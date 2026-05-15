ข่าวการเมือง

ราชกิจจาฯ ประกาศ พรรคการเมืองสิ้นสภาพ แจงสาเหตุ มีผลทันที

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 15 พ.ค. 2569 10:17 น.| อัปเดต: 15 พ.ค. 2569 10:18 น.
ราชกิจจาฯ ประกาศพรรคพลังท้องถิ่นไท สิ้นสภาพพรรคการเมือง

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ กกต. เผยพรรคพลังท้องถิ่นไท สิ้นสภาพพรรคการเมือง หลังผู้บริหารมีมติเลิกพรรค

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เรื่อง พรรคพลังท้องถิ่นไทสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง โดยนางสาวประเสริฐศรี ศรีอักขรกุล หัวหน้าพรรค ทำหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ระบุว่าคณะกรรมการบริหารพรรคจัดการประชุมครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2568 ที่ประชุมมีมติให้เลิกพรรคพลังท้องถิ่นไทตามข้อ 100 ของข้อบังคับพรรคพลังท้องถิ่นไท พ.ศ. 2568

“ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศ นายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคท้องถิ่นไทย ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555 ต่อมานายทะเบียนได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค และข้อบังคับพรรคพลังท้องถิ่นไท ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2556 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 นั้น

นางสาวประเสริฐศรี ศรีอักขรกุล หัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท ได้มีหนังสือแจ้งต่อ นายทะเบียนพรรคการเมืองว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคพลังท้องถิ่นไท ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการบริหารพรรคพลังท้องถิ่นไทได้มีมติให้เลิกพรรคพลังท้องถิ่นไท ตามข้อ 100 ของข้อบังคับพรรคพลังท้องถิ่นไท พ.ศ. 2568 กรณีดังกล่าว จึงเป็นเหตุให้พรรคพลังท้องถิ่นไทสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตามมาตรา 91 วรรคหนึ่ง (7) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560

คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศให้พรรคพลังท้องถิ่นไทสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตามมาตรา 91 วรรคหนึ่ง (7) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ณรงค์ กลั่นวารินทร์ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง”

ราชกิจจาฯ ประกาศพรรคการเมืองสิ้นสภาพ
ภาพจาก : ratchakitcha

ข้อมูลจาก : ratchakitcha

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

