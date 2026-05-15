ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก เข้าใจดรามากดไลก์ มายด์ ลภัสลัล ยันต่อต้านการล่วงละเมิด เสียใจกับผู้เสียหาย

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 15 พ.ค. 2569 09:42 น.| อัปเดต: 15 พ.ค. 2569 09:47 น.
ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก ช็อกหลังรู้ข่าว เข้าใจดรามากดไลก์ มายด์ ลภัสลัล ยันต่อต้านการล่วงละเมิด คลิปเสียงทำสะเทือนใจมาก เสียใจกับผู้เสียหาย

จากกรณีดรามาระหว่าง 2 พี่น้องตระกูลดัง ทราย สก๊อต และ พาย สุนิษฐ์ จนเกิดเป็นประเด็นร้อนที่ถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในขณะนี้ โดยหลังจากที่ ทราย สก๊อต ออกมาโพสต์คลิปเล่าปมวัยเด็กว่าถูกพี่ชายล่วงละเมิดทางเพศ

ต่อมาฝั่งของ พาย สก๊อต ก็ออกมาอัดคลิปชี้แจงทันทีผ่านอินสตาแกรมของภรรยาสาว “มาย ลภัสลัล” ว่า เรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง ทำให้มีเหล่าคนบันเทิงเข้ามากดไลก์และแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก ก่อนจะเกิดกระแสตีกลับ และมีการขุดหาว่ามีดาราคนไหนบ้างที่เข้าไปกดไลก์ จนชาวเน็ตแห่เอาทัวร์ไปลงดาราเหล่านั้นว่าไม่เห็นใจเหยื่อ หนึ่งในนั้นก็มีชื่อของ ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก เพื่อนซี้รุ่นพี่ของ มายด์ ลภัสลัล เข้าไปกดไลก์ด้วยเช่นกัน

ล่าสุด 14 พ.ค. 69 ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก ได้เดินทางมาร่วมงาน BABY BRIGHT SUN SUN BEACH CLUB ณ Cafe Casa Tropika บางแสน จ.ชลบุรี สื่อมวลชนจึงได้มีการสัมภาษณ์ถึงกระแสดรามาครั้งนี้ด้วย

ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก ให้สัมภาษณ์หลังเป็นหนึ่งในเพื่อนดาราที่ถูกนำชื่อไปแขวน เพราะกดไลก์โพสต์ของ มายด์ ลภัสลัล ชี้แจงประเด็นครอบครัวสามี พาย สก๊อต โดยระบุว่า

“เพิ่งบินกลับมาเมื่อวาน ก็เลยได้เห็นข่าวจริง ๆ จัง ๆ ยอมรับว่าตกใจมาก เพราะเพิ่งรู้เรื่องนี้พร้อม ๆ กับทุกคน ส่วนตัวไม่ได้รู้จักกับสามีของมายด์มาก่อน เพิ่งมีโอกาสได้เจอกันในวันแต่งงาน ก็เลยไม่ได้รู้รายละเอียดในครอบครัวของเขา ส่วนเรื่องคลิปเสียงที่ถูกปล่อยออกมารู้สึกเสียใจกับผู้เสียหาย สะเทือนใจและรับไม่ได้กับการล่วงละเมิดทางเพศในทุกกรณี

สำหรับเรื่องที่โดนเอาชื่อไปแขวนก็เข้าใจ เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นกระแสสังคมที่รุนแรง ก็เข้าใจว่าทำไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนั้น ส่วนตัวไม่ได้คุยกับมายด์เลย แล้วพอเขาโพสต์อะไรขึ้นมา มันก็เลยเป็นการสื่อสารที่อยากให้เขารู้ว่าเรายังอยู่ตรงนี้นะ ก็เป็นห่วงสุขภาพเขามาก ๆ

ส่วนเรื่องกดไลก์ไม่อยากให้ตีความแบบเหมารวมทั้งหมด ตัวเราเองและอีกหลาย ๆ คน เราก็มั่นใจว่าเขาตระหนักถึงความรุนแรงของเรื่องนี้ และไม่มีทางสนับสนุนการล่วงละเมิดทางเพศในทุกกรณี เพราะฉะนั้นก็ได้แต่ฝากความเป็นห่วงไปให้มายด์ เดี๋ยวเขาก็ต้องหาทางออกของตัวเองได้ ต่อให้ตอนนี้น้องจะหันไปเหมือนไม่เห็นใคร แต่ถ้าหันมาก็จะเห็นเราอยู่ตรงนี้”

ภาพจาก ; IG baifernbah, wjmild

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

