เหว่ง เทพลีลา ขอโทษ ทราย สก๊อต กดไลก์เพราะสงสารเด็ก ซัดชาวเน็ตด่าแรงถึงลูก

เหว่ง เทพลีลา ขอโทษ ‘ทราย สก๊อต’ แจงปมกดไลก์ไอจี มายด์ ลภัสลัล เพราะสงสารเด็กในท้อง ก่อนกดยกเลิกหลังฟังคลิปเสียง เดือดสวนชาวเน็ตพาดพิงถึงลูกสาว ลั่น อย่าเกินเบอร์
ออกมาเคลื่อนไหวแล้ว สำหรับ พี่เหว่ง หรือ ภูศณัฎฐ์ การุณวงศ์วัฒน์ คอนเทนต์ครีเอเตอร์รายการเทพลีลา ที่ล่าสุดโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรม weng_go_home กล่าวขอโทษ ทราย สก๊อต หลังกดไลก์คำชี้แจงของ พาย สุนิษฐ์ ในไอจีของ มายด์ ลภัสลัล ยอมรับผิดกดหัวใจจริง ในฐานะที่ตนเป็นพ่อคนและเรื่องราวยังไม่ชัดเจน รู้สึกสงสารเด็กในท้องของนักแสดงสาวจึงอยากส่งกำลังใจให้ แต่เมื่อได้ฟังคลิปเสียงจากหนุ่มทรายแล้ว เจ้าตัวเห็นใจและหวังให้อีกฝ่ายมีความสุข โดยยืนยันว่าไม่สนับสนุนความรุนแรงที่เกิดขึ้นแน่นอน
“จากดราม่าเรื่องกดหัวใจนะครับ ขอใช้พื้นที่อธิบายในมุมพี่ครับ พี่กดหัวใจจริง ซึ่งเหตุผลคล้าย ๆ กับน้อง ๆ หลาย ๆ คน เพียงแต่พี่เพิ่มเติมตรงที่เราเป็นพ่อกับเรื่องราวที่ยังไม่ชัดเจน เรารู้สึกสงสารเด็กที่อยู่ในท้องว่าเค้าจะยังไงเมื่อโตขึ้นกับเหตุการณ์ที่เป็นแบบนี้ เลยกดหัวใจให้กําลังใจแม่ไป
พอหลังจากได้ฟังคลิปเสียงที่ทรายเปิด พี่ไม่สามารถคาหัวใจไว้ตรงนั้นได้ เพราะพอรู้เรื่องราวมากขึ้น พี่ไม่มีทางซัพพอร์ตวิดีโอนั้นแน่นอน และเป็นสาเหตุที่ที่กดหัวใจออกทันที
และพี่ต้องขอโทษทรายจริง ๆ เพราะสิ่งที่พี่ทําอาจจะไปกระทบจิตใจทรายได้ พี่ไม่มีทางเข้าข้างหรือเห็นด้วยกับความรุนแรงที่เกิดขึ้น
พี่คุยกับตุ๊กและที่ทํางานในเรื่องนี้ก่อนที่คลิปเสียงจะถูกปล่อยออกมาว่าถ้าเรื่องจริงนี่ ทรายน่าเห็นใจมากต้องอยู่กับเรื่องนี้มาตั้งกี่ปีแล้วจะกลับมาสุขได้ยังไง และอยากขอยืนยันว่าพี่ไม่ซัพพอร์ตเรื่องที่ไม่ถูกต้อง ตอนนี้ก็ยังคงเห็นใจทราย หวังให้น้องมีความสุขมากกว่าที่ผ่านมาและก็สงสารเด็กที่กําลังจะเกิดมาขอให้โลกใจดีกับหนูด้วย”
ต่อมาไม่นานเกิดกระแสดราม่าขึ้น หลังจาก เหว่ง เทพลีลา เจอคอมเมนต์ลามปามถึงลูกสาว ระบุว่า “อย่าใช้คําว่าถ้าเรื่องจริงค่ะ เพราะมันเรื่องจริง อย่าทําตัวอิกนอร์อุบาท ๆ ถ้าวันนึงเกิดขึ้นกับลูกตัวเองxูจะสมน้ำหน้าให้” หลังเจ้าตัวเห็นข้อความถึงกับเดือดจัดสวนกลับว่า “อันนี้เริ่มลามมาถึงลูกxูละ” และ “xึงอย่าเกินเบอร์”
