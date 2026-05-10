ด่วน! คุมตัว ทหารเรือ-อดีตทหารเรือ โยงคดีหนุ่มจีนซุกคลังอาวุธพัทยา
ตำรวจขยายผลอุบัติเหตุรถคว่ำ นำไปสู่การทลายคลังระเบิดและปืนเถื่อนในชลบุรี ล่าสุดคุมตัวนายทหารเรือ 3 นายสอบเครียด ฐานพัวพันการจัดหาอาวุธให้ชาวต่างชาติ
อัปเดตปมร้อนสะเทือนวงการสีกากี หลังตำรวจขยายผลจากอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำของชาวต่างชาติ นำไปสู่การตรวจค้นบ้านพักและพบอาวุธสงครามจำนวนมาก ก่อนสาวลึกถึงตัวการ ทหารเรือ และ อดีตทหารเรือ ผู้ถูกระบุว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการจัดหาปืน M4 ให้กับนายหมิงเฉิน ซัน อายุ 31 ปี สัญชาติจีน
จุดเริ่มต้น อุบัติเหตุรถพลิกคว่ำที่นาจอมเทียน
อ้างอิงข้อมูลจากเฟซบุ๊ก เพจ Drama-addict ที่ได้แชร์ข่าวจากเฟซบุ๊ก เพจ Thairath – ไทยรัฐออนไลน์ ระบุว่า เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.นาจอมเทียน เข้าจับกุม นายหมิงเฉิน ซัน อายุ 31 ปี สัญชาติจีน และ นางสาว A, YU-HSIN อายุ 33 ปี สัญชาติไต้หวัน หลังประสบอุบัติเหตุขับรถเก๋งพลิกคว่ำในพื้นที่
ระหว่างตรวจสอบภายในรถ เจ้าหน้าที่พบอาวุธปืนพร้อมแม็กกาซีน จึงขยายผลเข้าตรวจค้นบ้านพักภายใน ซอยห้วยใหญ่ และพบของกลางจำนวนมหาศาล ประกอบด้วย
- อาวุธปืนสงคราม
- วัตถุระเบิดชนิดแรงทำลายล้างสูง
- วัตถุระเบิดสังหารบุคคล
- ระเบิดขว้าง รวม 10 ลูก
- อุปกรณ์ประกอบวัตถุระเบิด
- น้ำมันจำนวนมาก
เจ้าหน้าที่ตรวจยึดไว้เป็นหลักฐานทั้งหมด พร้อมควบคุมตัวผู้ต้องหาดำเนินคดีตามกฎหมาย
“จ่าแหบ” อดีตทหารเรือ ผู้ติดต่อขายปืน M4
ตำรวจขยายผลคุมตัว นายปฐมพล หลวงชัย หรือ “จ่าแหบ” อายุ 37 ปี อดีตทหารเรือ สังกัดสัตหีบ ซึ่งระบุว่าเป็นผู้ติดต่อซื้อปืน M4 ให้กับชาวจีน
ทั้งนี้ ประวัติของ “จ่าแหบ” เคยเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีอื้อฉาว โดยร่วมกับพวกอีก 7 คน ใช้อาวุธปืน ปล้นรถขนเงินของบริษัท แซมโก้ จำกัด ภายในปั๊มน้ำมันตรงข้ามห้างสรรพสินค้าย่านพัทยาใต้ จ.ชลบุรี และถูกจับกุมในเวลาต่อมาที่สถานีขนส่งหมอชิต อย่างไรก็ตาม ในชั้นจับกุมเจ้าตัวให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
“จ่าบอย” สีหน้าเคร่งเครียด ปิดปากเงียบ
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่นำตัว “จ่าบอย” หรือ นายวัชรินทร์ ทหารเรือที่ยังรับราชการ ผู้จัดหาปืนให้กับชาวจีน มาสอบสวนเพิ่มที่ สภ.นาจอมเทียน
หลังสอบปากคำในห้องสืบสวนนานร่วม 1 ชั่วโมง ตำรวจคุมตัวจ่าบอยออกมาเพื่อย้ายเข้าห้องสอบสวนช่วงเวลา 14:00 น. ผู้สื่อข่าวสังเกตเห็นว่าเจ้าตัวมีสีหน้าเคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัด และไม่ยอมตอบคำถามถึงความสัมพันธ์กับนายหมิงเฉินและการซื้อขายปืน
“จ่าแหบ” โผล่ยืนยันบริสุทธิ์ “ถ้าค้าปืนคงรวยไปแล้ว”
เวลา 15:50 น. ชุดสืบสวน สภ.นาจอมเทียน คุมตัว พ.จ.อ.ปฐมพงศ์ หลวงชัย (ตำแหน่งตอนที่ถูกจับ) หรือ “จ่าแหบ” อายุ 52 ปี มาสอบปากคำ
จ่าแหบยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อขายปืนกับนายหมิงเฉิน เพิ่งทราบเรื่องตามข่าว และได้ให้ปากคำเบื้องต้นกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไปแล้ว โดยวันนี้เดินทางมายืนยันความบริสุทธิ์ใจ พร้อมขอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา หากจะดำเนินคดีกับตนเอง
ส่วนความสัมพันธ์กับ นายเมธี และ “จ่าบอย” หรือ นายวัชรินทร์ จ่าแหบยอมรับว่ารู้จักกันดี โดยเฉพาะจ่าบอย เนื่องจากเป็นทหารเรือด้วยกัน “ก็ต้องรู้จักกันเป็นธรรมดา ถ้าเป็นคนจัดหาปืนคงรวยไปแล้ว เพราะปืนกระบอกละหลายแสน” จ่าแหบกล่าว
“จ่าเมธี” คนกลางประสานงาน สวมหน้ากาก-หมวกปิดหน้า
เวลา 16:00 น. ชุดสืบสวน สภ.นาจอมเทียน คุมตัว พ.จ.อ.เมธี นารมย์ สังกัดทหารเรือ และเป็นการ์ดร้านอาหารแห่งหนึ่งใน จ.ชลบุรี เข้าสอบปากคำเพิ่มเติม
จ่าเมธีทำหน้าที่ ประสานงานหาปืนระหว่างนายคเชนทร์กับ “จ่าแหบ” ซึ่งเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวมาจากพื้นที่สัตหีบ จ.ชลบุรี
ระหว่างควบคุมตัวเข้าห้องสืบสวน จ่าเมธีสวมหน้ากากอนามัยและสวมหมวกปิดบังใบหน้า สีหน้าค่อนข้างเคร่งเครียด เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามถึงความสัมพันธ์ทั้งกับนายหมิงเฉินและ “จ่าแหบ” เจ้าตัวไม่ตอบคำถามใด ๆ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ทำไมคนจีนหาอาวุธซ้อมในไทยง่ายกว่าคนไทย แฉเบื้องหลังใช้คนไทยเป็นนกต่อ
- อธิบดีกรมการปกครอง สั่งเร่งตรวจสอบทะเบียนราษฎร 2 ชายจีน หลังภาพบัตรประชาชนหลุดว่อน
- ถ้าไม่มีรถคว่ำ! ไทยอาจไม่รู้ “หมิงเฉิน ซัน” ซุกระเบิดเตรียมพลีชีพใกล้พัทยา
แหล่งข้อมูลอ้างอิง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: