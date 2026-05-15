“วาคานะ ยามาซากิ” นักพากย์เจ้าของเสียง “โมริ รัน” เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 61 ปี
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม สำนักข่าว นิวส์.ไลฟ์ดอร์ แจ้งข่าวเศร้าว่า วาคานะ ยามาซากิ เจ้าของเสียงพากย์ โมริ รัน จากยอดนักสืบจิ๋วโคนัน เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 61 ปี
โดยทางเอเจนซี่อาโอนิ แจ้งว่าเธอเสียชีวิตเมื่อวันที่ 18 เมษายนที่ผ่านมา พร้อมระบุว่าเธอเข้ารับการรักษาจากอาการป่วย แต่แม้จะพยายามมาก แต่เธอก็เสียชีวิตอย่างสงบ อย่างไรก็ตามไม่ได้ระบุเพิ่มเติมว่านางยามาซากิเสียชีวิตจากโรคอะไร
ทั้งนี้ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ทางต้นสังกัดได้แจ้งว่าเธอจะหยุดงานพากย์ทุกอย่างตามคำสั่งของแพทย์เพื่อเข้ารับการรักษาตัว ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว อาคาเมิ โอคามูระ ได้รับบทเป็น โมริ รัน แทน
สำหรับ วาคานะ ยามาซากิ นั้นมีผลเด่นๆเช่น รัน โมริ, อายาเนะ จากซีรีย์เกมส์ เดดออร์ อะไลฟ์ รวมถึงเคยรับบทเป็นนามิ จากวันพีช ในช่วงสั้นๆ ในตอนที่ 70-78 ด้วย
