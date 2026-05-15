บันเทิง

“วาคานะ ยามาซากิ” นักพากย์เจ้าของเสียง “โมริ รัน” เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 61 ปี

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 15 พ.ค. 2569 11:10 น.| อัปเดต: 15 พ.ค. 2569 11:12 น.
62

วาคานะ ยามาซากิ นักพากย์เจ้าของเสียง โมริ รัน จากยอดนักสืบจิ๋วโคนัน เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 61 ปี หลังจากเข้ารักษาอาการป่วยเมื่อช่วงเดือนกุมภา

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม สำนักข่าว นิวส์.ไลฟ์ดอร์ แจ้งข่าวเศร้าว่า วาคานะ ยามาซากิ เจ้าของเสียงพากย์ โมริ รัน จากยอดนักสืบจิ๋วโคนัน เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 61 ปี

โดยทางเอเจนซี่อาโอนิ แจ้งว่าเธอเสียชีวิตเมื่อวันที่ 18 เมษายนที่ผ่านมา พร้อมระบุว่าเธอเข้ารับการรักษาจากอาการป่วย แต่แม้จะพยายามมาก แต่เธอก็เสียชีวิตอย่างสงบ อย่างไรก็ตามไม่ได้ระบุเพิ่มเติมว่านางยามาซากิเสียชีวิตจากโรคอะไร

ทั้งนี้ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ทางต้นสังกัดได้แจ้งว่าเธอจะหยุดงานพากย์ทุกอย่างตามคำสั่งของแพทย์เพื่อเข้ารับการรักษาตัว ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว อาคาเมิ โอคามูระ ได้รับบทเป็น โมริ รัน แทน

สำหรับ วาคานะ ยามาซากิ นั้นมีผลเด่นๆเช่น รัน โมริ, อายาเนะ จากซีรีย์เกมส์ เดดออร์ อะไลฟ์ รวมถึงเคยรับบทเป็นนามิ จากวันพีช ในช่วงสั้นๆ ในตอนที่ 70-78 ด้วย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
&quot;หวาย ปัญญริสา&quot; เรียกสติสังคม เลิกตั้งข้อสงสัย วอนเห็นใจ ผู้ที่กล้าเผยความเจ็บปวด บันเทิง

“หวาย ปัญญริสา” เรียกสติสังคม เลิกตั้งข้อสงสัย วอนเห็นใจ ผู้ที่กล้าเผยความเจ็บปวด

1 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

เศร้า! นักพากย์ “โซโนโกะ” โพสต์อาลัย “วาคานะ ยามาซากิ” เพื่อนกันตลอดไป

6 นาที ที่แล้ว
เกิดอะไรขึ้น? ดาราหนุ่ม โพสต์ข้อความเศร้า ทำชาวเน็ตกังวัล หวั่นขาเตียงหัก บันเทิง

เกิดอะไรขึ้น? ดาราหนุ่ม โพสต์ข้อความเศร้าคู่ลูกชาย ทำชาวเน็ตกังวัล หวั่นขาเตียงหัก

7 นาที ที่แล้ว
เบียร์ เดอะวอยซ์ ถาม หนุ่ม กรรชัย ทำไมตอนเรื่องตนโทรตามจัง หลังไม่เชิญทราย-พาย ข่าว

เบียร์ เดอะวอยซ์ ตัดพ้อ พี่หนุ่ม ถูกโทรจี้ออกรายการ น้อยใจ ไม่ใช่นักธุรกิจหมื่นล้าน

20 นาที ที่แล้ว
ฮือฮา! พบฟอสซิล &quot;นาคาไททัน&quot; ไดโนเสาร์ยักษ์ สายพันธุ์ใหม่ ใหญ่สุดในอาเซียน ข่าวต่างประเทศ

ฮือฮา! ยืนยันฟอสซิล “นาคาไททัน” ไดโนเสาร์ยักษ์ สายพันธุ์ใหม่ ใหญ่สุดในอาเซียน

26 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคเพื่อไทย ร่อนจดหมาย เดินหน้าผลักดันคุ้มครองผู้ถูกกระทำรุนแรงในครอบครัว

33 นาที ที่แล้ว
ผลสอบ ก.พ. 69 ภาค ก. e-Exam รอบ 1-5 ประกาศแล้ววันนี้ ข่าว

เช็กด่วน ผลสอบ ก.พ. 69 ภาค ก. e-Exam รอบ 1-5 ประกาศแล้ววันนี้ 15 พ.ค.

33 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

“วาคานะ ยามาซากิ” นักพากย์เจ้าของเสียง “โมริ รัน” เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 61 ปี

48 นาที ที่แล้ว
ส่งกำลังใจ! พริมโรส กัญญารักษ์ ไปแคสติ้ง ลุ้นเป็นนางฟ้า วิกตอเรียส์ ซีเคร็ต บันเทิง

ส่งกำลังใจ! พริมโรส กัญญารักษ์ ไปแคสติ้ง ลุ้นเป็นนางฟ้า วิกตอเรียส์ ซีเคร็ต

57 นาที ที่แล้ว
โย่ง เชิญยิ้ม ให้กำลังใจ สังข์ดอกสะเดาป่วยมะเร็ง ข่าวกีฬา

โย่ง เชิญยิ้ม เล่านาที สังข์ ดอกสะเดา ป่วยวิกฤติ เพิ่งได้คุยกัน ก่อนอาการทรุดหนัก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

พิพิธภัณฑ์สหรัฐฯงง โดนใบสั่งขับรถเร็ว แต่รถจากซีรีย์ดังไม่เคยวิ่งไปไหน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แก้วตา อดีต สส.พรรคประชาชน ให้กำลังใจ ทราย สก็อต ชี้ อย่าให้ความเงียบปกป้องคนผิด ข่าว

แก้วตา อดีต สส.พรรคประชาชน ให้กำลังใจ ทราย สก็อต ชี้ อย่าให้ความเงียบปกป้องคนผิด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมอุทยานฯ สั่งตรวจสอบ หลังผลสำรวจเผย ติดท็อป 10 หน่วยงานรัฐ รับสินบน ข่าว

กรมอุทยานฯ สั่งตรวจสอบ หลังผลสำรวจเผย ติดท็อป 10 หน่วยงานรัฐ รับสินบน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพเรือ ยืนยันอาวุธปืนของ “หมิงเฉิน ซัน” หนุ่มจีนซุก C4 ไม่ได้หลุดจากกองทัพ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สื่อเขมรอ้าง รัฐบาลไทย เปิดตัวแคมเปญ &quot;ไทยช่วยไทย&quot; ลอกเลียนแบบ &quot;เขมรใช้เขมร&quot; ข่าวต่างประเทศ

สื่อเขมรอ้าง รัฐบาลไทย เปิดแคมเปญ “ไทยช่วยไทย” ลอกเลียนแบบ “เขมรใช้เขมร”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ป๊อก สามีมาร์กี้ สำนึกผิดปมกดไลก์ มายด์ แต่ทัวร์ลงต่อ &quot;ขอโทษสังคมแต่ไม่ขอโทษทราย&quot; บันเทิง

ป๊อก สามีมาร์กี้ สำนึกผิดปมกดไลก์ มายด์ ทัวร์ลงต่อ “ขอโทษสังคมแต่ไม่ขอโทษทราย”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราชกิจจาฯ ประกาศพรรคพลังท้องถิ่นไท สิ้นสภาพพรรคการเมือง ข่าวการเมือง

ราชกิจจาฯ ประกาศ พรรคการเมืองสิ้นสภาพ แจงสาเหตุ มีผลทันที

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สหภาพไรเดอร์ นัดวันนี้ 12.00-13.00 น. ปิดแอป เรียกร้องคุ้มครองสิทธิแรงงาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หญิงกัมพูชาอ้างเป็นแม่แท้ แม็ดดอกซ์ ลูกบุญธรรมโจลี ลั่นไม่ได้ตั้งใจทิ้งลูก ข่าวต่างประเทศ

แอนเจลีนา โจลี อึ้ง หญิงกัมพูชาอ้างเป็นแม่แท้ๆ แม็ดดอกซ์ เรียกเงิน 120 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นิกกี้ มินาจ เล่าสาเหตุชอบ &quot;ทรัมป์&quot; เพราะโดนบุกบ้าน แต่ไม่มีฝ่ายซ้ายช่วย บันเทิง

นิกกี้ มินาจ เล่าสาเหตุชอบ “ทรัมป์” เพราะโดนบุกบ้าน แต่ไม่มีฝ่ายซ้ายช่วย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เหว่ง เทพลีลา ขอโทษ ทราย สก๊อต กดไลก์เพราะสงสารเด็ก ซัดชาวเน็ตด่าแรงถึงลูก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เมียนมา ออกร่างกฎหมายลงโทษประหารชีวิต-จำคุกตลอดชีวิต ปราบแก๊งสแกมเมอร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เบียร์ เดอะวอยซ์ ฟาดเจ็บปม &#039;ทราย สก๊อต&#039; ลั่นเห็นใจ แต่เรื่องท้องไม่เกี่ยว บันเทิง

เบียร์ เดอะวอยซ์ ฟาดเจ็บปม ‘ทราย สก๊อต’ ลั่นเห็นใจ แต่เรื่องท้องไม่เกี่ยว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก เข้าใจดรามากดไลก์ มายด์ ลภัสลัล ยันต่อต้านการล่วงละเมิด เสียใจกับผู้เสียหาย บันเทิง

ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก เข้าใจดรามากดไลก์ มายด์ ลภัสลัล ยันต่อต้านการล่วงละเมิด เสียใจกับผู้เสียหาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สีหศักดิ์” คุยอิหร่าน ถกเรื่องช่องแคบฮอร์มุซ ไทยยังตกค้างอยู่ 7-8 ลำ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 15 พ.ค. 2569 11:10 น.| อัปเดต: 15 พ.ค. 2569 11:12 น.
62
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เบียร์ เดอะวอยซ์ ถาม หนุ่ม กรรชัย ทำไมตอนเรื่องตนโทรตามจัง หลังไม่เชิญทราย-พาย

เบียร์ เดอะวอยซ์ ตัดพ้อ พี่หนุ่ม ถูกโทรจี้ออกรายการ น้อยใจ ไม่ใช่นักธุรกิจหมื่นล้าน

เผยแพร่: 15 พฤษภาคม 2569
ฮือฮา! พบฟอสซิล &quot;นาคาไททัน&quot; ไดโนเสาร์ยักษ์ สายพันธุ์ใหม่ ใหญ่สุดในอาเซียน

ฮือฮา! ยืนยันฟอสซิล “นาคาไททัน” ไดโนเสาร์ยักษ์ สายพันธุ์ใหม่ ใหญ่สุดในอาเซียน

เผยแพร่: 15 พฤษภาคม 2569

พรรคเพื่อไทย ร่อนจดหมาย เดินหน้าผลักดันคุ้มครองผู้ถูกกระทำรุนแรงในครอบครัว

เผยแพร่: 15 พฤษภาคม 2569
ผลสอบ ก.พ. 69 ภาค ก. e-Exam รอบ 1-5 ประกาศแล้ววันนี้

เช็กด่วน ผลสอบ ก.พ. 69 ภาค ก. e-Exam รอบ 1-5 ประกาศแล้ววันนี้ 15 พ.ค.

เผยแพร่: 15 พฤษภาคม 2569
Back to top button