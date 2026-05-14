ช็อก! ผัวหึงโหด ฆ่าเมียน้อยนอกใจ ขนศพขึ้นรถ ขับมอบตัวถึงหน้าโรงพัก
เหตุสยองหน้า สภ.บางบัวทอง ชายฆาตกรรมเมียน้อยดับคาที่พัก ปมจับได้ปันใจให้ชายอื่น ด้านเมียหลวงรับเป็นคนโทรแจ้งตำรวจพร้อมสั่งให้ผู้ก่อเหตุพาร่างคนตายมามอบตัว
วันที่ 14 พฤษภาคม 2569 เกิดเหตุสะเทือนขวัญขึ้นที่หน้าสถานีตำรวจภูธรบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี มีชายคนหนึ่งขับรถเก๋งเข้ามาจอดหน้าโรงพักเพื่อขอเข้ามอบตัวกับตำรวจ พร้อมด้วยร่างของผู้เสียชีวิตนั่งมาตรงเบาะหน้าฝั่งผู้โดยสาร
เมื่อเจ้าหน้าที่เปิดประตูรถก็พบร่างของผู้หญิงวัยกลางคนเสียชีวิตอยู่ในสภาพปรับเบาะเอนนอน บริเวณใบหน้ามีรอยฟกช้ำเพราะโดนทำร้ายอย่างหนัก ฆาตกรเอาผ้าห่มคลุมร่างเอาไว้เพื่ออำพรางสายตาคนภายนอกให้ดูเหมือนคนนอนหลับปกติ รับสารภาพทำร้ายผู้หญิงจนนเสียชีวิต
สำหรับที่มาของโศกนาฏกรรม เพราะพิษหึงหวง ผู้ก่อเหตุมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับผู้ตายฉันชู้สาว ต่อมาเกิดปัญหาทะเลาะวิวาทรุนแรงจากปัญหารักสามเส้า เขาจึงลงมือทำร้ายร่างกายที่ห้องพักแห่งหนึ่งจนถึงแก่ความตาย
หลังจากรู้ตัวว่าเมียน้อยเสียชีวิต จึงโทรสารภาพกับเมียหลวง ทางด้านเมียหลวงจึงโทรศัพท์มาแจ้งเบาะแสกับตำรวจ สภ.บางบัวทอง ล่วงหน้า พร้อมกับออกคำสั่งให้สามีจัดท่านั่งผู้ตายเพื่อตบตาคนภายนอก อุ้มร่างใส่รถยนต์ขับมามอบตัวรับโทษตามกฎหมายที่โรงพัก
