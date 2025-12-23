ข่าวดาราบันเทิง

บอย ภิษณุ ไม่ดราม่า ขายบ้านหรูกลางกรุงฯ 70 ล้าน ‘ดีเจต้นหอม’ ช็อก ถูกไปไหม?

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 23 ธ.ค. 2568 16:43 น.| อัปเดต: 23 ธ.ค. 2568 16:43 น.
74
บอย ภิษณุ ขายบ้านหรูราคา 70 ล้าน

บอย ภิษณุ ขายบ้านหรูกลางกรุง 70 ล้าน เนื้อที่ 268 ตร.ว. พร้อมสระน้ำแร่-โซลาร์เซลล์ ย้ำชัดไม่ดราม่า เจ้าตัวแจงเหตุผล ขอไปอยู่หลังเล็กดูแลง่ายกว่า เพื่อนดาราการันตีความสวย

เกิดอะไรขึ้น? นักร้องและนักแสดงหนุ่มอารมณ์ดี บอย ภิษณุ ประกาศขายบ้านสุดหรูที่เจ้าตัวทุ่มเทสร้างมากับมือ ครั้งนี้ถือเป็นการประกาศรอบที่ 2 ซึ่งเจ้าตัวยืนยันหนักแน่นว่าไม่มีดราม่าใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นเพียงการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้เหมาะสมกับปัจจุบันเท่านั้น

หนุ่มบอย โพสต์ภาพบ้านมุมสวย ๆ ผ่านอินสตาแกรม boy_pisanu พร้อมระบุข้อความตามหาเนื้อคู่คนใหม่ที่จะเข้ามาดูแลบ้านหลังงามนี้ ตั้งราคาขายไว้ที่ 70 ล้านบาท หากพิจารณาจากทำเลและฟังก์ชันการใช้งานที่จัดเต็ม ถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลสำหรับบ้านเดี่ยวขนาดใหญ่ใจกลางเมือง

บ้านหลังนี้ตั้งอยู่ในทำเลทอง ซอยโพธิ์แก้ว ซึ่งสามารถเข้าออกได้หลายเส้นทาง ทั้งถนนนวมินทร์, ลาดพร้าว 101 และเลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา จุดเด่นคือความเป็นส่วนตัวสูงเพราะเป็นซอยตัน ทำให้ไม่มีรถพลุกพล่าน บนพื้นที่กว้างขวาง เนื้อที่ดิน 268 ตารางวา และมีพื้นที่ใช้สอยภายในมากถึง 800 ตารางเมตร ดีไซน์บ้านออกแบบสไตล์โมเดิร์นรีสอร์ต เน้นความโปร่งโล่งสบาย ฟังก์ชันครบประกอบด้วย 5 ห้องนอน, 7 ห้องน้ำ, 2 ห้องแม่บ้าน และจอดรถได้ถึง 4 คัน

รวมทั้งออปชันเสริม สระว่ายน้ำระบบน้ำแร่พร้อมเครื่องทำน้ำอุ่น และติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ขนาด 10 kw ช่วยประหยัดพลังงาน

ภาพจาก Instagram : boy_pisanu

จากภาพที่บอยนำมาโพสต์ เผยให้เห็นรสนิยมการตกแต่งที่ยอดเยี่ยมและใส่ใจในทุกรายละเอียด ตัวบ้านโอบล้อมด้วยธรรมชาติ มีต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงา ตัดกับโครงสร้างบ้านที่ใช้ไม้และกระจกบานใหญ่ ทำให้บ้านดูอบอุ่นและทันสมัยในเวลาเดียวกัน ไฮไลต์สำคัญคือสระว่ายน้ำแนวยาวระบบน้ำแร่ ที่วางตัวขนานไปกับตัวบ้านและระเบียงไม้ขนาดใหญ่ พร้อมห้องโถงกลางออกแบบให้เชื่อมต่อกันทั้งโซนรับแขกและโต๊ะรับประทานอาหารขนาดใหญ่ ฝ้าเพดานสูงโปร่ง ผนังกระจกใสรอบด้านเปิดรับแสงธรรมชาติ ให้ความรู้สึกโล่งสบายไม่อึดอัด

ภาพจาก Instagram : boy_pisanu

ทันทีที่โพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป เพื่อนพ้องในวงการต่างเข้ามาการันตีความสวยของบ้านกันยกใหญ่ นำทีมโดยเพื่อนซี้ ดีเจต้นหอม ศกุนตลา ที่เข้ามาคอมเมนต์แซวว่า “ขายถูกไป๊ บ้านโคตรสวย” ซึ่งหนุ่มบอยก็ตอบกลับอย่างอารมณ์ดีว่า “วันนี้พูดได้ดี”

ด้าน ซี ศิวัฒน์ ก็เข้ามาชมว่า “บ้านในฝัน” เช่นเดียวกับ เสนาลิง ที่ย้ำว่า “บ้านสวยมากกกกก”

สำหรับสาเหตุการขายในครั้งนี้ หนุ่มบอยระบุชัดเจนว่า “จะไปหาบ้านที่ขนาดเล็กลง ดูแลง่าย ๆ ปรับตัวตามความเหมาะสมของปัจจุบัน” พร้อมย้ำทิ้งท้ายว่า “ไม่ดราม่าครับ ผมโอเคจริง ๆ ตัดสินใจแล้ว”

ใครที่สนใจอยากเป็นเจ้าของบ้านสวยคุณภาพดีหลังนี้ สามารถทักอินบ็อกซ์หาเจ้าตัวได้โดยตรง

บ้านที่ บอย ภิษณุ ประกาศขาย
ภาพจาก Instagram : boy_pisanu
บ้านที่ บอย ภิษณุ ประกาศขาย-2
ภาพจาก Instagram : boy_pisanu
บ้านที่ บอย ภิษณุ ประกาศขาย-3
ภาพจาก Instagram : boy_pisanu
บอย ภิษณุ
ภาพจาก Instagram : boy_pisanu

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
น้อยคนรู้ พี่สาว “นุ่น วรนุช” สวยเป๊ะระดับนางเอก เคยถ่ายโฆษณามาแล้ว บันเทิง

น้อยคนรู้ พี่สาว “นุ่น วรนุช” สวยเป๊ะระดับนางเอก เคยถ่ายโฆษณามาแล้ว

31 วินาที ที่แล้ว
กกต. คอนเฟิร์ม &quot;อินฟลูเอนเซอร์-ยูทูปเบอร์&quot; ลงสมัคร สส.ได้ ยันไม่ผิดกฎถือหุ้นสื่อ ข่าวการเมือง

กกต. คอนเฟิร์ม “อินฟลูเอนเซอร์-ยูทูปเบอร์” ลงสมัคร สส.ได้ ยันไม่ผิดกฎถือหุ้นสื่อ

56 วินาที ที่แล้ว
เกาหลีใต้ มิตรแท้ บริจาคเงินช่วยน้ำท่วมภาคใต้ไทย 16 ล้านบาท ข่าว

เกาหลีใต้ มิตรแท้ บริจาคเงินช่วยน้ำท่วมภาคใต้ไทย 16 ล้านบาท

32 นาที ที่แล้ว
มวย/MMA

ไม่ปล่อยผ่าน! ปธ.โอลิมปิคไทยเตรียมเรียกตัวนายกส.มวยไทย แจงปมล็อกผลซีเกมส์ 2025 ทำไทยชวดเหรียญทอง

32 นาที ที่แล้ว
ล้อมจับอัลพาร์ดขาว ข่าวอาชญากรรม

ด่วน! ล้อมจับ “อัลพาร์ดขาว” มือยิงคนขับโบลท์ดับบนทางด่วน อึ้ง! มีหมายจับติดตัว

40 นาที ที่แล้ว
บอย ภิษณุ ขายบ้านหรูราคา 70 ล้าน บันเทิง

บอย ภิษณุ ไม่ดราม่า ขายบ้านหรูกลางกรุงฯ 70 ล้าน ‘ดีเจต้นหอม’ ช็อก ถูกไปไหม?

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พิ้งกี้ สาวิกา - ตุ้ย ธีรภัทร์ เสิร์ฟช็อตหวานไม่พัก ตั้งแต่งานแต่งยันคาเฟ่ ภาพคู่ที่หลายคนรอคอย บันเทิง

ทริปเปิดตัว? พิ้งกี้-ตุ้ย เสิร์ฟโมเมนต์หวาน ตั้งแต่งานแต่งยันคาเฟ่ ภาพคู่ที่หลายคนรอคอย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน บุกจับ เต้ย ท็อปโมเดล ตุ๋นเงิน 10 ล้าน อ้างพาเด็กเดินแบบโกอินเตอร์ บันเทิง

ด่วน บุกจับ เต้ย ท็อปโมเดล ตุ๋นเงิน 10 ล้าน อ้างพาเดินแบบโกอินเตอร์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลสอบท้องถิ่นปี 68 อยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้อง นัดถกวันนี้ (23 ธ.ค.) รู้ผลเร็วๆ นี้ เศรษฐกิจ

ใกล้รู้ผล ประกาศผลสอบท้องถิ่น 68 นัดถก 23 ธันวาคม ติดตามผ่านเว็บไซต์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เยอรมนีรถชนป้ายรถเมล์ ข่าวต่างประเทศ

เยอรมนีระทึก! “หนุ่มควบออดี้” พุ่งชนคนรอรถเมล์เจ็บสาหัส คุมตัวสอบเครียดหาแรงจูงใจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อาร์เซนอล พบ คริสตัล พาเลซ ดูบอลสด ฟุตบอลคาราบาว คัพ 2025/26 วันที่ 23 ธ.ค. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อนุทิน ส่ง ส.ค.ส. ปีใหม่ 2569 อวยพรคนไทย พร้อมส่งกำลังใจถึงทหารกล้า ข่าว

อนุทิน ส่ง ส.ค.ส. ปีใหม่ 2569 อวยพรคนไทย พร้อมส่งกำลังใจถึงทหารกล้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดาราสาวบราซิล 20 ปี ข่าวต่างประเทศ

น่ากลัว! คลิปสตอล์กเกอร์คลั่งรัก “ดาราสาวบราซิล” จ้างนักสืบสะกดรอยนาน 20 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกครึ่งไทย-เขมร โพสต์ขอบคุณ &#039;ทรัมป์&#039; เชื่อมั่นไทยเริ่มสงคราม ข่าว

ลูกครึ่งไทย-เขมร ขอบคุณ ‘ทรัมป์’ เชื่อไทยเริ่มสงคราม ลั่น แค่อยากได้สันติภาพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวบ 4 หนุ่มเมียนมา บินโดรนป่วนสุวรรณภูมิ อ้างมาซื้อจากไทย เพื่อขายต่อกองทัพเมียนมา ข่าว

รวบ 4 หนุ่มเมียนมา บินโดรนป่วนสุวรรณภูมิ อ้างมาซื้อจากไทย เพื่อขายต่อกองทัพเมียนมา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เขมร แถลงการณ์ด่วน สั่งปชช. &#039;รีพอร์ต-กดโกรธ&#039; เพจไทย อ้างผลิตเฟกนิวส์ ข่าว

เขมร แถลงการณ์ด่วน สั่งปชช. ‘รีพอร์ต-กดโกรธ’ เพจไทย อ้างผลิตเฟกนิวส์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” เปิดตัวแผนสร้างกองเรือรบใหม่ พร้อมต่อเรือยักษ์ชื่อตัวเอง “Trump-class” มุ่งทวงคืนเจ้าทะเลจากจีน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยิงบนทางด่วนวันนี้ ข่าวอาชญากรรม

รู้ตัวคนร้ายแล้ว ยิงกันบนทางด่วน! ผบช.น. เปิดข้อมูลสำคัญ “ผู้เช่ารถอัลพาร์ดสีขาว”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลีเดีย ศรัณย์รัชต์ ฟาดแรง คู่กรณีไม่สำนึกผิด เลยจุดไกล่เกลี่ย ยันเดินหน้าเอาผิดถึงที่สุด! บันเทิง

ลีเดีย ศรัณย์รัชต์ ฟาดแรง คู่กรณีไม่สำนึกผิด เลยจุดไกล่เกลี่ย ยันเดินหน้าเอาผิดถึงที่สุด!

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เงินบาทแข็งค่า ผิดปกติ แตะ 31.15 บาทต่อดอลลาร์ ทุบสถิติรอบ 4 ปีครึ่ง เศรษฐกิจ

เงินบาทแข็งค่า ผิดปกติ แตะ 31.15 บาทต่อดอลลาร์ ทุบสถิติรอบ 4 ปีครึ่ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สบายใจได้ “ช่อ พรรณิการ์” ยันไม่ฟ้อง “ดัง พันกร” ปมโพสต์ข้อความพาดพิง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

โพสต์ล่าสุด ชาล็อต หลัง ณวัฒน์ เตือนสติแรง เผยคำสัญญาซึ้ง แฟน ๆ ส่งกำลังใจ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แบม ไพลิน VS อดีตสามี ยังไม่จบ จากปมประกันลูกขาด ลามแฉถูกเหยียดหยาม นอกใจ บันเทิง

แบม ไพลิน VS อดีตสามี ยังไม่จบ จากปมประกันลูกขาด ลามแฉถูกเหยียดหยาม นอกใจ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลือหึ่ง หลังปีใหม่เตรียมเจอ ‘ฟ้องร้องครั้งใหญ่ที่สุด’ โดนทุกวงการ นักการเมือง สื่อ ยันคนดังนางงาม ข่าว

ลือหึ่ง หลังปีใหม่เตรียมเจอ ‘ฟ้องร้องครั้งใหญ่ที่สุด’ โดนทุกวงการ นักการเมือง สื่อ ยันคนดังนางงาม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดขุมทรัพย์ 6 รมว. ภูมิใจไทย รวยสุด ศุภมาส 1 พันล้านบาท เศรษฐกิจ

เปิดขุมทรัพย์ 6 รมว. ภูมิใจไทย รวยสุด ศุภมาส 1 พันล้านบาท

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 23 ธ.ค. 2568 16:43 น.| อัปเดต: 23 ธ.ค. 2568 16:43 น.
74
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กกต. คอนเฟิร์ม &quot;อินฟลูเอนเซอร์-ยูทูปเบอร์&quot; ลงสมัคร สส.ได้ ยันไม่ผิดกฎถือหุ้นสื่อ

กกต. คอนเฟิร์ม “อินฟลูเอนเซอร์-ยูทูปเบอร์” ลงสมัคร สส.ได้ ยันไม่ผิดกฎถือหุ้นสื่อ

เผยแพร่: 23 ธันวาคม 2568
เกาหลีใต้ มิตรแท้ บริจาคเงินช่วยน้ำท่วมภาคใต้ไทย 16 ล้านบาท

เกาหลีใต้ มิตรแท้ บริจาคเงินช่วยน้ำท่วมภาคใต้ไทย 16 ล้านบาท

เผยแพร่: 23 ธันวาคม 2568

ไม่ปล่อยผ่าน! ปธ.โอลิมปิคไทยเตรียมเรียกตัวนายกส.มวยไทย แจงปมล็อกผลซีเกมส์ 2025 ทำไทยชวดเหรียญทอง

เผยแพร่: 23 ธันวาคม 2568
ล้อมจับอัลพาร์ดขาว

ด่วน! ล้อมจับ “อัลพาร์ดขาว” มือยิงคนขับโบลท์ดับบนทางด่วน อึ้ง! มีหมายจับติดตัว

เผยแพร่: 23 ธันวาคม 2568
Back to top button