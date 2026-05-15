สื่อเขมรอ้าง รัฐบาลไทย เปิดแคมเปญ “ไทยช่วยไทย” ลอกเลียนแบบ “เขมรใช้เขมร”
สื่อเขมรอ้าง รัฐบาลไทย เปิดตัวแคมเปญ “ไทยช่วยไทย” ลอกเลียนแบบ “เขมรใช้เขมร” เพราะกัมพูชาทำแล้วประสบความสำเร็จ
สื่อกัมพูชารายงานว่า รัฐบาลไทยภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกูล เปิดตัวแคมเปญ “ไทยช่วยไทย” เพื่อบรรเทาปัญหาเศรษฐกิจที่กำลังตกต่ำอย่างหนัก หลังได้รับผลกระทบจากการปิดพรมแดนกับกัมพูชาและราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลาง โดยสื่อกัมพูชาระบุว่าแคมเปญดังกล่าวมีลักษณะลอกเลียนแบบมาจากแคมเปญ “เขมรใช้เขมร” ของกัมพูชาซึ่งประสบความสำเร็จมาก่อนหน้านี้
สื่อกัมพูชาชี้ว่า ไทยเล็งเห็นความสำเร็จของแคมเปญ “เขมรใช้เขมร” ที่ส่งผลให้ยอดขายสินค้าในประเทศกัมพูชาพุ่งสูงขึ้น จนทำให้สินค้าไทยไม่สามารถเจาะตลาดกัมพูชาได้อีก ในช่วงเดียวกัน ชาวกัมพูชายังร่วมกันบอยคอตสินค้าไทยอีกด้วย ผลที่ตามมาคือพ่อค้าชาวไทยหลายหมื่นรายต้องขาดทุนและล้มละลาย ก่อนจะหันมาตำหนิรัฐบาลของตนเองว่าบริหารจัดการปัญหาไม่ดีพอ
เมื่อวันที่ 12 พ.ค. ที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกูล พร้อมด้วย นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และรัฐมนตรีอีกหลายคน ร่วมกันเปิดตัวแคมเปญ “ไทยช่วยไทย” อย่างเป็นทางการที่ทำเนียบรัฐบาล โดยนายอนุทินและนางศุภจีนั่งรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเร่ขายสินค้ารอบทำเนียบรัฐบาล พร้อมชูสินค้าต่าง ๆ อาทิ น้ำมันพืชและผักผลไม้ เพื่อดึงดูดความสนใจจากประชาชนและสร้างภาพจำของแคมเปญให้ชัดเจนขึ้น
แคมเปญนี้เกิดขึ้นท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจที่ไทยเผชิญอยู่จากหลายปัจจัยพร้อมกัน ทั้งการใช้จ่ายในประเทศที่ลดลง หนี้ครัวเรือนที่พุ่งสูง ค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นจากสงครามในตะวันออกกลาง และการส่งออกสินค้าที่หยุดชะงักจากการปิดพรมแดนกับกัมพูชา ส่งผลให้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในประเทศตกต่ำถึงขีดสุด รัฐบาลจึงต้องเร่งออกมาตรการกระตุ้นให้ประชาชนหันมาสนับสนุนและใช้สินค้าภายในประเทศมากขึ้น
ที่มา: KBN
