สาวสูญเสียสามีนักวิ่งเทรล ขอคนเห็นเหตุการณ์ ช่วยเล่าบนนั้นเกิดอะไรขึ้น?

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 23 ธ.ค. 2568 10:18 น.| อัปเดต: 23 ธ.ค. 2568 10:26 น.
ภรรยาขอความช่วยเหลือ วอนคนที่อยู่หรือทราบเรื่องราว วันที่สามีร่วมงานวิ่งเทรล แต่เกิดเหตุไม่คาดฝัน ย้ำไม่มีเจตนาดราม่า แค่ใจสลายอยากรู้เรื่องราวจากไปของสามี

จากกรณีวานนี้ (22 ธ.ค.68) ได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ขอควาสช่วยเหลือลงกลุ่ม “ภูกระดึง..รักแล้วรักเลย” โดยเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2568 มีรายงานว่า นักวิ่งชายรายหนึ่งหมดสติระหว่างเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งเทรล ณ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง บริเวณ “ซำบอน” ก่อนจะเสียชีวิตในเวลาต่อมา สร้างความโศกเศร้าแก่ครอบครัว เพื่อนนักวิ่งและผู้ร่วมกิจกรรม

ล่าสุด ภรรยาของผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นชายที่ปรากฏในภาพกิจกรรมดังกล่าว ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ขอความกรุณาจากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ หรือผู้ที่ได้พูดคุยกับสามีของเธอในช่วงเวลาก่อนเกิดเหตุ ให้ช่วยเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมด เพื่อให้เธอได้รับรู้ถึงอาการ ความรู้สึก และเหตุการณ์ในนาทีสุดท้ายของคนรัก

***ขอความกรุณางดแสดงความเห็นที่เป็นการสั่งสอน ตักเตือน หรือส่อไปในทางตำหนิผู้เสียชีวิตและญาตินะคะ (คิดได้ แต่ไม่ต้องโพสต์ก็ได้ค่ะ) บางท่านอาจไม่ทราบรายละเอียดการดูแลสุขภาพของครอบครัวเรา ซึ่งบอกได้เต็มปากว่า เราทำเต็มที่แล้วจริงๆ การอ่านข้อความในเชิงตำหนิช่วงนี้ทำให้บอบช้ำมากกว่าเดิมค่ะ***

โพสต์นี้มีจุดประสงค์อยากทราบเหตุการณ์ตรงนั้น และต้องการกำลังใจให้คนอยู่ต่อยืนให้ไหวเท่านั้นค่ะ

สวัสดีค่ะ เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.68 สามีเรา (ชายในรูป) ร่วมกิจกรรมวิ่งเทรลที่ภูกระดึง แล้วเค้าหมดสติที่ซำบอน สุดท้ายเสียชีวิต เราอยากรู้ว่า บนนั้นเกิดอะไรขึ้น ? อาการเค้าเป็นยังไง เราเคยเจอคลิปในติ๊กต็อก เราเข้าไปถาม แต่อ่านไม่หมดคลิปก็โดนลบไป

มีใครที่อยู่ในเหตุการณ์พอจะเล่าให้เราได้รับรู้บ้างได้มั้ยคะว่า ตรงนั้นมันเกิดอะไรขึ้น ใครได้พูดคุยกับเค้า เค้าพูดอะไรบ้างคะ

“ทุกวันนี้เรายังใจสลายอยู่ ร้องไห้วันละหลายรอบ ทุกอย่างในชีวิตของเราคือเค้า แต่เราไม่มีโอกาสแม้แต่ได้รู้ว่าช่วงสุดท้ายก่อนเค้าจะแน่นิ่งไป เค้ารู้สึกยังไง เกิดอะไรขึ้น ใครพอทราบได้โปรดเล่าให้ได้รับรู้กันบ้างนะคะ คอมเม้นท์ก็ได้ inbox ก็ได้ค่ะ”

ภรรยาของนักวิ่งเทรล ยังบอกตอนนี้ได้แต่พูดกับคนรักที่จากไปทุกวันว่า รักสุดหัวใจ แต่ไม่รู้อีกฝ่ายจะได้ยินหรือไม่.

