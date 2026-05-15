พรรคเพื่อไทย ร่อนจดหมาย เดินหน้าผลักดันคุ้มครองผู้ถูกกระทำรุนแรงในครอบครัว

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 15 พ.ค. 2569 11:26 น.| อัปเดต: 15 พ.ค. 2569 11:26 น.
พรรคเพื่อไทย ร่อนจดหมาย เดินหน้าผลักดันคุ้มครองผู้ถูกกระทำรุนแรงในครอบครัว ยุติวงจรความรุนแรง เชื่อครอบครัวที่แข็งแรงคือรากฐานของประเทศ

พรรคเพื่อไทย ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “ข้อความถึงครอบครัวไทยทุกครอบครัว เนื่องในวันครอบครัวสากล 15 พฤษภาคม 2569

ครอบครัวคือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่ง ทั้งโอกาส ความฝัน ความมั่นคงปลอดภัย และคุณภาพชีวิตของคนทุกคน แต่เราตระหนักดีว่า สำหรับคนจำนวนไม่น้อย “บ้าน” ไม่ได้เป็นพื้นที่ปลอดภัยเสมอไป ยังมีความรุนแรงหลายรูปแบบถูกซ่อนไว้ ไม่มีใครมองเห็น และไม่มีใครกล้ายื่นมือเข้าช่วย

พรรคเพื่อไทย ในฐานะที่ทำหน้าที่ในฝ่ายนิติบัญญัติ และรับผิดชอบกระทรวงที่ดูแลชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนโดยตรง ขอยืนยันว่าเราจะไม่ปล่อยให้ความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องส่วนตัวอีกต่อไป พรรคเพื่อไทยเดินหน้าผลักดัน ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว ฉบับพรรคเพื่อไทย เพื่อยุติวงจรความรุนแรง เสริมกลไกคุ้มครองผู้ถูกกระทำอย่างเป็นรูปธรรม เปลี่ยนความเจ็บปวดที่ไม่มีใครเห็น ให้กลายเป็นการคุ้มครองที่จับต้องได้จริงในทางกฎหมาย
เพราะบ้านที่ปลอดภัย คือรากฐานของครอบครัวที่แข็งแกร่ง และครอบครัวที่แข็งแกร่งคือรากฐานของประเทศที่มีอนาคต”

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

