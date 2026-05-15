โหดไปมาก! แม่ค้าช็อกเจอ หัวแมวถูกตัดทิ้งให้ดูต่างหน้า ขณะให้อาหาร เชื่อถูกข่มขู่

Suriyen J. เผยแพร่: 15 พ.ค. 2569 09:34 น.| อัปเดต: 15 พ.ค. 2569 09:34 น.
เมื่อวันที่ 14 พ.ค. ที่ผ่านมา นางอุดม อายุ 67 ปี เจ้าของบ้านแม่ค้าขายอาหารตามสั่งในพื้นที่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี แจ้งผู้นำชุมชนและสื่อมวลชน หลังพบเหตุน่าสยองภายในที่จอดรถของบ้านตัวเอง โดยมีคนลักลอบนำหัวแมวมาวางทิ้งไว้ พร้อมภาพถ่ายเป็นหลักฐาน

นางอุดม เล่าว่าบ้านของตนอยู่ติดกับกำแพงวัด ก่อนหน้านี้มีแมวจรจากวัดข้ามมาอาศัยอยู่ด้วยกัน 4 ตัว เป็นแม่แมว 1 ตัวและลูกแมวอีก 3 ตัว เนื่องจากเป็นคนรักสัตว์จึงเลี้ยงดูและให้อาหารมาตลอด พร้อมทั้งจัดพื้นที่นอนบนชั้นปูนภายในที่จอดรถ และนำกระสอบป่านปูไว้ให้เป็นที่นอนอย่างเป็นสัดส่วน

วันที่ 13 พ.ค. เวลาประมาณ 10.00 น. นางอุดม นำอาหารมาให้แมวตามปกติ แต่สิ่งที่พบทำให้ตกใจอย่างมาก เพราะบนชั้นปูนที่เคยเป็นที่นอนของแมวกลับมีเพียง “หัวแมว” ถูกวางตั้งทิ้งไว้เพียง 1 หัว มีเลือดแต่สภาพยังคงนิ่มและตาค้างอยู่ ส่วนแมวตัวแม่พบอีกครั้งในตอนเช้า จึงรีบนำเชือกมาผูกล่ามไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกทำร้ายอีก ขณะที่ลูกแมวอีก 2 ตัวยังไม่ทราบชะตากรรม นางอุดมยอมรับว่าไม่แน่ใจว่าแมวที่ถูกตัดหัวเป็นเพศผู้หรือเพศเมีย เพราะไม่ทันสังเกต

นางอุดม เผยว่ารู้สึกหวาดกลัวอย่างมากจากเหตุการณ์ครั้งนี้ เพราะเป็นการกระทำที่โหดร้ายและเชื่อว่าเป็นการข่มขู่ เนื่องจากมีการนำหัวแมวมาวางไว้ในพื้นที่บ้าน หลังเหตุการณ์ นางอุดม ใช้มือปิดตาแมว ทำความสะอาด ทาแป้ง แล้วนำไปฝัง ช่วงเช้าวันเดียวกันยังได้ใส่บาตรและอุทิศส่วนกุศลให้กับแมวตัวดังกล่าวด้วย พร้อมกับสาปแช่งผู้ที่กระทำให้ได้พบเจอกับเหตุการณ์แบบเดียวกัน

ก่อนหน้านี้ นางอุดม ยังไม่ได้เข้าแจ้งความกับทางตำรวจ เพราะต้องการหลีกเลี่ยงปัญหาและไม่อยากมีความขัดแย้งกับใคร เนื่องจากเป็นแม่ค้าที่ต้องค้าขายในพื้นที่นี้ต่อไป จนต่อมา นางอุดม ได้เดินทางไปที่ สภ.เมืองจันทบุรี เพื่อแจ้งความหาผู้กระทำผิด

ที่มา: FB/ ข่าวเวิร์คพอยท์ 23 , FB/ ที่นี่ จันทบุรี

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

