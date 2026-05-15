เบียร์ เดอะวอยซ์ ฟาดเจ็บปม ‘ทราย สก๊อต’ ลั่นเห็นใจ แต่เรื่องท้องไม่เกี่ยว
ย้อนรอยโพสต์เดือด เบียร์ ภัสรนันท์ ออกโรงป้อง ทราย สก๊อต สับแหลกประเด็นดราม่าครอบครัว ชี้ เรื่องท้องไม่เกี่ยว “ห้ามด่าเด็กที่ยังไม่เกิดนะคะ เขาไม่รู้เรื่องอะไรด้วย”
ดราม่าครอบครัวของ ทราย สก๊อต ยังคงร้อนแรงและลุกลามอย่างต่อเนื่องในโลกออนไลน์ บรรดาคนดังหลายคนต่างทยอยออกมาแสดงความเห็น ขอโทษ และชี้แจงจุดยืนของตนเอง หนึ่งในบุคคลที่สังคมกำลังจับตาอย่างใกล้ชิดคือ เบียร์ ภัสรนันท์ อัษฎมงคล หรือ เบียร์ เดอะวอยซ์ ซึ่งออกมาโพสต์ข้อความถึงประเด็นนี้หลายครั้งติดต่อกัน
ล่าสุดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2569 สาวเบียร์ได้ทิ้งบอมบ์ลูกใหญ่ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยระบุข้อความฟาดฟันสุดเจ็บแสบว่า “คือนี่ก็เห็นใจน้าาา แต่ถ้า ignore เรื่อง ขข ขอตีเก๊แล้วกัน เรื่องท้องไม่เกี่ยว” ประโยคนี้ทำให้ชาวเน็ตจำนวนมากตีความได้ทันทีว่า เธอกำลังสื่อถึงกระแสสังคมบางส่วนที่พยายามหยิบยกเรื่องการตั้งครรภ์มาเป็นเหตุผลในการให้กำลังใจ ท่ามกลางดราม่าข้อกล่าวหาล่วงละเมิดในครอบครัว ซึ่งเบียร์มองว่าสองเรื่องนี้คนละประเด็นกันอย่างสิ้นเชิง
การเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรก หากย้อนกลับไปช่วงคืนวันที่ 12 พฤษภาคม เบียร์เคยโพสต์วิจารณ์กลุ่มคนที่มักไล่ให้คนอื่นไปรักษาจิตเวช โดยชี้ให้เห็นว่าคนที่ควรหยุดพฤติกรรมก่อนคือกลุ่มคนที่ชอบบูลลี่ ใช้ความรุนแรง และแซะผู้อื่น
ต่อมาในช่วงเช้าวันที่ 13 พฤษภาคม หลังจากทรายเปิดเผยคลิปเสียงสะเทือนโซเชียล เบียร์ก็โพสต์ข้อความเดือดปุดๆ ว่า “ฟังแล้วใช่ไหม…. วงการบันเทิง เองงงง เอยยยยย” และตามด้วยประโยคสุดแซ่บว่า “วงการบันเทิงมันโง่ได้ขนาดนี้อะคิดดู 5555555 ดาราลบเมนต์กันไม่ทันเลย” ซึ่งหลายคนตีความว่าเป็นการพาดพิงถึงคนในวงการที่เคยแห่ไปคอมเมนต์หรือกดไลก์ให้กำลังใจฝั่งคู่กรณี ก่อนจะพากันลบหนีเมื่อกระแสตีกลับ
นอกจากนี้ เบียร์ยังแสดงความคิดเห็นเรื่องการมีบุตรว่า “คนเราอ่า ควรมีลูกเมื่อพร้อม ไม่ใช่มีลูกมาเอา content เรียกแสง” ซึ่งโพสต์ดังกล่าวจุดชนวนให้ชาวเน็ตแชร์และถกเถียงกันอย่างดุเดือด เพราะเนื้อหาไปแตะประเด็นการตั้งครรภ์ของคู่กรณีแบบเต็ม ๆ
แม้จะมีชาวเน็ตบางส่วนเข้ามาแซะว่าที่เธอออกตัวแรงเพราะ “อยากเป็นสะใภ้” แต่เบียร์ก็ตอกกลับอย่างชัดเจนว่า เธอเพียงแค่เห็นใจเหยื่อ ไม่เคยติดต่อส่วนตัว และไม่มีเจตนาเชิงชู้สาวแต่อย่างใด เธอย้ำจุดยืนว่าเข้าใจความรู้สึกของคนที่เป็นเหยื่อแต่ไร้อำนาจ และรู้สึกเหนื่อยหน่ายกับคนที่เข้าข้างผู้มีอำนาจหรือห่วงแต่ภาพลักษณ์ มากกว่าความเป็นมนุษย์ พร้อมทิ้งท้ายในคอมเมนต์ว่า เธอเลือกที่จะยืนหยัดแบบนี้และยอมโดนด่า เพื่อจะได้เจอคนที่เข้าใจเธอจริง ๆ
อย่างไรก็ตาม ดราม่าครั้งนี้เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาที่ละเอียดอ่อนมาก และอีกฝ่ายก็ออกมาชี้แจงพร้อมปฏิเสธข้อกล่าวหาแล้ว สังคมจึงต้องแยกแยะระหว่างความเห็นส่วนบุคคล กระแสโซเชียล และข้อเท็จจริงที่ต้องรอกระบวนการยุติธรรมตรวจสอบต่อไป เหตุการณ์นี้ถือเป็นอุทาหรณ์ชิ้นโตที่สะท้อนให้เห็นว่า คนดังในยุคปัจจุบันต้องระมัดระวังในการแสดงความเห็น โดยเฉพาะเรื่องบาดแผลในครอบครัว เพราะทุกตัวอักษรพร้อมจะย้อนกลับมาทิ่มแทงได้เสมอ
