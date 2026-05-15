แอนเจลีนา โจลี อึ้ง หญิงกัมพูชาอ้างเป็นแม่แท้ๆ แม็ดดอกซ์ เรียกเงิน 120 ล้าน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 15 พ.ค. 2569 10:07 น.| อัปเดต: 15 พ.ค. 2569 11:11 น.
หญิงกัมพูชาอ้างเป็นแม่แท้ แม็ดดอกซ์ ลูกบุญธรรมโจลี ลั่นไม่ได้ตั้งใจทิ้งลูก

โซเชียลแชร์คลิปหญิงชาวกัมพูชาอ้างเป็นแม่ผู้ให้กำเนิด แม็ดดอกซ์ ชีวัน โจลี-พิตต์ ลูกชายที่ แองเจลินา โจลี รับเลี้ยงเมื่อปี 2002 ลือสะพัดปมเรียกค่าเยียวยา 120 ล้านบาท ขณะที่หลักฐานทางกฎหมายและผลตรวจ DNA ยังไร้การยืนยัน

กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางบนโลกออนไลน์ หลังจากที่สื่อเขมร SVM KH ได้เปิดเผยเรื่องราวของหญิงชาวกัมพูชารายหนึ่ง ที่ไปปรากฏตัวในรายการโทรทัศน์พร้อมกล่าวอ้างว่า ตนเองคือแม่ผู้ให้กำเนิดที่แท้จริงของ แม็ดดอกซ์ ชีวัน โจลี-พิตต์ (Maddox Chivan Jolie-Pitt) ลูกชายบุญธรรมคนโตของซูเปอร์สตาร์ฮอลลีวูด แองเจลินา โจลี (Angelina Jolie)

หญิงคนดังกล่าวอ้างว่า ในอดีตเธอไม่ได้มีความตั้งใจที่จะทิ้งลูกชายไว้ที่บ้านเด็กกำพร้า แต่เกิดจากการพรากจากกันหรือความเข้าใจผิดบางประการในเวลานั้น นอกจากนี้ ในโซเชียลมีเดียยังมีการแชร์ข้อมูลอ้างว่า หญิงรายนี้ไม่ได้ต้องการขอลูกคืน แต่ต้องการเรียกร้องค่าเสียหายทางจิตใจเป็นจำนวนเงินสูงถึง 120 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ข้อกล่าวอ้างทั้งหมดยังคงเป็นเพียงกระแสข่าวลือบนโลกออนไลน์เท่านั้น จากการตรวจสอบเบื้องต้น ยังไม่พบการรายงานจากสำนักข่าวหลักระดับสากล เช่น AP, Reuters, BBC หรือ People ที่ออกมายืนยันเรื่องนี้แต่อย่างใด รวมถึงยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อย่างผลตรวจ DNA เอกสารคำร้องต่อศาล หรือแม้แต่คำชี้แจงอย่างเป็นทางการจากฝั่งของ แองเจลินา โจลี หรือตัวของแม็ดดอกซ์เอง

สำหรับประวัติของ แม็ดดอกซ์ เขาเกิดเมื่อปี 2001 ที่เมืองพระตะบอง ประเทศกัมพูชา แองเจลินา โจลี ได้รับอุปการะเขาเป็นบุตรบุญธรรมในปี 2002 ก่อนที่ แบรด พิตต์ (Brad Pitt) จะรับรองเป็นบุตรบุญธรรมร่วมในเวลาต่อมา

สาเหตุที่ประเด็นลักษณะนี้มักถูกจุดกระแสและได้รับความสนใจ ส่วนหนึ่งมาจากบริบททางประวัติศาสตร์ในช่วงปลายทศวรรษ 1990 ถึงต้นทศวรรษ 2000 ซึ่งการรับบุตรบุญธรรมจากกัมพูชาข้ามประเทศไปยังสหรัฐอเมริกา เคยมีประเด็นอื้อฉาวเกี่ยวกับการปลอมแปลงเอกสาร โดยเฉพาะคดีดังของ ลอรีน กาลินโด (Lauryn Galindo) นายหน้ารับอุปการะเด็กที่ถูกทางการสหรัฐฯ ดำเนินคดีฐานปลอมแปลงเอกสารและวีซ่าเด็กกำพร้า แม้จะยังไม่มีหลักฐานใดที่ชี้ชัดว่ากรณีของแม็ดดอกซ์เกี่ยวข้องกับความไม่โปร่งใสทางกฎหมายในเวลานั้นก็ตาม

กรณีล่าสุดที่เกิดขึ้นนี้ จึงไม่เพียงแต่เป็นกระแสดราม่าในวงการบันเทิง แต่ยังทำให้สังคมกลับมาตั้งคำถามถึงกระบวนการรับบุตรบุญธรรมข้ามประเทศ ความโปร่งใสของเอกสาร ไปจนถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กในการได้รับรู้รากเหง้าที่แท้จริงของตนเอง ซึ่งความจริงในคดีนี้จะเป็นอย่างไรนั้น สังคมคงต้องรอติดตามหลักฐานที่ชัดเจนกันต่อไป

Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

