ด่วน! คุมตัว ทหารเรือ-อดีตทหารเรือ โยงคดีหนุ่มจีนซุกคลังอาวุธพัทยา

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 10 พ.ค. 2569 17:56 น.| อัปเดต: 10 พ.ค. 2569 17:56 น.
ด่วน! คุมตัว 3 จ่าทหารเรือ สรุปคดีหนุ่มจีนซุกคลังอาวุธพัทยา จ่าแหบโต้ลั่นไม่ได้ขายปืน M4
ตำรวจขยายผลอุบัติเหตุรถคว่ำ นำไปสู่การทลายคลังระเบิดและปืนเถื่อนในชลบุรี ล่าสุดคุมตัวนายทหารเรือ 3 นายสอบเครียด ฐานพัวพันการจัดหาอาวุธให้ชาวต่างชาติ

อัปเดตปมร้อนสะเทือนวงการสีกากี หลังตำรวจขยายผลจากอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำของชาวต่างชาติ นำไปสู่การตรวจค้นบ้านพักและพบอาวุธสงครามจำนวนมาก ก่อนสาวลึกถึงตัวการ ทหารเรือ และ อดีตทหารเรือ ผู้ถูกระบุว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการจัดหาปืน M4 ให้กับนายหมิงเฉิน ซัน อายุ 31 ปี สัญชาติจีน

จุดเริ่มต้น อุบัติเหตุรถพลิกคว่ำที่นาจอมเทียน

อ้างอิงข้อมูลจากเฟซบุ๊ก เพจ Drama-addict ที่ได้แชร์ข่าวจากเฟซบุ๊ก เพจ Thairath – ไทยรัฐออนไลน์ ระบุว่า เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.นาจอมเทียน เข้าจับกุม นายหมิงเฉิน ซัน อายุ 31 ปี สัญชาติจีน และ นางสาว A, YU-HSIN อายุ 33 ปี สัญชาติไต้หวัน หลังประสบอุบัติเหตุขับรถเก๋งพลิกคว่ำในพื้นที่

ระหว่างตรวจสอบภายในรถ เจ้าหน้าที่พบอาวุธปืนพร้อมแม็กกาซีน จึงขยายผลเข้าตรวจค้นบ้านพักภายใน ซอยห้วยใหญ่ และพบของกลางจำนวนมหาศาล ประกอบด้วย

  • อาวุธปืนสงคราม
  • วัตถุระเบิดชนิดแรงทำลายล้างสูง
  • วัตถุระเบิดสังหารบุคคล
  • ระเบิดขว้าง รวม 10 ลูก
  • อุปกรณ์ประกอบวัตถุระเบิด
  • น้ำมันจำนวนมาก

เจ้าหน้าที่ตรวจยึดไว้เป็นหลักฐานทั้งหมด พร้อมควบคุมตัวผู้ต้องหาดำเนินคดีตามกฎหมาย

“จ่าแหบ” อดีตทหารเรือ ผู้ติดต่อขายปืน M4

ตำรวจขยายผลคุมตัว นายปฐมพล หลวงชัย หรือ “จ่าแหบ” อายุ 37 ปี อดีตทหารเรือ สังกัดสัตหีบ ซึ่งระบุว่าเป็นผู้ติดต่อซื้อปืน M4 ให้กับชาวจีน

ทั้งนี้ ประวัติของ “จ่าแหบ” เคยเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีอื้อฉาว โดยร่วมกับพวกอีก 7 คน ใช้อาวุธปืน ปล้นรถขนเงินของบริษัท แซมโก้ จำกัด ภายในปั๊มน้ำมันตรงข้ามห้างสรรพสินค้าย่านพัทยาใต้ จ.ชลบุรี และถูกจับกุมในเวลาต่อมาที่สถานีขนส่งหมอชิต อย่างไรก็ตาม ในชั้นจับกุมเจ้าตัวให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา

“จ่าบอย” สีหน้าเคร่งเครียด ปิดปากเงียบ

ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่นำตัว “จ่าบอย” หรือ นายวัชรินทร์ ทหารเรือที่ยังรับราชการ ผู้จัดหาปืนให้กับชาวจีน มาสอบสวนเพิ่มที่ สภ.นาจอมเทียน

หลังสอบปากคำในห้องสืบสวนนานร่วม 1 ชั่วโมง ตำรวจคุมตัวจ่าบอยออกมาเพื่อย้ายเข้าห้องสอบสวนช่วงเวลา 14:00 น. ผู้สื่อข่าวสังเกตเห็นว่าเจ้าตัวมีสีหน้าเคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัด และไม่ยอมตอบคำถามถึงความสัมพันธ์กับนายหมิงเฉินและการซื้อขายปืน

“จ่าแหบ” โผล่ยืนยันบริสุทธิ์ “ถ้าค้าปืนคงรวยไปแล้ว”

เวลา 15:50 น. ชุดสืบสวน สภ.นาจอมเทียน คุมตัว พ.จ.อ.ปฐมพงศ์ หลวงชัย (ตำแหน่งตอนที่ถูกจับ) หรือ “จ่าแหบ” อายุ 52 ปี มาสอบปากคำ

จ่าแหบยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อขายปืนกับนายหมิงเฉิน เพิ่งทราบเรื่องตามข่าว และได้ให้ปากคำเบื้องต้นกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไปแล้ว โดยวันนี้เดินทางมายืนยันความบริสุทธิ์ใจ พร้อมขอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา หากจะดำเนินคดีกับตนเอง

ส่วนความสัมพันธ์กับ นายเมธี และ “จ่าบอย” หรือ นายวัชรินทร์ จ่าแหบยอมรับว่ารู้จักกันดี โดยเฉพาะจ่าบอย เนื่องจากเป็นทหารเรือด้วยกัน “ก็ต้องรู้จักกันเป็นธรรมดา ถ้าเป็นคนจัดหาปืนคงรวยไปแล้ว เพราะปืนกระบอกละหลายแสน” จ่าแหบกล่าว

“จ่าเมธี” คนกลางประสานงาน สวมหน้ากาก-หมวกปิดหน้า

เวลา 16:00 น. ชุดสืบสวน สภ.นาจอมเทียน คุมตัว พ.จ.อ.เมธี นารมย์ สังกัดทหารเรือ และเป็นการ์ดร้านอาหารแห่งหนึ่งใน จ.ชลบุรี เข้าสอบปากคำเพิ่มเติม

จ่าเมธีทำหน้าที่ ประสานงานหาปืนระหว่างนายคเชนทร์กับ “จ่าแหบ” ซึ่งเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวมาจากพื้นที่สัตหีบ จ.ชลบุรี

ระหว่างควบคุมตัวเข้าห้องสืบสวน จ่าเมธีสวมหน้ากากอนามัยและสวมหมวกปิดบังใบหน้า สีหน้าค่อนข้างเคร่งเครียด เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามถึงความสัมพันธ์ทั้งกับนายหมิงเฉินและ “จ่าแหบ” เจ้าตัวไม่ตอบคำถามใด ๆ

50
นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

