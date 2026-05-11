ข่าวอาชญากรรม

อุกอาจภูเก็ต 2 วัยรุ่น ดักทำร้ายหนุ่ม ฉุดแฟนสาว ไปข่มขืนในม่านรูด

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 11 พ.ค. 2569 11:00 น.| อัปเดต: 11 พ.ค. 2569 10:56 น.
94

2 วัยรุ่นคล้ายเมายา ดักทำร้ายหนุ่มกลางดึก บริเวณสะพานร่วม 2 เมืองภูเก็ต ก่อนใช้อาวุธจี้บังคับฉุดแฟนสาวขึ้นรถจักรยานยนต์พาไปข่มขืนในม่านรูด แฟนหนุ่มรอดชีวิตแจ้งตำรวจบุกช่วยทัน

สำนักข่าวท้องถิ่นภูเก็ต รายงาน เกิดเหตุอุกอาจขึ้นในช่วงกลางดึกบริเวณสะพานร่วม 2 เขตอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ชายผู้เสียหายเดินทางขี่รถมอเตอร์ไซค์กับแฟนสาว จู่ๆ มีวัยรุ่นชาย 2 คนลักษณะคล้ายคนเมายาเสพติดเข้ามาดักหน้าหาเรื่อง

วัยรุ่นทั้ง 2 คนลงมือชกต่อยฝ่ายชายจนบาดเจ็บ จากนั้นคนร้ายใช้อาวุธจี้ข่มขู่บังคับแฟนสาวให้ขึ้นรถจักรยานยนต์หลบหนีหายไปในความมืด คนร้ายทิ้งฝ่ายชายไว้ในที่เกิดเหตุ

ฝ่ายชายเร่งขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่พร้อมผู้เสียหายออกติดตามค้นหาคนร้ายตามเส้นทางจนไปพบรถจักรยานยนต์จอดอยู่ที่โรงแรมม่านรูดแห่งหนึ่ง

เจ้าหน้าที่ตัดสินใจพังประตูห้องพักเข้าไป พบคนร้ายถอดเสื้อผ้าของแฟนสาวออกทั้งหมด คนร้ายกำลังลงมือกระทำชำเราเหยื่อ

ชายผู้เสียหายถ่ายคลิปวิดีโอไว้เป็นหลักฐานพร้อมเล่าเหตุการณ์ว่า “มันต่อยผม แล้วพาแฟนผมขึ้นรถ 2 คนพาไปโรงแรมไปข่มขืน ผมเลยแจ้งตำรวจให้มา ผมก็รีบตามไป ถึงก็พบเห็นว่าถอดเสื้อไปหมดแล้ว ขอร้องช่วยจับที เหมือนพวกมันจะเมายามาด้วย”

ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังรวบรวมข้อมูลเพื่อสรุปรายละเอียดของคดี ตลอดจนเตรียมแจ้งข้อกล่าวหาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

