โย่ง เชิญยิ้ม เล่านาที สังข์ ดอกสะเดา ป่วยวิกฤติ เพิ่งได้คุยกัน ก่อนอาการทรุดหนัก

โย่ง เชิญยิ้ม ส่งกำลังใจ สังข์ ดอกสะเดา เผยนาทีตลกรุ่นน้องบอกข่าวป่วยมะเร็งในไลฟ์สด ล่าสุดครอบครัวยกเลิกผ่าตัดและปั๊มหัวใจ ตามคำสั่งเสียของพ่อ
หลังจากลูกชาย สังข์ ดอกสะเดา อัปเดตอาการป่วยโรคมะเร็งของพ่อ ทางครอบครัวตัดสินใจยกเลิกการรักษาแบบผ่าตัดและยื้อชีวิตด้วยการปั๊มหัวใจ ตามที่พ่อขอและสั่งเสียไว้ ตอนแรกแพทย์พิจารณาจะให้เจาะคอเพื่อช่วยหายใจได้สะดวก แต่หลังประเมินอาการแล้ว เกรงว่าร่างกายอาจรับไม่ไหว หรือทรมาน ๆ ทั้งยังมีความเสี่ยงอาจเสียชีวิต ขณะนี้จึงได้แต่รักษาตามอาการ
ล่าสุด โย่ง เชิญยิ้ม หรือ พิเชษฐ์ เอี่ยมชาวนา รุ่นพี่ในวงการตลก ให้กำลังใจสังข์ ดอกสะเดา ขอให้หายจากอาการป่วยในเร็ววัน ขอให้คุณพระรักษาและเทวดาคุ้มครอง ย้อนเหตุการณ์เมื่อ 3- 4 วันที่แล้ว ตลกรุ่นน้องคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับตนเองในไลฟ์ พร้อมแจ้งข่าวว่ากำลังเป็นมะเร็ง
“เองต้องไม่เป็นอะไรนะสังข์เอ๊ยยย ขอให้เองหายเจ็บป่วยได้โดยไว เมื่อ 3-4 วันที่แล้ว พี่โย่งไลฟ์สดเองยังเข้ามาเล่นกับพี่ได้
เอง คอมเมนต์ในไลฟ์สดว่า ‘หมอบอก ผมเป็นมะโรง’ ขอให้คุณพระรักษา เทวดาคุ้มครอง”
อย่างไรก็ดี จากกระแสข่าวคุณพ่อล้มป่วยบางส่วนได้รับข่าวบิดเบือน ลูกชายตลกคนดังขอออกมาชี้แจงว่าคุณพ่อยังไม่เสีย ตอนนี้ทำทำการรักษาอาการ แม้ผ่าตัดเจาะคอสำเร็จแต่พ่อจะทรมานมาก ครอบครัวเลยตัดสินใจยกเลิกการรักษาแบบผ่าตัด เพื่อให้ตอนนี้พ่อได้อยู่กับทุกคนจนลมหายใจสุดท้าย
ความคืบหน้าล่าสุด ลูกชายของสังข์ ดอกสะเดา ออกมาอัปเดตว่า ขณะนี้กำลังรอผลเอกซเรย์ของคุณพ่ออยู่ หลังจากได้รับผลแล้วจะแจ้งให้ทุกท่านทราบอีกครั้ง และกล่าวขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้
