ป๊อก สามีมาร์กี้ สำนึกผิดปมกดไลก์ มายด์ ทัวร์ลงต่อ “ขอโทษสังคมแต่ไม่ขอโทษทราย”

ป๊อก ภัสสรกรณ์ สามี มาร์กี้ สำนึกผิดชี้แจงดรามาปมกดไลก์-คอมเมนต์โพสต์ มายด์ ลภัสลัล ทัวร์ลงต่อรอบสอง “ขอโทษสังคมแต่ไม่ขอโทษ ทราย สก๊อต”
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่ถูกชาวเน็ตหมายหัว สำหรับ ป๊อก ภัสสรกรณ์ สามี มาร์กี้ ราศรี หลังโผล่กดไลก์และคอมเมนต์ใต้โพสต์ของ มายด์ ลภัสลัล-พาย สุนิษฐ์ ออกมาโพสต์ชี้แจ้งพร้อมหลักฐานประเด็นร้อนในครอบครัวกับน้องชาย ทราย สก๊อต ซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้าน มาร์กี้ ก็ได้ออกมาโพสต์ขอโทษในอินสตาแกรมส่วนตัวไปแล้ว ตามที่ได้รายงานไปก่อนหน้านี้
มาร์กี้ ราศรี ขอโทษ ทราย สก๊อต ถ้าทำให้เจ็บปวด ยันไม่มีเจตนาทำร้ายใคร
ล่าสุดถึงคิวของ ป๊อก ภัสสรกรณ์ ที่ต้องออกมาโพสต์ขอโทษ และชี้แจงกับกระแสดรามาตีกลับที่เกิดขึ้นผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัว pokmindset โดยระบุว่า
“สวัสดีครับ ผมขอใช้พื้นที่นี้ขอโทษและชี้แจงถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ก่อนอื่นผมต้องขอโทษอย่างจริงใจ ที่ทําให้ทุกคนผิดหวัง ผมขอยืนยันว่า ผมไม่สนับสนุนการใช้ความ รุนแรงและการล่วงละเมิดในทุกรูปแบบไม่ว่ากับใครก็ตาม
ผมขอยอมรับความผิดพลาดนี้ไว้เป็นบทเรียน และจะระมัดระวังในการแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องละเอียดอ่อนภายในครอบครัว ผมต้องขอโทษทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบ ขอโทษจากใจจริง ๆ ครับ”
ภายหลังจากที่ ป๊อก สามี มาร์กี้ โพสต์ขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ไม่นาน ดรามาและทัวร์ระลอกสองก็เกิดขึ้นทันที โดยชาวเน็ตส่วนใหญ่ถามหาความจริงใจจากการขอโทษในครั้งนี้ เพราะดูเหมือนเป็นเนื้อความคล้าย ๆ กัน และสิ่งที่สำคัญไม่ใช่การขอโทษสังคม แต่ควรกล่าวขอโทษ ทราย สก๊อต ที่เป็นผู้ถูกกระทำมากกว่า
อ้างอิงจาก : IG pokmindset
