดาราการันตีความสวย
เกิดอะไรขึ้น? นักร้องและนักแสดงหนุ่มอารมณ์ดี บอย ภิษณุ ประกาศขายบ้านสุดหรูที่เจ้าตัวทุ่มเทสร้างมากับมือ ครั้งนี้ถือเป็นการประกาศรอบที่ 2 ซึ่งเจ้าตัวยืนยันหนักแน่นว่าไม่มีดราม่าใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นเพียงการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้เหมาะสมกับปัจจุบันเท่านั้น
หนุ่มบอย โพสต์ภาพบ้านมุมสวย ๆ ผ่านอินสตาแกรม boy_pisanu พร้อมระบุข้อความตามหาเนื้อคู่คนใหม่ที่จะเข้ามาดูแลบ้านหลังงามนี้ ตั้งราคาขายไว้ที่ 70 ล้านบาท หากพิจารณาจากทำเลและฟังก์ชันการใช้งานที่จัดเต็ม ถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลสำหรับบ้านเดี่ยวขนาดใหญ่ใจกลางเมือง
บ้านหลังนี้ตั้งอยู่ในทำเลทอง ซอยโพธิ์แก้ว ซึ่งสามารถเข้าออกได้หลายเส้นทาง ทั้งถนนนวมินทร์, ลาดพร้าว 101 และเลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา จุดเด่นคือความเป็นส่วนตัวสูงเพราะเป็นซอยตัน ทำให้ไม่มีรถพลุกพล่าน บนพื้นที่กว้างขวาง เนื้อที่ดิน 268 ตารางวา และมีพื้นที่ใช้สอยภายในมากถึง 800 ตารางเมตร ดีไซน์บ้านออกแบบสไตล์โมเดิร์นรีสอร์ต เน้นความโปร่งโล่งสบาย ฟังก์ชันครบประกอบด้วย 5 ห้องนอน, 7 ห้องน้ำ, 2 ห้องแม่บ้าน และจอดรถได้ถึง 4 คัน
รวมทั้งออปชันเสริม สระว่ายน้ำระบบน้ำแร่พร้อมเครื่องทำน้ำอุ่น และติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ขนาด 10 kw ช่วยประหยัดพลังงาน
จากภาพที่บอยนำมาโพสต์ เผยให้เห็นรสนิยมการตกแต่งที่ยอดเยี่ยมและใส่ใจในทุกรายละเอียด ตัวบ้านโอบล้อมด้วยธรรมชาติ มีต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงา ตัดกับโครงสร้างบ้านที่ใช้ไม้และกระจกบานใหญ่ ทำให้บ้านดูอบอุ่นและทันสมัยในเวลาเดียวกัน ไฮไลต์สำคัญคือสระว่ายน้ำแนวยาวระบบน้ำแร่ ที่วางตัวขนานไปกับตัวบ้านและระเบียงไม้ขนาดใหญ่ พร้อมห้องโถงกลางออกแบบให้เชื่อมต่อกันทั้งโซนรับแขกและโต๊ะรับประทานอาหารขนาดใหญ่ ฝ้าเพดานสูงโปร่ง ผนังกระจกใสรอบด้านเปิดรับแสงธรรมชาติ ให้ความรู้สึกโล่งสบายไม่อึดอัด
ทันทีที่โพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป เพื่อนพ้องในวงการต่างเข้ามาการันตีความสวยของบ้านกันยกใหญ่ นำทีมโดยเพื่อนซี้ ดีเจต้นหอม ศกุนตลา ที่เข้ามาคอมเมนต์แซวว่า “ขายถูกไป๊ บ้านโคตรสวย” ซึ่งหนุ่มบอยก็ตอบกลับอย่างอารมณ์ดีว่า “วันนี้พูดได้ดี”
ด้าน ซี ศิวัฒน์ ก็เข้ามาชมว่า “บ้านในฝัน” เช่นเดียวกับ เสนาลิง ที่ย้ำว่า “บ้านสวยมากกกกก”
สำหรับสาเหตุการขายในครั้งนี้ หนุ่มบอยระบุชัดเจนว่า “จะไปหาบ้านที่ขนาดเล็กลง ดูแลง่าย ๆ ปรับตัวตามความเหมาะสมของปัจจุบัน” พร้อมย้ำทิ้งท้ายว่า “ไม่ดราม่าครับ ผมโอเคจริง ๆ ตัดสินใจแล้ว”
ใครที่สนใจอยากเป็นเจ้าของบ้านสวยคุณภาพดีหลังนี้ สามารถทักอินบ็อกซ์หาเจ้าตัวได้โดยตรง
