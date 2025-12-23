แฟนเล่านาทีรถอัลพาร์ด ประกบยิงคนขับดับ ใกล้ด่านเก็บเงินประชาชื่น
ตำรวจเร่งล่าตัวเร่งคนขับรถอัลพาร์ด ประกบยิงคนขับดับ ใกล้ด่านเก็บเงินประชาชื่น ทางพิเศษศรีรัช ขณะที่แฟนสาวเล่านาทีเกิดเหตุ
ร.ต.อ.นพดล หอมสมบัติ รองสารวัตร(สอบสวน) สน.ประชาชื่น รับแจ้งเหตุชายถูกอาวุธปืนยิงเสียชีวิตภายในรถยนต์ บริเวณหลังด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษศรีรัช ด่านประชาชื่น ฝั่งขาเข้า แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ เมื่อช่วงเวลาประมาณตี 4.50 น. ของวันที่ 23 ธ.ค. 68 จึงประสานกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุ ซึ่งอยู่ห่างจากด่านเก็บค่าผ่านทางประมาณ 200 เมตร บริเวณเชิงทางสะพานข้ามถนนประชาชื่น พบรถยนต์สีขาว ภายในพบศพผู้เสียชีวิตเป็นชายอายุ 34 ปี สภาพมีบาดแผลถูกอาวุธปืนยิงเข้าลำคอทะลุ 1 นัด นั่งเบาะคนขับจมกองเลือดอยู่ เจ้าหน้าที่จึงบันทึกรวบรวมหลักฐานในที่เกิดเหตุ โดยกั้นแนวพื้นที่บริเวณดังกล่าวไว้
จากการสอบปากคำ แฟนสาวของผู้เสียชีวิต ให้การว่า ก่อนเกิดเหตุผู้ตายได้ขับรถมารับตนจากห้องพักเพื่อไปที่บ้านย่านเพชรเกษม โดยใช้เส้นทางด่วนเมื่อมาถึงด่านเก็บค่าผ่านทางประชาชื่น ได้มีรถตู้หรู สีขาว ขับมาฝั่งซ้ายและพยายามเบี่ยงเลนกระทันหันเข้าด่านเก็บเงิน ตนจึงบอกให้แฟนหนุ่มชะลอรถเพื่อให้ รถตู้หรูสีขาวไปก่อน หลังจากผ่านด่านเก็บเงิน ตนได้เห็นรถตู้ขับชะลออยู่ โดยขณะที่แฟนหนุ่มขับรถขึ้นสะพาน จู่ๆ รถตู้ได้ขับมาประกบข้างฝั่งขวา และได้ลดกระจกประตูซ้ายลง ก่อนใช้อาวุธปืนยิงใส่แฟนหนุ่ม 3-4 นัด หลังก่อเหตุรถตู้คู่กรณี ได้ขับเร่งเครื่องหลบหนีมุ่งหน้าไปทางหมอชิต
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตรวจภาพกล้องวงจรปิดพบ รถอัลพาร์ด สีขาว ต้องสงสัยที่คาดว่าก่อเหตุ ขณะนี้อยู่ระหว่างติดตามเพื่อสอบสวนหาสาเหตุก่อนดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป
