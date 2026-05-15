สหภาพไรเดอร์ นัดวันนี้ 12.00-13.00 น. ปิดแอป เรียกร้องคุ้มครองสิทธิแรงงาน
สหภาพไรเดอร์ไทยพร้อมกับอีกหลายชาติ นัดวันนี้ 12.00-13.00 น. ปิดแอป เรียกร้องคุ้มครองสิทธิแรงงาน คุ้มครองความปลอดภัย
สหภาพไรเดอร์ ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “ด่วน!! พรุ่งนี้ (15 พ.ค. 69) ไรเดอร์ นัดปิดแอป ช่วงเวลา 12.00 – 13.00 น. พร้อมกันทั้ง กว่า 13 ประเทศ รวมประเทศ ไทย”
โดยทางสหภาพไรเดอร์ ระบุว่า “องค์กรแรงงานแพล็ตฟอร์มจากหลายประเทศ เข้าร่วมแคมเปญ “Global Switch Off” ในวันพรุ่งนี้ (15 พฤษภาคม 2569) โดยขอความร่วมมือจากสมาชิกล็อกออฟจากระบบ (ปิดแอป) เป็นเวลา 1 ชั่วโมง เพื่อส่งสัญญาณให้กับผู้แทนรัฐบาลที่จะเข้าประชุมประจำปีขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ให้มีการโหวตรับรอง (In Favour) อนุสัญญา (Convention)เกี่ยวกับการทำงานบนแพล็ตฟอร์ม ซึ่งถ้าออกเป็นอนุสัญญาและรัฐบาลแต่ละประเทศไปทำการลงสัตยาบัณ (ratify) จะทำให้การออกกฎหมายที่เกี่ยวกับการทำงานบนแพล็ตฟอร์มต้องสอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานสากลของ ILO
ปัจจุบัน อนุสัญญาฉบับนี้ยังเป็นตัวร่าง (ที่เรียกว่า รายงานฉบับสีฟ้า หรือ ILO Blue Report) ซึ่งองค์กรแรงงานต่าง ๆ ทั่วโลกกังวลว่า บริษัทแพล็ตฟอร์มต่าง ๆ (ที่ชอบบอกว่าตัวเองไม่ใช่นายจ้าง แต่เข้าประชุมประจำปี ILO ในฐานะ “องค์กรนายจ้าง”) พยายามจะล็อบบี่การออกอนุสัญญาฉบับนี้เพื่อปัดความรับผิดชอบของตัวเองให้มากที่สุด โดนโยนความรับผิดชอบไปให้ภาครัฐและตัวคนทำงาน
สมาพันธ์แรงงานสากล (International Trade Union Confederation – ITUC) องค์กรแรงงานที่มีสมาชิกกว่า 200 ล้านคน จาก 163 ประเทศ ได้ระบุประเด็นที่สำคัญที่ต้องมีการคุ้มครองและระบุถึงในอนุสัญญาตามนี้
-การคุ้มครองสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐานในการทำงาน (ILO core labour standards)
-สุขอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน
-การคุ้มครองคนทำงานจากจากความรุนแรงและการคุกคาม
-การระบุประเภทของการจ้างงานให้ตรงกับความสัมพันธ์ในการทำงาน และระบบประกันสังคมที่สอดคล้องกับความสัมพันธ์ในการทำงาน
-สิทธิการเข้าถึงข้อมูลและอัลกิริทึ่ม
-การคุ้มครองจากการปิดระบบที่ไม่เป็นธรรม
-กำหนดมาตรฐานในการระบุการตอบแทนที่เป็นธรรมและโปร่งใส รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนเต็มจำนวนสอดคล้องกับเวลาที่เกี่ยวข้องในการทำงานและการชดเชยต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการทำงาน
-กฎเกณฑ์เกี่ยวกับเวลาการทำงานและสิทธิในการออกจากระบบการทำงาน (log off)
-ข้อห้ามที่ชัดเจนต่อการหักเงินที่บริษัทกระทำต่อคนทำงานบนแพล็ตฟอร์มดิจิทัล
-คุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัว รวมทั้งทำให้เกิดการคุ้มครองต่อข้อมูลที่อ่อนไหว (sensitive)ของคนทำงาน
-ยืนยันการเข้าถึงกลไกการแก้ไขข้อพิพาทตามกฎหมายในประเทศที่มีการทำงานรวมทั้งมีกลไกการชดเชยความเสียหายที่มีประสิทธิภาพต่อคนทำงานบนแพล็ตฟอร์ม
ประเทศที่เข้าร่วม ได้แก่ โคลอมเบีย ไนจีเรีย แทนซาเนีย การ่า บราซิล เม็กซิโก เปรู ศรีลังกา เคนย่า อินโดนีเซีย กัมพูชา แอฟริกาใต้ ปานามา และ ไทย”
